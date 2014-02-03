Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,57 EUR Нал. 70,54 69,66 USD Бирж. 56,89 +0,23 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9287,80 +202,20 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,30 -1,82% DJIA 25178,22 -0,62% Nasdaq 7567,47 +0,09% FTSE 7198,61 -0,36%
Инвесторы Porsсhe требуют выплатить им 1,8 млрд евро
Лента новостей
В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика
Инвесторы Porsсhe требуют выплатить им 1,8 млрд евро
Экономика, 03 фев 2014, 10:42
0
Инвесторы Porsсhe требуют выплатить им 1,8 млрд евро
Руководство немецкой компании Porsсhe в лице главы наблюдательного совета Porsche Вольфганга Порше и члена правления Фердинанда Пьеха могут быть вызваны в суд.

Семь инвестировавших в компанию хедж-фондов, обвиняют руководство Porsсhe в том, что компания в 2008г. ввела их в заблуждение, скрывая свои планы по поглощению немецкого автомобильного концерна Volkswagen, сообщает Би-би-си. В качестве компенсации инвесторы требуют выплатить им 1,8 млрд евро.

Porsсhe изначально заявляла, что не намерена поглощать Volkswagen, однако через некоторое время сообщила о приобретении 74% акций автопроизводителя. На этом фоне многие инвесторы потеряли деньги из-за резкого изменения биржевых котировок.

Porsсhe, которая уже не первый раз оказывается в подобной ситуации, свою вину отрицает. "Porsсhe и члены ее совета будут защищать себя всеми доступными законными средствами", - говорится в заявлении компании.

Попытка Porsсhe поглотить Volkswagen в конечном счете не увенчалась успехом. Спад на автомобильном рынке и глобальный финансовый кризис принесли Porsсhe, скупающей акции Volkswagen, много долгов.

В 2009г. Volkswagen поглотил 49,9% акций Porsсhe. В 2012г. компании согласовали другую сделку, согласно которой Volkswagen приобрел оставшиеся 50,1% бумаг Porsсhe.

Теги: Volkswagen , автопром
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Потомки Ф.Порше вновь стали единственными владельцами компании Porsche Экономика
Volkswagen построит в Китае еще семь заводов Экономика
Прибыль Volkswagen выросла в полтора раза Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.