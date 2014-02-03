Инвесторы Porsсhe требуют выплатить им 1,8 млрд евро

Руководство немецкой компании Porsсhe в лице главы наблюдательного совета Porsche Вольфганга Порше и члена правления Фердинанда Пьеха могут быть вызваны в суд.

Семь инвестировавших в компанию хедж-фондов, обвиняют руководство Porsсhe в том, что компания в 2008г. ввела их в заблуждение, скрывая свои планы по поглощению немецкого автомобильного концерна Volkswagen, сообщает Би-би-си. В качестве компенсации инвесторы требуют выплатить им 1,8 млрд евро.

Porsсhe изначально заявляла, что не намерена поглощать Volkswagen, однако через некоторое время сообщила о приобретении 74% акций автопроизводителя. На этом фоне многие инвесторы потеряли деньги из-за резкого изменения биржевых котировок.

Porsсhe, которая уже не первый раз оказывается в подобной ситуации, свою вину отрицает. "Porsсhe и члены ее совета будут защищать себя всеми доступными законными средствами", - говорится в заявлении компании.

Попытка Porsсhe поглотить Volkswagen в конечном счете не увенчалась успехом. Спад на автомобильном рынке и глобальный финансовый кризис принесли Porsсhe, скупающей акции Volkswagen, много долгов.

В 2009г. Volkswagen поглотил 49,9% акций Porsсhe. В 2012г. компании согласовали другую сделку, согласно которой Volkswagen приобрел оставшиеся 50,1% бумаг Porsсhe.