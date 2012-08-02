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Российский рынок нейтрален в ожидании решения ЕЦБ
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Российский рынок нейтрален в ожидании решения ЕЦБ
Экономика, 02 авг 2012, 10:23
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Российский рынок нейтрален в ожидании решения ЕЦБ
Внешний фон для начала торгов на российском рынке в четверг, 2 августа, является нейтральным.

Торги в среду в США закончились снижением, а в четверг, 2 августа, фьючерсы на американские индексы и нефть торгуются умеренно позитивно. На торгах в Азии единство отсутствует. Все это способствует тому, чтобы российский рынок открылся нейтрально.

Макроэкономика

Фондовые торги в Европе 1 августа 2012г. завершились преимущественно повышением ведущих индексов. Инвесторы с оптимизмом ожидают заседания Европейского центрального банка, которое состоится 2 августа с.г. Ожидается, что в результате встречи ЕЦБ примет решение перезапустить программу закупки госбондов.

Фондовые торги в США в среду, 1 августа, закончились небольшим снижением: индекс Dow Jones просел на 37,62 пункта (-0,29%), до 12971,06 пункта, индекс S&P - на 4,18 пункта (-0,3%), до 1375,14 пункта, NASDAQ - на 19,31 пункта (-0,66%), до 2920,21 пункта.

На азиатских фондовых площадках 2 августа единство торгов отсутствовало. К 08:00 мск индекс Nikkei 225 вырос на 0,22%, All Ordinaries - на 0,18%. В то же время HANG SENG потерял 0,72%, Straits Times - 0,41%, Shanghai Composite - 0,45%.

Товары

В ближайшие дни в центре внимания участников рынков будут заседания ФРС и ЕЦБ. Если надежды инвесторов будут разбиты, появится потенциал для коррекции цен на драгоценные металлы, полагают аналитики Commerzbank. Согласно предварительным данным Монетного двора США, в июле в стране было продано золотых монет всего на 30 500 унций, что почти на 53% меньше, чем в прошлом году. За первые семь месяцев текущего года продажи золотых монет составили 374 тыс. унций, меньше чем в прошлом году на 42%. Подобная картина наблюдается и в секторе серебра: с января по июль текущего года продажи серебряных монет в США упали на 22%, до 19,67 млн унций. Таким образом, с этой стороны поддержки для цен на золото и серебро ждать не приходится. Однако в начале недели в крупнейшем в мире ETF-фонде по золоту - был отмечен первый с середины июня приток, в результате чего общий объем вкладов фонда достиг 3,3 т. Розничные инвесторы, взявшие на вооружение долгосрочные стратегии, по всей видимости, посчитали текущий уровень цен на золото привлекательной возможностью для покупок. В Мексике, девятом по величине производителе золота и крупнейшем производителе серебра в мире, в июле было добыто 7,7 т золота и свыше 420 т серебра, сообщил Национальный институт статистики. В случае с серебром это рост в 18,6% г/г.

На 08:00 мск в четверг фьючерсы на золото находились на отметке 1604,46 долл./унция (-0,17%), серебро - 27,41 долл./унция (-0,48%), платину - 1399,2 долл./унция (-0,15%), палладий - 583,45 долл./унция (+0,15%).

Фьючерс на нефть умеренно укрепляется во многом из-за введения Соединенными Штатами новых санкций против Ирана. Речь идет о новых шагах, усложняющих функционирование за рубежом ряда секторов экономики Ирана, в частности нефтегазового и энергетического. Вероятно, осложнится работа и финансовых иранских структур при работе с экспортом. Санкции будут касаться, к слову, только тех структур, которые близки к вызывающей позиции самого государства. Таким образом, США продолжают оказывать давление на Исламскую Республику с целью вынудить свернуть программу ядерного обогащения, отметил эксперт FIBO Group Анатолий Воронин. К 08:00 мск в четверг нефть марки Brent находилась на отметке 105,95 долл./барр. (-0,01), контракт на Light Sweet торговался на уровне 88,75 долл./барр. (-0,16).

Forex

В четверг евро пытается наверстать упущенное после того, как накануне наступило сильное разочарование, и заметный рост доллара против евро был основан на решении ФРС не принимать новых стимулирующих мер. К 08:30 мск евро оценен рынком в 1,225 долл. США, и игроки ждут прорывных решений от ЕЦБ.

Страны мира должны сохранить режим жесткой экономии. С такой позицией выступила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает агентство Reuters. Выступая в штаб-квартире МВФ, К.Лагард подтвердила, что основное беспокойство вызывает финансовая ситуация в еврозоне. Отвечая на вопрос о ситуации в Греции и неспособности данной страны выполнить в срок требования кредиторов, К.Лагард сказала, что "МВФ никогда не покидает стол переговоров", тем самым дав понять, что возможно достижение договоренности между тройкой кредиторов и Грецией.

Также К.Лагард обратила внимание на увеличение роста экспорта из Испании, что, по ее словам, "указывает на улучшение экономической ситуации". В целом глава МВФ одобрительно отозвалась о действиях испанских властей по преодолению кризиса, заметив, что на развитие ситуации оказывают негативное влияние внешние факторы, в основном - неуверенность инвесторов относительно будущего еврозоны.

Таким образом, очередной чиновник сделал совестную интервенцию. Евро вновь растет, однако все эти заявления могут быть перечеркнуты одним движением - неверным решением ЕЦБ. Кстати, проблемы в Европе затмили другие кризисные процессы, происходящие в развитых странах мира.

Правительство Великобритании рассматривает возможность полной национализации Royal Bank of Scotland, передает Reuters cо ссылкой на анонимный источник в правительстве. По его оценкам, покупка оставшихся 18% акции RBS обойдется британскому правительству в 5 млрд фунтов стерлингов (7,8 млрд долл.). Однако, как указывает источник, министр финансов страны Джордж Осборн не одобряет данную идею, так как это означает, что правительство должно будет решить проблему токсичных долгов RBS.

Министерство финансов Великобритании отказалось комментировать данную информацию. Банк RBS вновь в центре внимания. Годы идут, а проблем у кредитного учреждения не становится меньше. Решать их рано или поздно придется, так как токсичные активы будут лежать тяжелым бременем не только на бюджете страны, но и на экономике в целом. На этом фоне фунт растет в четверг не так активно, как евро. Его цена к 08:30 мск составила 1,554 долл. США.

Рынки акций

Первую торговую сессию августа (в среду, 1 августа) российский фондовый рынок провел спокойно. Котировки поддерживали восстановление цен на нефть марки Brent (сентябрьский контракт) до 105 долл./барр. после ночной просадки к 103 долл./барр. и решения агентства S&P пока больше не понижать кредитный рейтинг Испании, хотя "негативный" прогноз был сохранен.

Как и ожидалось, покупатели ослабили напор на подходах к психологически важной отметке - 1400 пунктов по ММВБ, и в среду индекс дважды побывал вблизи 1420 пунктов, давая осторожным инвесторам возможность сократить объем длинных позиций. Правы или нет были те, кто избавлялся от "лонгов" на пока еще достойных высотах, покажет оглашение итогов двухдневного заседания ФРС США, но проявить благоразумие и не закладываться на готовность регулятора вновь залить рынки деньгами определенно стоило. Тем более что в отличие от главы ЕЦБ Марио Драги, который будет пытаться порадовать инвесторов 2 августа, глава резервной системы Бен Бернанке никому ничего не обещал.

По итогам торговой сессии 1 августа индекс ММВБ повысился на 0,34% - до 1411,85 пункта, индекс РТС понизился на 0,18% - до отметки 1374,86 пункта. Объем торгов на московской бирже по итогам дня составил 417,93 млрд руб.

Прогноз

Российский рынок застопорился в росте. Но и агрессивных продаж пока не наблюдается. В среду на московской бирже имел место сравнительно большой объем торгов, указавший на то, что игроки основательно перетряхивали портфели. А с учетом того, что индексы не продемонстрировали высокой волатильности, на рынке было достаточное количество верящих как в смягчение денежно-кредитной политики, так и в сохранение статус-кво. Текущий расклад не позволяет говорить о грядущем смещении баланса сил в одну из противоборствующих на рынке сторон. По итогам торговой сессии 1 августа индекс ММВБ занял удобную позицию - чуть выше 1400 пунктов, которая после получения новостного повода позволит стартовать в ту или иную сторону с хорошим запасом хода.

Игроки решили отложить принятие решение до момента объявления антикризисных мер со стороны ЕЦБ. А это произойдет во второй половине дня в четверг. До тех пор рынок продолжит пребывать в боковике. После же стоит ожидать мощной разрядки, так как за последние дни индексы во всем мире заметно прибавили. А роста без коррекции не бывает.

Quote.rbc.ru

Теги: ЕЦБ , ММВБ , Фондовый рынок
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