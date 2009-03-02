Прогнозы аналитиков: Рынок опустится еще ниже

Первая торговая сессия марта прошла в негативном ключе, и новых факторов, способных переломить "медвежью" тенденцию, не появилось

Первая торговая сессия марта прошла в негативном ключе, и новых факторов, способных переломить "медвежью" тенденцию, не появилось. Индекс Dow Jones впервые с 1997г. опустился ниже отметки 7000 пунктов, а миллиардер-финансист Уоррен Баффет заявил о том, что в течение всего текущего года и, возможно, еще в течение длительного периода времени экономика США будет находиться "в разрухе". Цены на нефть рухнули более, чем на 6%. Таким образом, российскому рынку ничего не остается, как продолжать снижаться и ожидать отскока наверх на американском фондовом рынке, который безостановочно теряет высоту уже в течение двух месяцев. Большинство аналитиков пессимистично настроено относительно краткосрочной перспективы отечественного рынка.



Как отметил сейлз-трейдер компании UniCredit Securities Алексей Кривошеев, в настоящее время рынок получает поток негативных новостей, касающихся в первую очередь финансовых компаний в США, которым угрожает национализация. Это не воспринимается инвесторами как хорошая новость. Однако сильное падение, по мнению эксперта, долго не продлится, и небольшой отскок на западных рынках может наблюдаться уже во вторник. Российские акции вряд ли будут снижаться столь же существенно, как и западные площадки. Возможно, рост на зарубежных рынках вселит оптимизм в отечественных игроков, но в целом негативные настроения сохранятся и к пятнице А.Кривошеев ожидает закрытия торгов на более низких уровнях.



Аналитики инвестиционного департамента ВТБ24 рекомендуют по возможности выходить в наличные и занимать выжидательную позицию. По их мнению, рынок опустится еще ниже, и поддержки со стороны сырьевого рынка (которая, собственно, и тянула фондовый рынок вверх на прошедшей неделе) не будет. Возможно, в условиях этого снижения лучше других будут чувствовать себя акции "Сургутнефтегаза", если подтвердится информация о включении гендиректора нефтяной компании Владимира Богданова в список кандидатов в члены совета директоров "Роснефти". На текущей неделе, полагают специалисты, неопределенность в этом вопросе будет снята. Хотя включение в список и даже избрание В.Богданова в совет директоров не будут означать неизбежного объединения двух компаний, такое развитие событий будет весьма активно отыгрываться на рынке обыкновенных акций "Сургутнефтегаза".



На рынке нефти наметилась коррекция, и если котировки фьючерсов закрепятся ниже 42,5 долл./барр., можно ожидать их снижения до 40,5 долл./барр., что негативно скажется на динамике российских фондовых индексов в целом, заметил аналитик компании "Атон" Евгений Носов.



Главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин считает, что в среднесрочной перспективе продолжится восстановление стоимости драгметаллов, и цены на золото вполне смогут подняться выше уровня 1000 долл./унция. Весь вопрос в том, что в период нестабильности считать защитным активом: золото или государственные облигации США. Признаки финансовой пирамиды можно найти и там, и там. "Думаю, существенным фактором риска в краткосрочной перспективе может стать обновление американскими фондовыми индексами многолетних минимумов. Это означает продолжение давления не только на рынке нефти, но и на российский рубль, а через него и на стоимость всех рублевых активов. В этой связи мы рекомендуем не открывать среднесрочные позиции на покупку акций, а вести операции лишь внутри дня с наиболее сильными бумагами", - добавил А.Потавин.



Аналитики компании "Арбат Капитал" в ближайшие дни не ждут резких движений курса российской валюты. Если попытки спекулянтов выбить рубль из диапазона 39-41 руб. к бивалютной корзине и будут иметь место (что маловероятно), то они определенно будут нивелированы за счет интервенций ЦБ, для которого теперь отказ от своих обещаний без серьезного повода, каким могло бы стать падение нефти Urals существенно ниже заложенной в бюджет цифры, приведет к мгновенному раскручиванию игры на дальнейшую девальвацию рубля. Очевидно, что стабильность рубля на текущей неделе будет оказывать поддержку российскому рынку (в первую очередь секторам телекоммуникаций и электроэнергетики), однако перекрыть все прочие негативные факторы не сможет. В этом свете специалисты ожидают закрытия начавшейся недели на 3-5% ниже текущих уровней.



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