В России и Белоруссии решили ввести статус «товара Союза»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует ввести статус «товар Союзного государства» для некоторой продукции, выпускаемой совместно двумя странами, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин.

«Пока речь идет о таких позициях, как станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника. Этот список будем пополнять», — сказал он на заседании Совета министров Союзного государства (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что ключевым условием получения статуса является совместное производство — использование материалов и компонентов из обеих стран.

Мишустин также подчеркнул, что уже реализуется 26 интеграционных проектов в различных отраслях — автомобилестроении, сельхозмашиностроении, оптике, станкостроении, авиа- и судостроении.

Союзное государство России и Белоруссии — интеграционный проект России и Белоруссии, который реализуется с 2000 года для углубления интеграции в сферах экономики, обороны, внешней политики и социальной защиты граждан. Страны-участницы объединяет таможенное и экономическое пространство.