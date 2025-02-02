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Экономика ,  
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Кабмин добавил семь стран в список допущенных к торгам валютой в России

Кабмин России разрешил Аргентине, Мексике и Эфиопии участвовать в торгах валютой
Правительство расширило перечень стран, утвержденный в 2023 году, их число достигло 40
Фото: Ralf Hirschberger / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Ralf Hirschberger / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Правительство России расширило список государств, банки которых могут участвовать в валютных торгах в стране, в него вошли еще семь государств — из Африки, Южной и Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

В перечень добавлены:

  • Аргентина
  • Камбоджа
  • Лаос
  • Мексика
  • Нигерия
  • Тунис
  • Эфиопия

«Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40», — отметили в пресс-службе правительства.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Закон, предусматривающий допуск иностранных банков и брокеров к участию в организованных валютных торгах в России, вступил в силу с 10 июля 2023 года. Он разрешает торговать на российском рынке зарубежным компаниям, но предусматривает возможность введения Банком России ряда ограничений для зарубежных участников.

В кабмине пояснили, что реализация норм этого закона позволит повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю, чтобы удовлетворить спрос российской экономики на расчеты в национальной валюте.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В сентябре 2023 года в список внесли 32 страны. Среди них — почти все страны СНГ, ряд стран Персидского залива — Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Иран. Также напрямую участвовать в торгах разрешили банкам и брокерам из стран — крупнейших торговых партнеров России — Китая, Турции и Индии. Еще в перечень тогда попали Египет, ЮАР, Бразилия, Таиланд, Венесуэла, Алжир и ряд других государств, которые не признаны недружественными.

Аргентина, Мексика, Тунис и Камбоджа были в списке, который Минфин России сформировал в июле 2023 года, однако в утвержденном позднее перечне их не оказалось.

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Теги
правительство России валютные торги Мексика Аргентина Эфиопия


 

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