Кабмин добавил семь стран в список допущенных к торгам валютой в России
Правительство России расширило список государств, банки которых могут участвовать в валютных торгах в стране, в него вошли еще семь государств — из Африки, Южной и Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
В перечень добавлены:
- Аргентина
- Камбоджа
- Лаос
- Мексика
- Нигерия
- Тунис
- Эфиопия
«Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40», — отметили в пресс-службе правительства.
Закон, предусматривающий допуск иностранных банков и брокеров к участию в организованных валютных торгах в России, вступил в силу с 10 июля 2023 года. Он разрешает торговать на российском рынке зарубежным компаниям, но предусматривает возможность введения Банком России ряда ограничений для зарубежных участников.
В кабмине пояснили, что реализация норм этого закона позволит повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю, чтобы удовлетворить спрос российской экономики на расчеты в национальной валюте.
В сентябре 2023 года в список внесли 32 страны. Среди них — почти все страны СНГ, ряд стран Персидского залива — Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Иран. Также напрямую участвовать в торгах разрешили банкам и брокерам из стран — крупнейших торговых партнеров России — Китая, Турции и Индии. Еще в перечень тогда попали Египет, ЮАР, Бразилия, Таиланд, Венесуэла, Алжир и ряд других государств, которые не признаны недружественными.
Аргентина, Мексика, Тунис и Камбоджа были в списке, который Минфин России сформировал в июле 2023 года, однако в утвержденном позднее перечне их не оказалось.
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