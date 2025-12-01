Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров
Производство медицинских товаров в России в последние годы показывает динамичный рост. В частности, объем выпуска таких изделий в 2024 году вырос на 14% по отношению к показателям 2023-го, до 850 млрд руб., показал анализ профильного рынка от компании «РТ-Медицинские технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Выпуск лекарств за этот же период увеличился на 21,5%, до 800 млрд руб., о чем ранее рассказал российский премьер Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы России. По его словам, масштаб мер господдержки предприятиям, выпускающим инновационные медпрепараты и изделия, составил 30 млрд руб.
Развитие производства медицинских товаров позволяет российским компаниям наращивать и экспортный потенциал, говорят эксперты. В том числе при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Масштабы и география
Российская фармацевтическая продукция, по данным Минпромторга России, экспортируется более чем в 150 стран. Среди покупателей — государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ), Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки. Россия поставляет лекарственные препараты по 1362 международным непатентованным и 2784 торговым наименованиям. Особенно популярны в мире российские антибиотики, а также вакцины, в частности против кори, гриппа и полиомиелита. Сейчас Россия поставляет за рубеж около 45 тыс. т лекарств в год, объем экспорта на конец 2024 года оценивался на уровне 180 млрд руб. Кроме того, страна экспортирует протезы, ортезы, лабораторное оборудование и другие товары, которые также непосредственно связаны со сферой медицины, отмечают эксперты. Востребованы перевязочные материалы, хирургические инструменты, искусственные ткани и органы, имплантаты, говорит научный сотрудник Центра международных практик Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Мария Гирич, ссылаясь на данные консалтинговой компании «Медрелис».
В сентябре на Восточном экономическом форуме глава Минпромторга России Антон Алиханов привел данные по экспорту фармпрепаратов за первые пять месяцев 2025 года: их поставки за рубеж увеличились на 8%. «Значительно выросли поставки фармпродукции в страны Африки: например, в Конго — на 66%, Алжир — на 226%, Марокко — на 510%», — отметил министр. В основном это вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. В целом экспорт лекарств в страны Африки в январе—мае, по информации Минпромторга, увеличился на 16%, а в страны Южной Америки — на 12%, в основном за счет роста поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию.
По итогам Глобальной недели здравоохранения в Абу-Даби в апреле, как ранее сообщал Минздрав, интерес к взаимодействию с Россией в области поставок лекарств проявили несколько стран, в частности Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн, с которым уже подписан меморандум о сотрудничестве. Вопросы совместного производства и поставок также обсуждались с Египтом.
В настоящее время более 80% продаж приходится на страны СНГ, отмечает директор по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской промышленности Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Андрей Добрица: «Расширение географии, конечно же, идет за счет стран Юго-Восточной Азии, Персидского залива и отдельных стран Африки».
«В нашей отрасли западноевропейские рынки заняты известными международными монополистами», — комментирует Иван Худяков, генеральный директор компании Steplife, которая выпускает высокотехнологичные протезы для взрослых и детей, утративших конечности. По его словам, перспективы российских поставщиков на рынках Азиатского региона, в странах БРИКС и ЕАЭС гораздо лучше.
За счет чего может вырасти российский экспорт медтоваров
Наличие высокого экспортного потенциала этих направлений отмечается и в программе «Фарма 2030». Там же говорится о сильных позициях на растущем мировом рынке биотехнологий российских производителей и науки, а также о высоких компетенциях в области выпуска воспроизведенных лекарственных препаратов — дженериков. Во многом это обусловлено положительным имиджем, сформировавшимся благодаря созданию и применению в мире российских вакцин, отмечается в материалах программы.
Объем экспорта произведенных в России средств для медицинского применения к 2030 году должен вырасти согласно как консервативному, так и базовому сценарию «Фарма 2030» — до $2,35 млрд и $3,4 млрд соответственно.
Российские экспортеры медицинских товаров и высокотехнологичных изделий обладают сильным инновационным потенциалом и способны конкурировать на международных рынках, отмечает генеральный директор компании «Моторика» Андрей Давидюк. Компания — один из ведущих игроков в российском MedTech, специализирующийся на ассистивных технологиях и медицинской кибернетике. Разрабатывает и производит протезы рук, ног и кресла-коляски, используя ИИ, 3D-печать и графеновый силикон. Применяет VR-тренажеры и онлайн-платформы для реабилитации, а также развивает нейроимпланты для лечения заболеваний нервной системы. Для экспортной деятельности компания, в частности, рассматривает такие страны, как Индия, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ. Предприятие является резидентом южноазиатского хаб-офиса в индийском Нью-Дели.
По словам Андрея Давидюка, потенциал этих направлений для его компании обусловлен открытостью стран к технологическим инновациям, наличием инклюзивных соцпрограмм, многочисленностью населения, которое продолжает расти. При этом значительная часть сталкивается с ограничениями подвижности из-за травм и заболеваний. Кроме того, эксперт отмечает фактор традиционно дружественного отношения этих государств к России, что на фоне их стремления к диверсификации партнерств благоприятствует входу российских брендов. Притом во многих регионах сохраняется значительный дефицит качественных протезов.
Кроме того, в среднем сегменте высокотехнологичных решений на международном рынке есть пробелы, связанные с тем, что глобальные бренды ориентированы на премиальные продукты, а китайские — на низкую цену с ограниченной функциональностью, говорит Андрей Давидюк: «Поэтому существует ниша для решений с передовыми технологиями, надежностью и разумной стоимостью, в которой, в частности, работает наша компания».
Прежде всего вопрос состоит в конкурентоспособности российских медицинских товаров и оборудования на экспорт по сравнению с уже присутствующими товарами на внутренних рынках стран, отмечает Иван Худяков. По его мнению, основной потенциал развития внешнеэкономической деятельности российских производителей медтехники — в международной научно-технической и производственной кооперации.
В качестве примера он приводит подписанное Steplife соглашение с крупным китайским научно-производственным концерном о сотрудничестве в сфере разработки высокотехнологичных комплектующих для протезов и средств реабилитации, первым итогом которого стало анонсирование нового бионического модуля с ротационной гидравликой для протезов ног. По итогам реализации соглашения на рынки Китая, Индии, Малайзии, Бразилии, стран СНГ, России и других государств планируется вывести целый спектр инновационных продуктов.
Также компанией подписано соглашение о поставках в Республику Судан комплектующих для протезов ног и рук на сумму 1 млрд руб. «Это еще один пример международной производственной кооперации, в рамках которой наши суданские коллеги проходили системное обучение производственным и конструкторским стандартам Steplife», — рассказывает Иван Худяков.
Инновационная компания «Листон» из Калужской области, специализирующаяся на разработке и изготовлении современного лабораторного оборудования, в частности центрифуг, дистилляторов, бактерицидных камер, деструкторов игл, осуществляет экспорт в 73 страны, включая Алжир, Турцию, Румынию, Ирак, Тунис, Перу, Марокко, Кению, ОАЭ, Бахрейн, Сербию, Буркина Фасо, Мали, страны СНГ. Компания, по словам ее сооснователя Юрия Сапрыгина, регулярно участвует в зарубежных мероприятиях при поддержке РЭЦ, компенсирует затраты на транспортировку, а также оформляла страховку отсрочки платежа в рамках поставок в зарубежные страны.
На какое содействие могут рассчитывать экспортеры медицинских товаров
Российские экспортно ориентированные компании могут получить поддержку по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» на любом этапе внешнеэкономической деятельности, отмечает Юрий Сапрыгин: «На цифровой платформе «Мой экспорт» можно, в частности, выбрать международное мероприятие для продвижения товара за рубежом. Услуги платформы актуальны для всех предприятий, у которых есть экспортные амбиции, вне зависимости от отрасли, размера бизнеса и опыта». На платформе экспортеры могут найти более 120 услуг в онлайн-формате.
Компания «Моторика» использует различные меры поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и, в частности, цифровую платформу «Мой экспорт» для сбора аналитики и разработки наиболее эффективных стратегий выхода на фокусные рынки, рассказывает Андрей Давидюк: «Благодаря платформе мы получили структурированную информацию по странам БРИКС. Нам наглядно показали специфику таможенного регулирования в Бразилии и особенности сертификации медицинских изделий в ЮАР, что позволило нам оценить риски и адаптировать наш план выхода на рынки». По словам эксперта, ресурс предоставляет компаниям широкий доступ к профильным мероприятиям и выставкам с поддержкой экспонентов, а также к вебинарам, где глубоко разбираются особенности развития бизнеса и экспорта в конкретные страны.
Подписание соглашения Steplife с тем же Суданом стало возможно во многом благодаря содействию Московского экспортного центра (МЭЦ), рассказывает Иван Худяков: «Мы готовили данную сделку не один месяц, но участие в выставке Africa Health ExCon в Каире весной этого года значительно ускорило ее подписание». По его словам, компания также активно сотрудничает с РЭЦ.
По словам Андрея Добрицы, группа РЭЦ, как государственный институт поддержки несырьевого экспорта, оказывает российским компаниям ряд эффективных мер поддержки в зависимости от состояния компании и продукта. «Если компания только в начале пути, то для нее будут актуальны аналитика по целевым рынкам сбыта, барьерам входа, требованиям регулирования; консультации по вопросам сертификации, логистики, патентованию за рубежом; услуги обучения и переподготовки специалистов ВЭД, а при необходимости полное сопровождение экспортных поставок от Школы экспорта РЭЦ», — говорит он. Также эксперт отмечает меры продвижения продукции за рубежом через участие в коллективной экспозиции под национальным брендом «Сделано в России» на ведущих выставках за рубежом, фокусные бизнес-миссии в целевые страны, а также поиск зарубежных покупателей в странах по предметному запросу компании.
Если у компании уже заключен экспортный контракт, то РЭЦ помогает с его реализацией: страхованием рисков, связанных с предоставлением отсрочки платежей иностранным контрагентам; проведением международных расчетов даже в самых сложных кейсах, а также финансированием затрат на льготных условиях. «Всего в портфеле группы более 150 продуктов, поэтому каждая компания-экспортер найдет инструменты, полезные в ее конкретном случае», — отмечает Андрей Добрица.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили