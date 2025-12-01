Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров

Отечественные компании, выпускающие медицинские товары и оборудование, активно растут. Для дальнейшего развития отрасли необходим экспорт: зарубежные рынки сбыта позволяют окупить дорогие высокотехнологичные разработки

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Производство медицинских товаров в России в последние годы показывает динамичный рост. В частности, объем выпуска таких изделий в 2024 году вырос на 14% по отношению к показателям 2023-го, до 850 млрд руб., показал анализ профильного рынка от компании «РТ-Медицинские технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Выпуск лекарств за этот же период увеличился на 21,5%, до 800 млрд руб., о чем ранее рассказал российский премьер Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы России. По его словам, масштаб мер господдержки предприятиям, выпускающим инновационные медпрепараты и изделия, составил 30 млрд руб.

Развитие производства медицинских товаров позволяет российским компаниям наращивать и экспортный потенциал, говорят эксперты. В том числе при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Масштабы и география

Российская фармацевтическая продукция, по данным Минпромторга России, экспортируется более чем в 150 стран. Среди покупателей — государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых государств (СНГ), Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки. Россия поставляет лекарственные препараты по 1362 международным непатентованным и 2784 торговым наименованиям. Особенно популярны в мире российские антибиотики, а также вакцины, в частности против кори, гриппа и полиомиелита. Сейчас Россия поставляет за рубеж около 45 тыс. т лекарств в год, объем экспорта на конец 2024 года оценивался на уровне 180 млрд руб. Кроме того, страна экспортирует протезы, ортезы, лабораторное оборудование и другие товары, которые также непосредственно связаны со сферой медицины, отмечают эксперты. Востребованы перевязочные материалы, хирургические инструменты, искусственные ткани и органы, имплантаты, говорит научный сотрудник Центра международных практик Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Мария Гирич, ссылаясь на данные консалтинговой компании «Медрелис».

В сентябре на Восточном экономическом форуме глава Минпромторга России Антон Алиханов привел данные по экспорту фармпрепаратов за первые пять месяцев 2025 года: их поставки за рубеж увеличились на 8%. «Значительно выросли поставки фармпродукции в страны Африки: например, в Конго — на 66%, Алжир — на 226%, Марокко — на 510%», — отметил министр. В основном это вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. В целом экспорт лекарств в страны Африки в январе—мае, по информации Минпромторга, увеличился на 16%, а в страны Южной Америки — на 12%, в основном за счет роста поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию.

По итогам Глобальной недели здравоохранения в Абу-Даби в апреле, как ранее сообщал Минздрав, интерес к взаимодействию с Россией в области поставок лекарств проявили несколько стран, в частности Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн, с которым уже подписан меморандум о сотрудничестве. Вопросы совместного производства и поставок также обсуждались с Египтом.

В настоящее время более 80% продаж приходится на страны СНГ, отмечает директор по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской промышленности Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Андрей Добрица: «Расширение географии, конечно же, идет за счет стран Юго-Восточной Азии, Персидского залива и отдельных стран Африки».

«В нашей отрасли западноевропейские рынки заняты известными международными монополистами», — комментирует Иван Худяков, генеральный директор компании Steplife, которая выпускает высокотехнологичные протезы для взрослых и детей, утративших конечности. По его словам, перспективы российских поставщиков на рынках Азиатского региона, в странах БРИКС и ЕАЭС гораздо лучше.

За счет чего может вырасти российский экспорт медтоваров

Наличие высокого экспортного потенциала этих направлений отмечается и в программе «Фарма 2030». Там же говорится о сильных позициях на растущем мировом рынке биотехнологий российских производителей и науки, а также о высоких компетенциях в области выпуска воспроизведенных лекарственных препаратов — дженериков. Во многом это обусловлено положительным имиджем, сформировавшимся благодаря созданию и применению в мире российских вакцин, отмечается в материалах программы.

Объем экспорта произведенных в России средств для медицинского применения к 2030 году должен вырасти согласно как консервативному, так и базовому сценарию «Фарма 2030» — до $2,35 млрд и $3,4 млрд соответственно.

Российские экспортеры медицинских товаров и высокотехнологичных изделий обладают сильным инновационным потенциалом и способны конкурировать на международных рынках, отмечает генеральный директор компании «Моторика» Андрей Давидюк. Компания — один из ведущих игроков в российском MedTech, специализирующийся на ассистивных технологиях и медицинской кибернетике. Разрабатывает и производит протезы рук, ног и кресла-коляски, используя ИИ, 3D-печать и графеновый силикон. Применяет VR-тренажеры и онлайн-платформы для реабилитации, а также развивает нейроимпланты для лечения заболеваний нервной системы. Для экспортной деятельности компания, в частности, рассматривает такие страны, как Индия, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ. Предприятие является резидентом южноазиатского хаб-офиса в индийском Нью-Дели.

По словам Андрея Давидюка, потенциал этих направлений для его компании обусловлен открытостью стран к технологическим инновациям, наличием инклюзивных соцпрограмм, многочисленностью населения, которое продолжает расти. При этом значительная часть сталкивается с ограничениями подвижности из-за травм и заболеваний. Кроме того, эксперт отмечает фактор традиционно дружественного отношения этих государств к России, что на фоне их стремления к диверсификации партнерств благоприятствует входу российских брендов. Притом во многих регионах сохраняется значительный дефицит качественных протезов.

Кроме того, в среднем сегменте высокотехнологичных решений на международном рынке есть пробелы, связанные с тем, что глобальные бренды ориентированы на премиальные продукты, а китайские — на низкую цену с ограниченной функциональностью, говорит Андрей Давидюк: «Поэтому существует ниша для решений с передовыми технологиями, надежностью и разумной стоимостью, в которой, в частности, работает наша компания».

Прежде всего вопрос состоит в конкурентоспособности российских медицинских товаров и оборудования на экспорт по сравнению с уже присутствующими товарами на внутренних рынках стран, отмечает Иван Худяков. По его мнению, основной потенциал развития внешнеэкономической деятельности российских производителей медтехники — в международной научно-технической и производственной кооперации.

В качестве примера он приводит подписанное Steplife соглашение с крупным китайским научно-производственным концерном о сотрудничестве в сфере разработки высокотехнологичных комплектующих для протезов и средств реабилитации, первым итогом которого стало анонсирование нового бионического модуля с ротационной гидравликой для протезов ног. По итогам реализации соглашения на рынки Китая, Индии, Малайзии, Бразилии, стран СНГ, России и других государств планируется вывести целый спектр инновационных продуктов.

Также компанией подписано соглашение о поставках в Республику Судан комплектующих для протезов ног и рук на сумму 1 млрд руб. «Это еще один пример международной производственной кооперации, в рамках которой наши суданские коллеги проходили системное обучение производственным и конструкторским стандартам Steplife», — рассказывает Иван Худяков.

Инновационная компания «Листон» из Калужской области, специализирующаяся на разработке и изготовлении современного лабораторного оборудования, в частности центрифуг, дистилляторов, бактерицидных камер, деструкторов игл, осуществляет экспорт в 73 страны, включая Алжир, Турцию, Румынию, Ирак, Тунис, Перу, Марокко, Кению, ОАЭ, Бахрейн, Сербию, Буркина Фасо, Мали, страны СНГ. Компания, по словам ее сооснователя Юрия Сапрыгина, регулярно участвует в зарубежных мероприятиях при поддержке РЭЦ, компенсирует затраты на транспортировку, а также оформляла страховку отсрочки платежа в рамках поставок в зарубежные страны.

На какое содействие могут рассчитывать экспортеры медицинских товаров

Российские экспортно ориентированные компании могут получить поддержку по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» на любом этапе внешнеэкономической деятельности, отмечает Юрий Сапрыгин: «На цифровой платформе «Мой экспорт» можно, в частности, выбрать международное мероприятие для продвижения товара за рубежом. Услуги платформы актуальны для всех предприятий, у которых есть экспортные амбиции, вне зависимости от отрасли, размера бизнеса и опыта». На платформе экспортеры могут найти более 120 услуг в онлайн-формате.

Компания «Моторика» использует различные меры поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и, в частности, цифровую платформу «Мой экспорт» для сбора аналитики и разработки наиболее эффективных стратегий выхода на фокусные рынки, рассказывает Андрей Давидюк: «Благодаря платформе мы получили структурированную информацию по странам БРИКС. Нам наглядно показали специфику таможенного регулирования в Бразилии и особенности сертификации медицинских изделий в ЮАР, что позволило нам оценить риски и адаптировать наш план выхода на рынки». По словам эксперта, ресурс предоставляет компаниям широкий доступ к профильным мероприятиям и выставкам с поддержкой экспонентов, а также к вебинарам, где глубоко разбираются особенности развития бизнеса и экспорта в конкретные страны.

Подписание соглашения Steplife с тем же Суданом стало возможно во многом благодаря содействию Московского экспортного центра (МЭЦ), рассказывает Иван Худяков: «Мы готовили данную сделку не один месяц, но участие в выставке Africa Health ExCon в Каире весной этого года значительно ускорило ее подписание». По его словам, компания также активно сотрудничает с РЭЦ.

По словам Андрея Добрицы, группа РЭЦ, как государственный институт поддержки несырьевого экспорта, оказывает российским компаниям ряд эффективных мер поддержки в зависимости от состояния компании и продукта. «Если компания только в начале пути, то для нее будут актуальны аналитика по целевым рынкам сбыта, барьерам входа, требованиям регулирования; консультации по вопросам сертификации, логистики, патентованию за рубежом; услуги обучения и переподготовки специалистов ВЭД, а при необходимости полное сопровождение экспортных поставок от Школы экспорта РЭЦ», — говорит он. Также эксперт отмечает меры продвижения продукции за рубежом через участие в коллективной экспозиции под национальным брендом «Сделано в России» на ведущих выставках за рубежом, фокусные бизнес-миссии в целевые страны, а также поиск зарубежных покупателей в странах по предметному запросу компании.

Если у компании уже заключен экспортный контракт, то РЭЦ помогает с его реализацией: страхованием рисков, связанных с предоставлением отсрочки платежей иностранным контрагентам; проведением международных расчетов даже в самых сложных кейсах, а также финансированием затрат на льготных условиях. «Всего в портфеле группы более 150 продуктов, поэтому каждая компания-экспортер найдет инструменты, полезные в ее конкретном случае», — отмечает Андрей Добрица.