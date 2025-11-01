ЦБ предложил исключить введение НДС на операции с банковскими картами

ЦБ указал, что нововведения повысят нагрузку на платежные сервисы и банки, последние будут вынуждены сокращать убытки вместо расширения спектра услуг. Бюджет при этом почти не выиграет, отметил глава комитета Госдумы по финрынкам

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Банк России при доработке законопроекта о налоговых изменениях, вступающих в силу с 2026 года, предложил исключить норму о введении НДС на операции с банковскими картами. Ведомство указало на риски удорожания банковских услуг, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с позицией регулятора. По его словам, ЦБ направил заключение с соответствующими замечаниями в комитет Госдумы по бюджету и налогам. Источник РБК, знакомый с документом, подтвердил наличие такого отзыва ЦБ на законопроект. РБК направил запросы в бюджетный комитет Госдумы, ЦБ и аппарат правительства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РБК: «Я участвовал в обсуждении, ЦБ был на нашей стороне. Если они официально такую позицию заняли, это хорошо». «Реально бюджет практически ничего не выиграет от введения новых налоговых платежей, но стоимость финансовых услуг для бизнеса и населения вырастет. Рассчитываем, что правительство учтет мнение Банка России и финансового рынка», — сказал депутат.

«Мы также направили свой отзыв о том, что против таких поправок. Наша позиция во многом учитывает позицию ЦБ», — сообщили РБК в Ассоциации банков России. Ранее Сбербанк оценил потенциальные расходы для рынка от нововведений более чем в 200 млрд руб.

22 октября Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют действующее с 2006 года освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для процессинга и эквайринга. Поправки в закон предполагают сохранение льгот для открытия и ведения банковских счетов, но не для операций по картам. Этими же поправками общая ставка НДС с нового года повышается с 20 до 22%.

«Полагаем необходимым исключить положения <...> об отмене освобождения от налога на добавленную стоимость (далее — НДС) банковских операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также операций, осуществляемых организациями, обеспечивающими информационное и техническое взаимодействие между участниками расчетов, включая оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами», — цитирует «Интерфакс» письмо ЦБ.

Регулятор предупредил, что обложение этих операций НДС приведет к удорожанию банковских услуг в целом и к повышению тарифов на эквайринг и процессинг в частности. Это увеличит стоимость транзакций, и безналичные платежи станут менее привлекательными для потребителей. Кроме того, повышение налоговой нагрузки повлияет на доходность банков и ограничит возможности по развитию бонусных программ, кешбэков и выгодных условий обслуживания карт, считает Банк России.

«Вместо расширения спектра доступных финансовых услуг банки будут вынуждены компенсировать убытки повышением комиссий и ставок по другим продуктам», — подчеркнул Центробанк в письме. Банкам придется пересматривать тарифы для своих клиентов, предупреждал финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.

ЦБ предложил депутатам изучить эти замечания при подготовке законопроекта ко второму чтению. Оно должно состояться в Госдуме 18 ноября.