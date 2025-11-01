 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

ЦБ предложил исключить введение НДС на операции с банковскими картами

ЦБ указал, что нововведения повысят нагрузку на платежные сервисы и банки, последние будут вынуждены сокращать убытки вместо расширения спектра услуг. Бюджет при этом почти не выиграет, отметил глава комитета Госдумы по финрынкам
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Банк России при доработке законопроекта о налоговых изменениях, вступающих в силу с 2026 года, предложил исключить норму о введении НДС на операции с банковскими картами. Ведомство указало на риски удорожания банковских услуг, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с позицией регулятора. По его словам, ЦБ направил заключение с соответствующими замечаниями в комитет Госдумы по бюджету и налогам. Источник РБК, знакомый с документом, подтвердил наличие такого отзыва ЦБ на законопроект. РБК направил запросы в бюджетный комитет Госдумы, ЦБ и аппарат правительства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РБК: «Я участвовал в обсуждении, ЦБ был на нашей стороне. Если они официально такую позицию заняли, это хорошо». «Реально бюджет практически ничего не выиграет от введения новых налоговых платежей, но стоимость финансовых услуг для бизнеса и населения вырастет. Рассчитываем, что правительство учтет мнение Банка России и финансового рынка», — сказал депутат.

«Мы также направили свой отзыв о том, что против таких поправок. Наша позиция во многом учитывает позицию ЦБ», — сообщили РБК в Ассоциации банков России. Ранее Сбербанк оценил потенциальные расходы для рынка от нововведений более чем в 200 млрд руб.

«Сбер» оценил расходы банков от введения НДС на оплату по картам
Финансы
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

22 октября Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют действующее с 2006 года освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для процессинга и эквайринга. Поправки в закон предполагают сохранение льгот для открытия и ведения банковских счетов, но не для операций по картам. Этими же поправками общая ставка НДС с нового года повышается с 20 до 22%.

«Полагаем необходимым исключить положения <...> об отмене освобождения от налога на добавленную стоимость (далее — НДС) банковских операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также операций, осуществляемых организациями, обеспечивающими информационное и техническое взаимодействие между участниками расчетов, включая оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами», — цитирует «Интерфакс» письмо ЦБ.

Регулятор предупредил, что обложение этих операций НДС приведет к удорожанию банковских услуг в целом и к повышению тарифов на эквайринг и процессинг в частности. Это увеличит стоимость транзакций, и безналичные платежи станут менее привлекательными для потребителей. Кроме того, повышение налоговой нагрузки повлияет на доходность банков и ограничит возможности по развитию бонусных программ, кешбэков и выгодных условий обслуживания карт, считает Банк России.

«Вместо расширения спектра доступных финансовых услуг банки будут вынуждены компенсировать убытки повышением комиссий и ставок по другим продуктам», — подчеркнул Центробанк в письме. Банкам придется пересматривать тарифы для своих клиентов, предупреждал финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.

ЦБ предложил депутатам изучить эти замечания при подготовке законопроекта ко второму чтению. Оно должно состояться в Госдуме 18 ноября.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Центробанк НДС Банковские карты
Материалы по теме
«Сбер» оценил расходы банков от введения НДС на оплату по картам
Финансы
Центробанк сравнил влияние утильсбора и НДС на инфляцию
Экономика
IT-компании увидели рост спроса на софт на фоне новостей о введении НДС
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Париже отпустили троих задержанных по подозрению в ограблении Лувра Общество, 21:19
Британского каноиста отстранили на два года за публикацию секс-видео Спорт, 21:09
Росавиация назвала сроки создания опытного образца самолета «Ладога» Общество, 21:03
Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь Инвестиции, 21:00
ЦБ предложил исключить введение НДС на операции с банковскими картами Экономика, 20:48
Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA Спорт, 20:42
Ученые назвали выводы из данных о «сейсмической бреши» в Тихом океане Общество, 20:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Кузбассе потушили вспыхнувший на полях пожар Общество, 20:36
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Северодвинске спустили на воду подлодку — носитель торпед «Посейдон» Политика, 20:36
В «ГЭС-2» сообщили об отмене участия ряда авторов в книжной ярмарке Общество, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Суд вынес приговор блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа Общество, 20:17
В Сумах и окрестностях пропал свет Политика, 20:16