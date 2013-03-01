Пробки на железных дорогах могут обойтись России в 200 млрд руб.

Объем невывоза грузов к 2020г. в России может составить до 190-200 млн т, при этом каждый невывезенный 1 млн т грузов в среднем приводит к потере 1 млрд руб. прямых доходов бюджетной системы. Как отмечается в сообщении Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), такой сценарий развития событий возможен при отказе государства от финансирования развития железнодорожной инфраструктуры.

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В ИПЕМ считают, что обнародованный в конце прошлого года проект Транспортной стратегии РФ на период до 2030г. "несбалансирован и нуждается в доработке".

При сравнении Транспортной стратегии с утвержденной правительством РФ еще в 2008г. Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030г. в ИПЕМ отметили, что объемы строительства новых грузопассажирских железнодорожных линий снижены в 46 раз (до 503 км против 23,08 тыс. км), акцент сделан на строительстве высокоскоростных линий и реконструкции существующих путей под скоростное сообщение, несмотря на то что общие объемы финансирования развития железнодорожного транспорта в Транспортной стратегии выросли в 2,8 раза (в расчетных ценах 2007г. и 2011г.), акцент в сфере бюджетного финансирования сделан на строительстве автодорог.

"На железные дороги предусмотрен 21% финансирования из федерального бюджета (6,1 трлн руб. из запланированного общего объема в 29,6 трлн руб.), а на автомобильные дороги - 96%, то есть около 32,4 трлн руб. из федерального и регионального бюджетов", - отметили в ИПЕМ.

В институте считают, что реализация Транспортной стратегии до 2030г. в нынешнем виде "приведет к существенным проблемам для экономического развития России", в частности к росту транспортных затрат грузовладельцев, инфраструктурным ограничениям роста экономики и ухудшению устойчивости работы грузового железнодорожного сообщения.

Кроме того, в ИПЕМ при текущем сценарии прогнозируют существенный рост нагрузки на автомобильную инфраструктуру и сокращение инвестиционных программ у клиентов железных дорог.