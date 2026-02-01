 Перейти к основному контенту
Правительство Таиланда признало кошек важной частью экономики

Таиланд признал кошек ключевой частью экономики с рынком на $11,8 млрд. Правительство сделало пять местных пород национальными символами на фоне спада туризма
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Рынок товаров и услуг для кошек в Таиланде достиг 367,8 млрд бат ($11,8 млрд), правительство признало этот сектор важной частью экономики, пишет Nikkei Asia.

В ноябре прошлого года власти признали пять местных пород — сиамскую, супхалак, корат, конжа и кхао мани — национальными символами. Такая мера должна сохранить генетику и стимулировать экономику — эти породы являются неотъемлемой частью «тайских верований, обычаев, местной мудрости и культурных практик», заявили в правительстве.

Издание отмечает, что «рынок любителей кошек» превысил аналогичный рынок для собак (226,8 млрд бат, или $7,2 млрд). Спрос на кошек как более компактных питомцев стимулируют урбанизация и дефицит жилищного пространства, говорится в материале.

При этом кафе с кошками, корм, одежда и лекарства для животных процветают даже на фоне спада туризма — число иностранных гостей упало на 7,2% в 2025 году.

Зоотовары-2025: рост, импортозамещение и 50 млн кошек
Радио
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее управляющий директор сети «Зоозавр» (входит в «Детский мир») Федор Зюзиков рассказал, что рынок зоотоваров в России уже превышает рынок кибербезопасности. По его словам, тренд роста сохранится еще на десять лет.

Так, в 2024 году цифровая выручка рынка зоотоваров превысила 500 млрд руб. В прошлом году эксперты оценивали рынок в 560–570 млрд руб.

По словам Зюзикова, около 60% семей в России имеют домашних животных, всего кошек в стране насчитывают около 50 млн — примерно на каждого третьего россиянина приходится по такому питомцу. Говоря о популярных товарах у владельцев животных, эксперт отметил быстрый рост выручки по аксессуарам, одежде и обуви для животных. «Питомцы все чаще воспринимаются как полноценные члены семьи, а не просто как домашние животные», — сказал он.

Таиланд вошел в пятерку лидеров как направление для заграничного отпуска россиян летом 2024 года — наравне с Абхазией, Турцией, Египтом и ОАЭ. В 2025 году 18% респондентов из крупных городов России заявили, что планируют отдохнуть в Восточной Азии (Китай, Гонконг, Япония, Южная Корея) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа).

Теги
Дарья Лебедева
Таиланд домашние животные кошки Экономика туризм
