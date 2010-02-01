Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,53 EUR Нал. 70,60 69,61 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,07 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9229,10 -2,60 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,66 -1,27% DJIA 25242,55 -0,37% Nasdaq 7601,05 +0,53% FTSE 7214,02 -0,15%
Forex: доллар уступает позиции после рывка накануне
Лента новостей
В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество
Forex: доллар уступает позиции после рывка накануне
Экономика, 01 фев 2010, 09:22
0
Forex: доллар уступает позиции после рывка накануне
В понедельник, 1 февраля, на рынке Forex началась коррекция.

Риторика последних дней представителей финансовых рынков вновь привела к обсуждению вероятности второй волны кризиса. Немалую роль в этом сыграл международный экономический форум в швейцарском Давосе. На этом фоне доллар продолжил укреплять позиции по отношению к ведущим мировым валютам, и в пятницу, 29 января, эта тенденция приобрела агрессивный характер. В понедельник, 1 февраля, на рынке Forex началась коррекция.

Стоимость евро в пятницу агрессивно снижалась и достигла отметки 1,3864 долл./евро. В понедельник на валютные рынки пришла коррекция, и доллар начал уступать позиции валюте Старого Света, на 9:00 мск он торгуется около отметки 1,3881 долл./евро. Игра на понижение евро в последние дни затянулась, и сейчас, видимо, пришло время фиксировать прибыль, что вызвало рост котировок евро. Вероятно, на текущей неделе игроки постараются вернуть пару к отметке 1,4 долл./евро.

Еще одна консервативная валюта активно укреплялась по отношению к евро - японская иена. В пятницу участники довели игру до отметки 125 иен/евро. Однако преодолеть этот уровень не получилось. В понедельник "быки" воспользовались слабостью продавцов и организовали отскок от этого уровня. На 9:00 мск пара торгуется около отметки 125,15 иены/евро.

Заметно потерял в цене по отношению к доллару британский фунт. Причем была пройдена психологически важная отметка 1,6 долл./фунт стерлингов. Более того, открытие торгов в понедельник произошло с заметным гэпом вниз, и на 9:00 мск котировки пары колеблются у отметки 1,5949 долл./фунт. Игроки предпринимают неуверенные попытки закрыть образовавшийся разрыв. Покупателей британской валюты немного, и вряд ли они на текущий момент способны организовать существенный отскок вверх.

В пятницу участники торгов скупали доллар. В понедельник тенденции приняли обратный характер. Некоторые начали покидать американскую валюту, однако массового характера эта тенденция не носит. Вполне вероятно, игроки постараются организовать коррекцию ведущих валют к доллару, однако судить о возобновившейся тенденции ослабления "американца" пока рано.

Quote.rbc.ru

Теги: Forex
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы Политика
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.