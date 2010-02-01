Forex: доллар уступает позиции после рывка накануне

В понедельник, 1 февраля, на рынке Forex началась коррекция.

Риторика последних дней представителей финансовых рынков вновь привела к обсуждению вероятности второй волны кризиса. Немалую роль в этом сыграл международный экономический форум в швейцарском Давосе. На этом фоне доллар продолжил укреплять позиции по отношению к ведущим мировым валютам, и в пятницу, 29 января, эта тенденция приобрела агрессивный характер. В понедельник, 1 февраля, на рынке Forex началась коррекция.



Стоимость евро в пятницу агрессивно снижалась и достигла отметки 1,3864 долл./евро. В понедельник на валютные рынки пришла коррекция, и доллар начал уступать позиции валюте Старого Света, на 9:00 мск он торгуется около отметки 1,3881 долл./евро. Игра на понижение евро в последние дни затянулась, и сейчас, видимо, пришло время фиксировать прибыль, что вызвало рост котировок евро. Вероятно, на текущей неделе игроки постараются вернуть пару к отметке 1,4 долл./евро.



Еще одна консервативная валюта активно укреплялась по отношению к евро - японская иена. В пятницу участники довели игру до отметки 125 иен/евро. Однако преодолеть этот уровень не получилось. В понедельник "быки" воспользовались слабостью продавцов и организовали отскок от этого уровня. На 9:00 мск пара торгуется около отметки 125,15 иены/евро.



Заметно потерял в цене по отношению к доллару британский фунт. Причем была пройдена психологически важная отметка 1,6 долл./фунт стерлингов. Более того, открытие торгов в понедельник произошло с заметным гэпом вниз, и на 9:00 мск котировки пары колеблются у отметки 1,5949 долл./фунт. Игроки предпринимают неуверенные попытки закрыть образовавшийся разрыв. Покупателей британской валюты немного, и вряд ли они на текущий момент способны организовать существенный отскок вверх.



В пятницу участники торгов скупали доллар. В понедельник тенденции приняли обратный характер. Некоторые начали покидать американскую валюту, однако массового характера эта тенденция не носит. Вполне вероятно, игроки постараются организовать коррекцию ведущих валют к доллару, однако судить о возобновившейся тенденции ослабления "американца" пока рано.



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