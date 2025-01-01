Что и как подорожает для россиян в начале 2025 года

Что и на сколько подорожает для россиян в начале 2025 года

С началом каждого нового года цены на проезд в общественном транспорте, многие услуги и товары в России традиционно повышаются. Что именно и на сколько подорожает на этот раз — в материале РБК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Городской общественный транспорт

В начале 2025 года жители многих крупных городов России столкнутся с повышением цен на проезд в общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Так, например, в Москве билеты подорожают со 2 января. При этом стоимость разовой поездки по карте «Тройка» увеличится на 10,5%, или на 6 руб., — с 57 до 63 руб. В случае пересадки с автобуса или трамвая в метро или наоборот (в течение 90 минут и в пределах центральной зоны) нужно будет доплатить 31 руб. (сейчас 28 руб., прирост цены — 3 руб., или 10,7%). Пересадки между автобусами и трамваями, а равно между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными.

При оплате банковской картой или телефоном стоимость одной поездки составит в пределах центральной зоны 70 руб. (сейчас 64 руб., прирост на 6 руб., или 9,375%). Оплата по биометрии останется самой выгодной, но тоже подорожает — с 53 до 59 руб. (+11,3%).

Одновременно подорожают и безлимитные проездные билеты. К примеру, цена годового проездного увеличится с 20,5 тыс. до 22 тыс. руб. Стоимость одной поездки по абонементам на 30, 90 и 365 дней вырастет в среднем на 2 руб., пояснили в столичном дептрансе. В предыдущий раз цены на проезд в Москве поднимали с 20 мая.

В Московской области уже с 1 января стоимость разовой поездки в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте вырастет с 54 до 59 руб. при оплате картами «Стрелка» или «Тройка» и до 60 руб. при оплате банковской картой.

В Петербурге проезд в общественном транспорте подорожает также 1 января. При этом стоимость разовой поездки в наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) увеличится с 65 до 75 руб. (+15,4%), а цена одного жетона в метро — с 70 до 81 руб. (+15,7%). Стоимость одной поездки на наземном транспорте по карте «Подорожник» составит 51 руб. (сейчас 44 руб., увеличение на 15,9%), в метро — 56 руб. (сейчас 49 руб., увеличение на 14,3%).

Новогоднее повышение цен на проезд в общественном транспорте коснется и жителей других крупных городов России. В Самаре стоимость одной поездки с 1 января вырастет на 2 руб. (до 40 руб. при оплате наличными и до 37 руб. при оплате картой). На те же 2 руб. подорожает одна поездка на автобусе в Тюмени (до 32 руб. при оплате наличными и до 31 руб. при оплате картой), во Владивостоке стоимость такой поездки вырастет сразу на 5 руб. (до 50 руб. при оплате наличными) или 6 руб. (до 45 руб. при оплате банковской картой). Проезд на трамваях, троллейбусах и фуникулере Владивостока подорожает в зависимости от способа оплаты на 4–7 руб. А вот в Казани проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет в цене всего на 1 руб. — с 42 до 43 руб. В Перми же подорожание проезда отложили до весны — стоимость одной поездки поднимется здесь с 37 до 40 руб. с 15 апреля 2025 года.

Поезда и междугородные автобусы

Регулируемые государством цены на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования подняли еще 1 декабря 2024 года (на 11,6%). А сами железнодорожники с 1 января 2025 года повысят цены на ряд услуг, оказываемых пассажирам, которые предпочитают более комфортные вагоны — от купе до СВ и люксов. Дороже станут и дорожные наборы (зубная паста и щетка, влажные салфетки для рук и т.д.), и комплекты прессы, и заказываемые прямо в купе обеды-ужины. В большинстве случаев это приведет к подорожанию билетов, впрочем, не слишком большому.

Стоимость проезда в пригородных поездах во многих регионах вырастет в начале 2025 года довольно заметно. Например, в Подмосковье стоимость проезда на электричке через одну пригородную зону составит с 2 января 48 руб., плюс 35 руб. за каждое дополнительное пересечение тарифных зон (сейчас 40 и 34 руб. соответственно). В Петербурге для пассажиров пригородных поездов с 1 января на 8% вырастет цена за первые 20 км поездки по тарифу «Стандарт» — она составит 48,6 вместо 45 руб. Также за каждый последующий километр петербуржцам придется платить 2,43 вместо 2,25 руб. Стоимость тарифа «Ласточка» увеличится на 8,2%, с 53,6 до 58 руб. Каждый последующий километр подорожает с 2,68 до 2,9 руб.

В Пермском крае стоимость проезда на пригородных электричках увеличится с 1 января примерно на 11%. Например, проезд от Перми до Кунгура будет стоить 270 вместо 242 руб., а до Лысьвы — 378 вместо 339 руб. В пределах города на электричке проезд будет стоить 40 вместо 36 руб. В Ростовской области с 1 января 2025 года стоимость проезда в электричках вырастет с 21 до 25 руб. за каждые 10 км (+19%), за исключением маршрутов, для которых установлен фиксированный тариф. Проезд в пределах таких маршрутов, независимо от дальности поездки, будет стоит 31 против 27 руб. в 2024 году (+14,8%).

Одновременно с этим в ряде регионов уже объявлено о повышении в начале 2025 года стоимости проезда в пригородных и междугородных автобусах. Так, например, в Волгоградской области стоимость проезда 1 км в пригородных автобусах вырастет сразу на треть — с 1,66 до 2,23 руб. (+0,57 руб., или 34,3%). В междугородных автобусах тариф увеличится на 37,2%, или 0,64 руб. за километр — с 1,72 до 2,36 руб. В комитете тарифного регулирования Волгоградской области отметили, что тариф на межмуниципальные перевозки автобусами регулируемых маршрутов обновляется впервые с 2015 года и увеличение стоимости будет в два раза ниже роста индекса потребительских цен за этот период.

Жилищно-коммунальные услуги

Плата за услуги ЖКХ в начале 2025 года расти не будет, повышение тарифов намечено на июль. Согласно утвержденным правительством России правилам, прирост составит в среднем по стране 11,9%, при этом в некоторых регионах он может быть выше. Например, в Москве предел повышения установлен на отметке 15%. Сильнее всего платежи могут вырасти в Пермском крае — на 21,1%. Наименьшее подорожание ожидается в Амурской области — не более чем на 8,6%.

Техосмотр

С 1 января 2025 года в России вырастут цены на техосмотр. Как ожидается, в среднем по стране увеличение составит около 7,5%. При этом в разных регионах стоимость услуги может быть разной. Так, например, в Краснодарском крае для легковых автомобилей предельный размер платы за проведение ТО в 2025 году составит 1563,6 руб. (в 2024 году — 1455,6 руб.), в Приморском крае — 1158,41 руб. (в 2024 году — 1078,39 руб.), а в Волгоградской области — 981 руб. (в 2024 году — 913 руб.).

Газировка и алкоголь

С 1 января 2025 года акциз на безалкогольные сладкие напитки, в соответствии с новым законом, увеличится с 7 до 10 руб. за литр. Таким образом, как минимум на 3 руб. подорожает литр обычной газировки и других подслащенных напитков в розничной продаже.

На 4 руб. увеличится с 1 января акциз на большую часть сортов пива, а также на сидр, пуаре и медовуху — с 26 до 30 руб. за литр. Для крепкого пива (более 8,6 градуса) акциз вырастет сразу на 7 руб. — с 51 до 56 руб. за литр, тогда как ранее планировалось повышение только на 2 руб. — до 51 руб. за литр. Пивоваренные компании уже предупредили торговые сети о том, что с 1 января отпускные цены на их продукцию вырастут. По данным ретейлеров, новогоднее повышение цен может составить 9–10%, а по оценке экспертов, за первое полугодие цены на пиво могут вырасти и на 15%.

Акцизы на крепкий алкоголь вырастут с 643 до 740 руб. за литр содержащегося в напитке безводного этилового спирта. В компании Ladoga повышение акцизов назвали «самым большим за последние пять—семь лет», отметив, что в результате акциз на пол-литровую бутылку водки вырастет до 178 руб. В результате цены на крепкий алкоголь в 2025 году поднимутся, по оценке производителей и экспертов, на 10–15 или даже 20%.

Кроме того, с 1 января, в соответствии с приказом Минфина, в России вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, в частности на водку — с 299 до 349 руб. за 0,5 л, на коньяк — с 556 до 651 руб. Дешевле эти напитки продавать будет нельзя.

Сигареты и вейпы

Минимальный размер акциза на сигареты с 1 января 2025 года вырастет до 4 тыс. руб. за 1 тыс. штук — 2945 руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены. Сейчас минимальная ставка акциза составляет 3820 руб., то есть 2813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены.

В результате минимальная розничная цена пачки сигарет вырастет с 1 января со 129 до 135 руб. Однако сигареты, произведенные в России или ввезенные в нее из-за границы до 31 декабря 2024 года, можно будет продавать по 129 руб. до конца марта.

Минимальные цены на жидкости для вейпов с 1 января также увеличатся: с 60 до 63 руб. за флакон, с 76 до 80 руб. за картридж и со 101 до 106 руб. за жидкость в одноразовой системе «парения».

Бензин и дизельное топливо

Из-за повышения акцизов подорожает не только алкоголь, но и горючее. В соответствии с тем же законом акциз на бензин АИ-95 с 1 января 2025 года будет повышен почти на 14% (с 15 048 до 17 088 руб. за тонну), а на дизельное топливо — на 16% (с 10 425 до 12 120 руб. за тонну). Таким образом, ставка акциза для литра АИ-95 вырастет примерно на 1,5 руб. По оценке вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, повышение акциза может привести к росту цен на топливо примерно на 5%. Однако замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее говорил, что «все индексации акцизов нефтепродуктов предусматривают влияние на цену в районе 2,5–3%».

Автомобили

С 1 января 2025 года вновь будет увеличен (еще на 10–20%) размер утилизационного сбора, что в ряде случаев приведет к значительному росту цен на автомобили, в первую очередь те, что ввозятся в Россию для продажи из-за рубежа. Для автомобиля с объемом двигателя от 1 до 2 л сумма утильсбора увеличится с 556,2 тыс. до 667,4 тыс. руб., то есть на 111,2 тыс. руб. С учетом НДС руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша оценила повышение стоимости такого автомобиля в 132 тыс. руб.

«В свете последних событий рост цен на новые автомобили в России в 2025 году ожидаем и даже неизбежен. Производители и дилеры уже работают по нижней границе рентабельности и будут вынуждены реагировать повышением цен. В среднем же ожидается подорожание новых автомобилей к весне 2025 года на 15–20%», — поясняла Байбароша.

Особенно резко вырастут цены на электромобили и автомобили с гибридными двигателями. До конца 2024 года размер утильсбора для новых автомобилей такого типа составлял всего 32,6 тыс. руб., а с 1 января 2025 года вырос сразу до 667,4 тыс. руб. Для электромобилей старше трех лет размер сбора с 1 января вырос еще сильнее — со 122 тыс. до 1,174 млн руб.

Свой, хотя и небольшой, вклад в подорожание иномарок внесет и повышение таможенных сборов. Сборы с ввозимых в Россию автомобилей стоимостью до 7 млн руб. вырастут более чем на треть, однако в абсолютных цифрах повышение не будет критичным. Например, таможенный сбор для машины стоимостью до 1,2 млн руб. увеличится всего на 1,1 тыс. руб., а для машины стоимостью от 5,5 млн до 7 млн руб. — на 7,5 тыс. руб.

Штрафы за нарушение ПДД больше, а скидки — меньше

Автомобилисты также столкнутся с изменениями в порядке взимания штрафов за нарушение правил дорожного движения. Во-первых, с 1 января в полтора раза вырастут сами штрафы. Так, например, за непристегнутый ремень или проезд на красный свет придется заплатить уже не 1 тыс. руб., а 1,5 тыс. руб. А за управление транспортным средством в состоянии опьянения — не 30 тыс. руб., а 45 тыс. руб.

Вторая новость — с 50 до 25% сокращается размер скидки, которая полагается за быструю оплату штрафа. Таким образом, де-факто штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности увеличивается для того, кто привык платить быстро и экономить более чем вдвое, — с 500 до 1125 руб.

Пошлины за развод и смену фамилии

Развестись в 2025 году станет дороже. С 1 января размер пошлины, взимаемой за государственную регистрацию расторжения брака и выдачу соответствующих свидетельств, повышается почти в восемь раз — с 650 до 5 тыс. руб. с каждого из супругов. Единственное исключение — расторжение брака с человеком, который признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. В этом случае пошлина остается прежней — 350 руб.

Тем, кто после расторжения брака решит вернуть себе прежнюю фамилию, придется доплатить за государственную регистрацию такой перемены еще 5 тыс. руб. (ранее было 1,6 тыс. руб.). Ту же сумму возьмут с любого, кто решит официально сменить фамилию, имя или отчество.

За выдачу справки из архивов загса теперь придется заплатить не 200 руб., а 350 руб., а за выдачу повторного свидетельства — не 350 руб., а 500 руб.

Прочие госпошлины и сборы

Госпошлина за регистрацию прав и сделок с недвижимостью с кадастровой стоимостью, которая не определена или не превышает 20 млн руб., увеличивается с 1 января 2025 года с 2 тыс. до 4 тыс. руб. За регистрацию прав и сделок с недвижимостью с кадастровой стоимостью от 20 млн руб. ставка госпошлины для физлиц составит 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки. Максимальная пошлина — 500 тыс. руб.

Пошлина за государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества увеличится с 350 до 700 руб.

За получение необходимой при покупке или продаже жилья выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — такую выписку заказывают, чтобы подтвердить свои права на недвижимость или проверить объект на наличие обременений, — придется заплатить вдвое больше. За бумажную — 920 вместо 460 руб., а за электронную — 580 вместо 290 руб. В два раза подорожают и справки, содержащие дополнительные сведения, например о том, сколько раз объект сменил собственника и когда именно это происходило.

Путешествия по России

С 1 января 2025 года во многих регионах России начнет взиматься туристический налог, который придет на смену ранее существовавшему на отдельных территориях курортному сбору. По данным Российского союза туриндустрии, налог решили вводить муниципалитеты не менее 55 регионов России, среди которых такие популярные у туристов направления, как Санкт-Петербург, Алтайский, Краснодарский и Камчатский края, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Свердловская области и Башкирия.

Ставка налога в 2025 году будет составлять 1% от стоимости проживания туриста, но не менее 100 руб. в сутки. В отличие от курортного сбора туристический налог будут платить не сами туристы, а гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги. Однако это означает, что проживание в таких местах станет дороже.