ЕЦБ увидел в примере Хорватии подтверждение привлекательности еврозоны

Глава регулятора Кристин Лагард считает, что евро приносит стабильность и защищает членов еврозоны, а ЕЦБ будет рад присоединению новых стран

Фото: Shan Weiyi / XinHua / Global Look Press

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) уверены в привлекательности евро как валюты и надеются на присоединение к еврозоне новых европейских стран, заявила глава банка Кристин Лагард.

«Хорватия усердно работала для того, чтобы стать 20-м членом еврозоны, и добилась этого. Это показывает, что евро является привлекательной валютой, которая приносит странам стабильность», — сказала она в обращении в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

В интервью хорватской газете Jutarnji list глава ЕЦБ заявила, что страны еврозоны поддерживают друг друга, а евро работает для них как щит. «Я помню, как Франция стала членом еврозоны и мы обменяли франк на евро. Мы также беспокоились, что отказ от нашей валюты и переход на общую валюту может иметь серьезные последствия в виде роста цен и уменьшения независимости. Однако, оглядываясь назад — на 23 года существования евро, мы можем сказать, что это стоило того — евро принесло защиту и силу», — отметила она.

Введение евро является условием для членства в Евросоюзе, однако Чехия, Польша, Венгрия и Швеция не высказывали заинтересованность в переходе с национальных валют на евро. Стремлению Румынии к членству в еврозоне препятствуют внутренние разногласия, заявку Болгарии на присоединение к общей валютной зоне в 2024 году в ЕС могут не выполнить из-за состояния банковской системы, отмечает Bloomberg.

«Только шесть членов Евросоюза не являются членами еврозоны. Если им нужно больше времени — это нормально. Как только они станут соответствовать критериям и пожелают присоединиться, мы будем счастливы увеличить количество членов еврозоны», — сказала Лагард.

Хорватия стала частью Шенгенской зоны и еврозоны с 1 января 2023 года. Решение об этом приняли после голосования, проведенного государствами — членами ЕС. Теперь в Шенгенскую зону входят 27 государств в Европе.

Членом Евросоюза Хорватия стала в 2013 году, позже начался процесс вступления страны в Шенгенскую зону и еврозону. На первом этапе страна присоединилась к европейскому Механизму обменных курсов (ERM II). Хорватия также взяла на себя ряд обязательств, в том числе касающихся борьбы с отмыванием денег, сбора статистики и снижения финансовой и административной нагрузки.