Что и на сколько подорожает в 2021 году. Список

С мая 2021 года начнет вводиться обязательная маркировка молочной продукции. С 1 мая ей подлежат мороженое, сливочное масло, сыры, с 1 июля — молоко, сливки, йогурт, кефир, творог и сметана. В связи с этими требованиями вырастут цены — по прогнозам властей, незначительно. Рост обещан «существенно ниже инфляции, по молоку мы не ожидаем роста более 1,8%», — заявил в сентябре министр промышленности Денис Мантуров. Отрасль оценивает эффект от маркировки как более значительный. В частности, Союз мороженщиков указал, что рост себестоимости составит 2,5–6%, а розничной цены — 25–30% с учетом затрат производителей на приобретение специальных кодов (по 50 копеек каждый) и торговых сетей.
С 1 января тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах вырастут на 3,7%. Аналогичный рост будет и для СВ, купе и люксов. В первом случае тарифы на билеты определяет Федеральная антимонопольная служба, во второй — «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД, монополист в сфере пассажирских перевозок к России).
С 1 июля следующего года вырастут тарифы на вывоз отходов. В среднем по стране рост тарифов составит 4%, сообщил замглавы «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин.
Тарифы на коммунальные услуги (горяче и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электричество и газ) в Москве в первом полугодии останутся неизменными, а с 1 июля вырастут в пределах 4,6%. Минимальный размер взноса за капитальный ремонт с 1 января будет увеличен на 3,5%, на столько же возрастет плата за соцнайм жилья, тариф на содержание жилого помещения увеличится на 4,6%.
Общественный транспорт Москвы
Разовая поездка по карте «Тройка» в московском транспорте подорожает на 2 руб., до 42 руб., цена проезда вырастет с 44 до 46 руб., если он оплачивается банковской картой. Стоимость билета на 60 поездок вырастет на 1 руб. 67 копеек за одну поездку и составит 2070 руб. Цена проездного на 30 дней вырастет в пределах инфляции, на 3,5%, одна поездка по нему подорожает на 1 руб. 30 копеек. Стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней не изменится.
По данным Дептранса Москвы, в 2020 году выручка от продажи билетов на общественный транспорт упала на треть.