Что и на сколько подорожает в 2021 году. Список

Коммунальные услуги, табак, молоко и другие товары, что подорожает в новом году — в материале РБК

Алкоголь

С начала года начнут действовать новые минимальные цены на спиртное. Водка подорожает с 230 до 243 руб. за пол-литра, игристые вина — со 164 до 169 руб. за 0,75 л, коньяк — с 433 до 445 руб. за пол-литра. Цена самых дешевых бренди, кальвадоса и других дистиллятов вырастет с 315 до 324 руб.

Табак

В 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо планировавшихся 4%. Таким образом, ставка акциза на сигареты вырастет с 1996 руб. за 1 тыс. штук до 2359 руб., акциз на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 руб. Минфин объяснил резкое повышение акцизов необходимостью обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов при коронакризисе. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что из-за повышения ставки акциза на 20% пачка сигарет подорожает на 20 руб., «если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.».