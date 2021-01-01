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Что и на сколько подорожает в 2021 году. Список

Коммунальные услуги, табак, молоко и другие товары, что подорожает в новом году — в материале РБК

Алкоголь

С начала года начнут действовать новые минимальные цены на спиртное. Водка подорожает с 230 до 243 руб. за пол-литра, игристые вина — со 164 до 169 руб. за 0,75 л, коньяк — с 433 до 445 руб. за пол-литра. Цена самых дешевых бренди, кальвадоса и других дистиллятов вырастет с 315 до 324 руб.

Табак

В 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо планировавшихся 4%. Таким образом, ставка акциза на сигареты вырастет с 1996 руб. за 1 тыс. штук до 2359 руб., акциз на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 руб. Минфин объяснил резкое повышение акцизов необходимостью обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов при коронакризисе. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что из-за повышения ставки акциза на 20% пачка сигарет подорожает на 20 руб., «если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.».

Молочные продукты

С мая 2021 года начнет вводиться обязательная маркировка молочной продукции. С 1 мая ей подлежат мороженое, сливочное масло, сыры, с 1 июля — молоко, сливки, йогурт, кефир, творог и сметана. В связи с этими требованиями вырастут цены — по прогнозам властей, незначительно. Рост обещан «существенно ниже инфляции, по молоку мы не ожидаем роста более 1,8%», — заявил в сентябре министр промышленности Денис Мантуров. Отрасль оценивает эффект от маркировки как более значительный. В частности, Союз мороженщиков указал, что рост себестоимости составит 2,5–6%, а розничной цены — 25–30% с учетом затрат производителей на приобретение специальных кодов (по 50 копеек каждый) и торговых сетей.

Железнодорожные билеты

С 1 января тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах вырастут на 3,7%. Аналогичный рост будет и для СВ, купе и люксов. В первом случае тарифы на билеты определяет Федеральная антимонопольная служба, во второй — «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД, монополист в сфере пассажирских перевозок к России).

Вывоз мусора

С 1 июля следующего года вырастут тарифы на вывоз отходов. В среднем по стране рост тарифов составит 4%, сообщил замглавы «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин.

Жилищные платежи

Тарифы на коммунальные услуги (горяче и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электричество и газ) в Москве в первом полугодии останутся неизменными, а с 1 июля вырастут в пределах 4,6%. Минимальный размер взноса за капитальный ремонт с 1 января будет увеличен на 3,5%, на столько же возрастет плата за соцнайм жилья, тариф на содержание жилого помещения увеличится на 4,6%.

Общественный транспорт Москвы

Разовая поездка по карте «Тройка» в московском транспорте подорожает на 2 руб., до 42 руб., цена проезда вырастет с 44 до 46 руб., если он оплачивается банковской картой. Стоимость билета на 60 поездок вырастет на 1 руб. 67 копеек за одну поездку и составит 2070 руб. Цена проездного на 30 дней вырастет в пределах инфляции, на 3,5%, одна поездка по нему подорожает на 1 руб. 30 копеек. Стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней не изменится.

По данным Дептранса Москвы, в 2020 году выручка от продажи билетов на общественный транспорт упала на треть.

Автор
Георгий Перемитин
ЖКХ алкоголь маркировка молочные продукты
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