Суд вновь встал на сторону «Синема парка» в суде против экс-Sony в России

Арбитражный суд Москвы удовлетворил второй иск одного из юрлиц объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» к бывшему офису голливудской кинокомпании Sony Pictures в России. Упущенная выгода сети суммарно превысила 782 млн

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Основное юрлицо крупнейшей в России объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» — АО «Синема парк» — отсудило у бывшего офиса голливудской кинокомпании Sony Pictures в России 620,3 млн руб., которые считает своей упущенной выгодой из-за отказа студии показывать свои фильмы в России. Соответствующий иск удовлетворил Арбитражный суд Москвы, передает корреспондент РБК из зала суда.

С юрлицом бывшего офиса Sony Pictures в России — ООО «Контент-клуб» — с августа 2025 года судились два юрлица объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» — ООО «Райзинг стар медиа» и АО «Синема парк». Изначально сумма двух исков составляла 578 млн руб. Свои требования «Синема парк» объяснял тем, что за период с 2022 по 2025 год Sony Pictures выпустила в мировой прокат 15 новинок. Но из-за того, что в России они показаны не были, киносеть недополучила кассовые сборы.

После проведения судебной экспертизы по ходатайству «Синема парка» сумма требований по иску ООО «Райзинг стар медиа» была увеличена со 104 млн руб. до 162 млн руб. — его суд удовлетворил накануне. Сумма исковых требований АО «Синема парк» составляла 473,8 млн руб., позже истец также ее корректировал до 620,3 млн руб. Ответчик подавал ходатайства об отводе экспертной организации и о назначении повторной экспертизы. Но удовлетворены они не были.

Какова позиция сторон в суде «Синема парка»

Представители «Синема парка» — истца — в суде настаивали, что «Контент-клуб» злоупотреблял своим правом, не заключая соглашения на предоставление лицензий на показ фильмов Sony, а также кинокомпании Columbia Pictures (ее дистрибуцией в России также занималась Sony) в России. «Вне зависимости от каких-либо экономических оснований, исключительно в целях соблюдения санкций недружественных стран и государств, ответчик прекратил заключать с нами соглашения о публичном показе», — заявил представитель «Синема парка». В материалах дела не было представлено доказательств о том, что «Контент-клуб» больше не находится под контролем американских юрлиц, добавил он.

Представитель сети также акцентировал внимание, что киносеть требует взыскать «не какие-то абстрактные убытки в виде снижения выручки, а конкретные неполученные доходы от проката 15 конкретных фильмов».

Бывший офис Sony Pictures в России

Представители «Контент-клуба», в свою очередь, утверждали, что предоставление лицензий — это право, а не обязанность компании. У бывшего офиса Sony Pictures в России «объективно отсутствовала возможность предоставить такие лицензии по независящим от него причинам», настаивал представитель компании.

«Контент-клуб» также ходатайствовал о приобщении к материалам дела переписки с представителем Columbia Pictures, в которой голливудская компания подтвердила, что имеет право отклонить все просьбы о предоставлении лицензий.

Кроме того, сторона ответчика обращала внимание на судебную практику, по которой обращаться с исковыми требованиями необходимо к первичному правообладателю.

В качестве дополнительной аргументации представитель «Контент-клуба» также отметил, что доля кассовых сборов Sony в России до ухода составляла только 12%, что, по мнению ответчика, свидетельствует о том, что уход компании не мог нанести вред «Синема парку». Кроме того, сборы новинок последних лет, например «Чебурашки» и» Вызова», превышали сборы сопоставимых фильмов Sony.

Из-за чего судились Sony с российскими киносетями

Экс-представительство Sony Pictures пыталось отсудить у российских киносетей совокупно больше 1 млрд руб. долга по ранее заключенным договорам. С большинством участников рынка, кроме объединенной киносети, удалось прийти к досудебному урегулированию. Дело против юрлиц «Синема парк» и «Формула кино» продолжилось, и суд удовлетворил исковые требования бывшего офиса Sony Pictures в России к АО «Синема парк» в размере 436,4 млн руб.

За последние три года Sony Pictures выпускала в мировой прокат такие фильмы, как кинокомикс «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон в главной роли (фильм собрал $100 млн в мировом прокате), «Крейвен-Охотник» ($62 млн), «Человек-паук: Паутина вселенных» ($690 млн).