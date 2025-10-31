 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

В РЖД связали убыток в ₽4,2 млрд с высокой учетной ставкой

В РЖД рассказали, что убыток компании за три квартала 2025 года связан с ростом выплат по займам из-за высокой ключевой ставки. Речь идет о 4,2 млрд руб. Несмотря на это, компания отчиталась об увеличении выручки
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Убыток ОАО «РЖД» за три квартала 2025 года в размере более 4 млрд руб. в первую очередь связан с высокой ключевой ставкой. «Убыток в первую очередь связан с ростом расходов по заимствованиям вследствие высокой ключевой ставки», — сообщили РБК в компании.

«Компания также проводит планомерную работу по снижению долговой нагрузки и минимизации ставок привлечения финансирования», — пояснили там.

Вместе с тем в РЖД подчеркнули, что проводили эффективную работу по организации перевозок и оптимизации расходов. Это привело к росту показателя EBITDA, который демонстрирует прибыль компании до всех вычетов, на 18,7% и прибыли от продаж на 16,5%, добавили в компании.

Ранее РЖД опубликовала отчетность по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), согласно которой в период с января по сентябрь текущего года чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. Несмотря на это, выручка увеличилась на 10,1%, достигнув 2,298 трлн руб.

В РЖД запланировали сокращения в аппарате управления
Общество
Олег Белозеров

В середине октября гендиректор РЖД Олег Белозеров дал поручение оптимизировать штат управленцев в компании и соотнести их численность с фактическим объемом работы. Речь идет о повышении эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации. Кроме того, будут введены ограничения на прием новых сотрудников.

В августе в РЖД ввели дополнительные выходные на фоне снижения грузоперевозок. До конца года сотрудники центрального аппарата и управлений дорог компании будут брать по два дня отпуска в месяц за свой счет.

В 2024 году чистая прибыль монополии упала в девять раз, со 118,3 млрд (по итогам 2023 года) до 13,9 млрд руб., следует из отчетности холдинга. Пассажирооборот при этом был зафиксирован на максимальном с 2008 года уровне.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Валерия Доброва, Герман Костринский Герман Костринский
РЖД отчетность убытки
Материалы по теме
В РЖД запланировали сокращения в аппарате управления
Общество
РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber»
Бизнес
РЖД предложили повысить цену «парковки» вагонов на путях
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Причиной ДТП с трамваем в Туле назвали неисправность дорожного полотна Общество, 11:39
Отец футболиста МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство Спорт, 11:36
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 11:33
Начальник Центра подготовки космонавтов уйдет с поста Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Мотивируют не премии, а правильные культурные сигналы. Как «включить» ихПодписка на РБК, 11:29
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 11:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 11:25
Орбан заявил, что встреча с Трампом может приблизить саммит России и США Политика, 11:24
Акцент образа жизни: как VOYAH стал не просто автомобилем Стиль, 11:24
Компания Amazon подорожала на $330 млрд после выхода отчетности Инвестиции, 11:21
Сейм Латвии одобрил выход из конвенции о защите женщин от насилия Политика, 11:21
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 11:21