В РЖД связали убыток в ₽4,2 млрд с высокой учетной ставкой

В РЖД рассказали, что убыток компании за три квартала 2025 года связан с ростом выплат по займам из-за высокой ключевой ставки. Речь идет о 4,2 млрд руб. Несмотря на это, компания отчиталась об увеличении выручки

Фото: Олег Яковлев / РБК

Убыток ОАО «РЖД» за три квартала 2025 года в размере более 4 млрд руб. в первую очередь связан с высокой ключевой ставкой. «Убыток в первую очередь связан с ростом расходов по заимствованиям вследствие высокой ключевой ставки», — сообщили РБК в компании.

«Компания также проводит планомерную работу по снижению долговой нагрузки и минимизации ставок привлечения финансирования», — пояснили там.

Вместе с тем в РЖД подчеркнули, что проводили эффективную работу по организации перевозок и оптимизации расходов. Это привело к росту показателя EBITDA, который демонстрирует прибыль компании до всех вычетов, на 18,7% и прибыли от продаж на 16,5%, добавили в компании.

Ранее РЖД опубликовала отчетность по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), согласно которой в период с января по сентябрь текущего года чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. Несмотря на это, выручка увеличилась на 10,1%, достигнув 2,298 трлн руб.

В середине октября гендиректор РЖД Олег Белозеров дал поручение оптимизировать штат управленцев в компании и соотнести их численность с фактическим объемом работы. Речь идет о повышении эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации. Кроме того, будут введены ограничения на прием новых сотрудников.

В августе в РЖД ввели дополнительные выходные на фоне снижения грузоперевозок. До конца года сотрудники центрального аппарата и управлений дорог компании будут брать по два дня отпуска в месяц за свой счет.

В 2024 году чистая прибыль монополии упала в девять раз, со 118,3 млрд (по итогам 2023 года) до 13,9 млрд руб., следует из отчетности холдинга. Пассажирооборот при этом был зафиксирован на максимальном с 2008 года уровне.