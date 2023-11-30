Как государство поддерживает малый бизнес в условиях конкуренции за кадры

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Малый бизнес, как и вся российская экономика, уже вступил в период жесткой конкуренции за кадры. Такая тенденция, как ожидается, сохранится в ближайшие несколько лет. В настоящий момент численность занятых в МСП в России приблизилась к 30 млн человек. Именно малый и средний бизнес может наиболее остро ощутить проблему дефицита кадров, так как предприятиям придется конкурировать не только между собой, но и с крупными компаниями и госкорпорациями, которые могут предложить более выгодные условия для потенциальных кандидатов. В связи с этим Минэкономразвития анализирует потребности МСП, необходимые для развития сектора, и разрабатывает новые меры поддержки, которые будут оформлены в обновленный национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», инициированный президентом России.

«Уже в следующем году в различные сферы российской экономики нужно привлечь 35 тыс. работников, а к 2030 году ежегодная потребность в кадрах вырастет до 342 тыс. специалистов. Если брать в расчет приоритетные отрасли, то в обрабатывающее производство в 2024 году необходимо будет привлечь 22,5 тыс. специалистов. К 2030 году эта потребность вырастет до 144 тыс. Гостиничному делу и общепиту в 2024 году понадобится порядка 2 тыс. сотрудников, в 2030-м эта цифра вырастет до 72,5 тыс. В IT-секторе потребность в кадрах к 2030 году составит более 19 тыс. специалистов. На горизонте 2025–2030 годов мы видим ключевой задачей государства качественный рост МСП, но одним из ограничителей здесь может стать кадровый голод. Поэтому вопрос будет находиться в фокусе внимания Минэкономразвития», — отметила замминистра экономики России Татьяна Илюшникова.

Поддержка МСП в рамках обновленного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» планируется по несколькими направлениям. Как подчеркивает замминистра, особенно важно «наполнить жизнью» приоритетные отрасли, дающие наибольший вклад в экономику и мультипликативный эффект.

Кадры для туризма

Одна из таких приоритетных отраслей — сфера туризма. «В настоящий момент в туризме мы видим некоторый разрыв между образовательной средой и кадровыми потребностями. Кроме того, приоритетная поддержка отрасли вызовет рост ее самой, а значит, и потребности в кадрах — последняя, по нашим подсчетам, составит к 2030 году 413 тыс. человек, — пояснила Илюшникова. — При этом у крупных компаний есть корпоративные университеты, они могут выращивать себе кадры сами. У малого бизнеса их нет. Поэтому необходимо обновить нашу систему подготовки кадров в туризме. Инфраструктура «Мой бизнес» в этом вопросе может стать посредником между предприятиями и обучающими учреждениями».



Примером для решения этой проблемы может послужить опыт центра «Мой бизнес» Республики Крым. В 2022 году в связи с тем, что профессиональная аттестация для экскурсоводов стала обязательной, институт развития запустил свой проект — Школу экскурсоводов — программу по переподготовке кадров, а также формированию предпринимательских навыков. По словам директора центра Владислава Ганжары, это уже приносит свои результаты: программу прошли 150 специалистов. Это ровно половина от всех аккредитованных экскурсоводов Крыма. При этом выпускники проекта ведут свою деятельность легально: они оформили либо самозанятость, либо ИП.

Кроме этого, уже сегодня Минэкономразвития России прорабатывает дополнительные меры, которые помогут обеспечить сферу туризма специалистами: планируется создать не менее четырех научно-методических тренинг-центров по подготовке и переподготовке кадров, поддержать предприятия в вопросе субсидирования корпоративных программ, создать новые проекты дополнительного образования.

Кадры для IT-сферы

Вторая сфера — IT. Ее развитие поможет решить проблему безработицы в тех регионах, где она остается высокой. Для этого будут созданы IT-парки — совместный проект Сбербанка и регионов — «Школа 21». Он позволит ежегодно взращивать порядка 270 высококвалифицированных специалистов в короткие сроки — обучение будет длиться в течение года. При этом регионы будут получать дополнительные бонусы от этого: порядка 150 тыс. руб. дополнительного НДФЛ в год от трудоустроенного IT-специалиста, 100 млн руб. — дополнительного НДФЛ благодаря трудоустроенным выпускникам кампуса уже через семь лет, 80% средств из личного бюджета специалистов будет потрачено на территории региона.

«В дальнейшем такие IT-парки могут быть трансформированы и выполнять не только образовательную функцию, но и, например, роль IT-коворкингов, что даст дополнительные стимулы для развития отрасли», — отметила замминистра экономики.

Реализация проекта заложена в индивидуальные программы развития десяти регионов. Среди них — Республика Алтай, Республика Тыва, Курганская и Псковская области и другие.

Управленческие кадры

Проактивная экономическая политика и рост производительности труда невозможны без качественных управленческих кадров. На обучение эффективных управленцев нацелена президентская программа Минэкономразвития. Как отмечает ректор Государственного университета управления Владимир Строев, это обучение в том числе ориентировано и на повышение компетенций предпринимателей — оно дает необходимые знания, как строить бизнес в постоянно меняющихся условиях рыночной экономики. Кроме этого, программа предполагает обмен опытом как с российскими, так и с зарубежными бизнесменами. В итоге выпускник получает необходимую базу знаний, новых партнеров и соглашения о сотрудничестве.

«Так как в настоящий момент страна находится в процессе смены технологического уклада, появилась необходимость в перезагрузке программы: выпускники должны быть заточены на решение новых задач экономики. Поэтому программа будет модернизирована, а количество обучающих увеличено — до 4 тыс. в год», — пояснила замминистра.

Социальный контракт

Конкуренция кадров грозит не только бизнесу, но и государству в вопросе вовлечения в предпринимательскую деятельность. Одним из инструментов в привлечении потенциальных предпринимателей является социальный контракт, реализуемый благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». О его востребованности свидетельствуют данные Минэкономразвития: по итогам 2022 года заключено 276,3 тыс. соцконтрактов, из них 90,3 тыс. — на открытие или развитие бизнеса, 30,3 тыс. — на ведение личного подсобного хозяйства.

Социальный контракт — это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела, ведению подсобного хозяйства и так далее для людей, находящихся в трудной жизненной и финансовой ситуации. Максимальная сумма, которую можно получить, зависит от вида социального контракта. Например, на переобучение государство выделяет до 30 тыс. руб., на ведение подсобного хозяйства — 200 тыс. руб. Максимальная сумма, которую можно получить по соцконтракту, — 350 тыс. руб. (на открытие своего дела).

При этом программа поддержки может решать сразу две задачи: и вовлекать в бизнес, и помогать малым предприятиям в поиске специалистов. Для этого в Минэкономразвития считают необходимым изменить механику получения субсидии, предлагая в нее включать:

проведение специализированного тестирования на уровень предпринимательских компетенций,

прохождение обязательного обучения и аттестации по его итогам,

доработку бизнес-плана совместно со специалистами центра «Мой бизнес»,

защиту проекта,

сопровождение предпринимателей центрами «Мой бизнес» от начальной стадии бизнеса до выхода на продуктивный уровень работы,

мониторинг «выживаемости» предпринимателей в течение двух лет.

Если же желающий оформить социальный контракт не проходит тест на предпринимательские компетенции, ему предлагаются вакансии предприятий региона, у которых был запрос на такую поддержку.

Данный механизм уже апробирован центром «Мой бизнес» Иркутской области. «Мы видим прекрасные результаты на примере реальных предпринимателей Иркутской области. Один из них — история Ксении Андреевой, производителя натуральной косметики. Ксения пришла на консультацию, вместе со специалистами центра «Мой бизнес» написала бизнес-план, а при помощи господдержки прошла сертификацию продукции. Сегодня девушка выводит ее на зарубежные рынки. Такие примеры доказывают правильность похода. Именно поэтому по нашей инициативе директор центра «Мой бизнес» Иркутской области Диляра Окладникова выступила с этой идеей на комиссии по МСП. Сегодня финансовые средства, необходимые для реализации новой механики получения социального контракта, уже есть у Минтруда», — пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также в арсенале инструментов — ученический договор (между работодателем и действующим или будущим работником о профессиональном обучении или переподготовке за счет организации). Сегодня в проработке у ведомства находятся вопросы усиления роли предприятий в реализации программы, в том числе стимулирование их с помощью мер государственной поддержки.