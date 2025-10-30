Бизнес оценил идею обязать частные компании заменить ПО на отечественное

В Думе обсуждают идею обязать российские компании перейти на отечественное ПО. У иностранных решений не всегда есть аналоги, а к существующим возникают вопросы, говорят опрошенные Радио РБК представители бизнеса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Госдуме обсуждают идею обязать частные компании заменить иностранный софт на отечественный и объясняют необходимость этого в том числе приоритетным направлением государственной политики — импортозамещением. Представители бизнеса в разговоре с Радио РБК назвали реализацию инициативы сложной, а в некоторых случаях невозможной. Среди проблем называется стоимость российского ПО, а также отсутствие некоторых аналогов. В целом позитивно идею не воспринял никто из собеседников радиостанции.

Основатель и гендиректор инженерной и IT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский указывает, что раньше за иностранное ПО приходилось платить, но в нынешних условиях софт по факту стал бесплатным.

«В такие моменты, конечно, очень тяжело выбирать между бесплатным и работающим и платным и работающим не очень. Если взять на примере офисных программ, то есть тот же Office, мы пробовали переходить на наши, но вернулись обратно на Microsoft, единогласно, всем коллективом», — сказал предприниматель.

В августе РБК со ссылкой на источники писал, что власти планируют приравнять ERP-системы (ПО для управления бизнес-процессами) к объектам критической информационной инфраструктуры и сделать обязательной замену такого софта на российский.

Если на рынке таких программ российские конкуренты существуют, то найти полноценную замену для более специфичного софта тяжело, сказал гендиректор сервиса для хранения вещей Quby Даниил Крамаров. «В принципе, мы в процессе перехода что-то подыскиваем из российских аналогов, что-то пишем свое. Все, что пишется свое, — все довольно дорого обходится. Ну, у нас специфичный запрос к ПО, на российском рынке пока что нет того, что бы полностью удовлетворяло все наши «хотелки», — поясняет он.

Пока неизвестно, какой именно софт власти предлагают импортозаместить в обязательном порядке, но оставить каждый компьютер без единого иностранного кода вряд ли получится, говорят представители бизнеса.

Так, сложно представить, чем заменить привычные операционные системы Windows и iOS, при этом вопросы возникают даже к отечественной корпоративной почте, заявил коммерческий директор аптеки «Симплекс» Герман Вандышев. По его словам, аптечные сети давно работают на отечественном ПО, но если говорить о софте для коммуникации больших команд и отделов, то сервисы Google были более продуманными, чем те аналоги, которые есть сейчас.

«Ну, благо у нас есть, например, Telegram, который позволяет, в принципе, создать какую-то структуру взаимодействия отделов», — говорит Вандышев.

Он также указал на проблему с ПО для удаленного доступа. «Программы для удаленного доступа, которыми пользовались ранее, сейчас недоступны ни для оплаты, ни для пользования. То есть тоже довольно неудобная вещь произошла», — заключил Вандышев.