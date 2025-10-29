Российский бизнес рассказал, приходится ли увольнять людей ради ИИ
В российских компаниях не происходит резких увольнений сотрудников ради внедрения искусственного интеллекта (ИИ), заявила в эфире Радио РБК руководитель рекрутингового агентства NEWHR и исследований IT-рынка Кира Кузьменко.
«Единственные кейсы, где произошла полная замена не просто части функционала, а именно прям людей, это все сферы, связанные с технической поддержкой. Даже звонки, факты, которые точно подтверждены, это большая экономия. Все остальное я пока склонна считать хайпом для того, чтобы был некоторый пиар: «Смотрите, какой у нас классный ИИ», — рассказала она.
По мнению Кузьменко, некоторые компании используют внедрение ИИ лишь как повод для увольнений, а сокращения происходят ради урезания доходов. С другой стороны, рассказала она, в некоторых крупных IT-компаниях действительно требуют от руководства заменить часть сотрудников на ИИ-системы либо передать им часть функционала. Такие цели даже закладывались в KPI для экономии ресурсов и повышения капитализации.
Некоторые бизнесмены признаются, что на нынешнем этапе они пока не готовы полностью заменить сотрудников на ИИ. Как рассказал в эфире Радио РБК директор и сооснователь digital-агентства Alavenir Владимир Столбов, в его компании ИИ не заменяет человеческий труд, а служит инструментом в рабочих задачах.
«Если верить вот той статистике, которая у нас была по KPI, то у нас там порядка 30–40% — это рост выполнения KPI. С того, как мы чуть больше погрузили персонал в использование нейросетей. Наверное, нам бы понадобилось больше сотрудников, как минимум на 30–40%, если бы не было возможности качественно интегрировать гибридные нейросети», — рассказал Столбов.
Важную роль играет бизнес-модель компании: в b2b нет такого потока клиентов, тогда как в b2c запрос на оптимизацию за счет ИИ серьезный, уверен Столбов.
Сооснователь «НИИ Ясного Света» Глеб Сахрай предупреждает, что искусственный интеллект может помочь компании не в каждом сегменте и где-то приведет к оттоку клиентов. В индустрии психологии пациент общается с наставником, из-за чего «искусственный интеллект не может находиться на первом месте». «В психологии главное — это коммуникация между людьми. Это основа того, чем мы занимаемся», — подчеркнул Сахрай.
Накануне, 28 октября, корпорация Amazon объявила о планах сократить 14 тыс. сотрудников до конца года ради подготовки к внедрению искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы.
«Нам нужно помнить, что мир быстро меняется. Это поколение искусственного интеллекта — самая преобразующая технология, которую мы видели со времен интернета, и она позволяет компаниям внедрять инновации гораздо быстрее, чем когда-либо прежде (как в существующих сегментах рынка, так и в совершенно новых)», — говорилось в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт