0

Российский бизнес рассказал, приходится ли увольнять людей ради ИИ

Сюжет
Радио РБК
Amazon сократит 14 тыс. сотрудников ради внедрения ИИ-систем. Радио РБК выяснило, как происходит процесс внедрения искусственного интеллекта в российских компаниях
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В российских компаниях не происходит резких увольнений сотрудников ради внедрения искусственного интеллекта (ИИ), заявила в эфире Радио РБК руководитель рекрутингового агентства NEWHR и исследований IT-рынка Кира Кузьменко.

«Единственные кейсы, где произошла полная замена не просто части функционала, а именно прям людей, это все сферы, связанные с технической поддержкой. Даже звонки, факты, которые точно подтверждены, это большая экономия. Все остальное я пока склонна считать хайпом для того, чтобы был некоторый пиар: «Смотрите, какой у нас классный ИИ», — рассказала она.

По мнению Кузьменко, некоторые компании используют внедрение ИИ лишь как повод для увольнений, а сокращения происходят ради урезания доходов. С другой стороны, рассказала она, в некоторых крупных IT-компаниях действительно требуют от руководства заменить часть сотрудников на ИИ-системы либо передать им часть функционала. Такие цели даже закладывались в KPI для экономии ресурсов и повышения капитализации.

Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети с ИИ и TON
Технологии и медиа
Павел Дуров

Некоторые бизнесмены признаются, что на нынешнем этапе они пока не готовы полностью заменить сотрудников на ИИ. Как рассказал в эфире Радио РБК директор и сооснователь digital-агентства Alavenir Владимир Столбов, в его компании ИИ не заменяет человеческий труд, а служит инструментом в рабочих задачах.

«Если верить вот той статистике, которая у нас была по KPI, то у нас там порядка 30–40% — это рост выполнения KPI. С того, как мы чуть больше погрузили персонал в использование нейросетей. Наверное, нам бы понадобилось больше сотрудников, как минимум на 30–40%, если бы не было возможности качественно интегрировать гибридные нейросети», — рассказал Столбов.

Важную роль играет бизнес-модель компании: в b2b нет такого потока клиентов, тогда как в b2c запрос на оптимизацию за счет ИИ серьезный, уверен Столбов.

Сооснователь «НИИ Ясного Света» Глеб Сахрай предупреждает, что искусственный интеллект может помочь компании не в каждом сегменте и где-то приведет к оттоку клиентов. В индустрии психологии пациент общается с наставником, из-за чего «искусственный интеллект не может находиться на первом месте». «В психологии главное — это коммуникация между людьми. Это основа того, чем мы занимаемся», — подчеркнул Сахрай.

Минэк указал на проблему ИИ, когда «10 минут доказываешь, что ты человек»
Технологии и медиа
Выставка &laquo;Человек и нейросети: кто кого создает?&raquo; в Москве, апрель 2025 года

Накануне, 28 октября, корпорация Amazon объявила о планах сократить 14 тыс. сотрудников до конца года ради подготовки к внедрению искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы.

«Нам нужно помнить, что мир быстро меняется. Это поколение искусственного интеллекта — самая преобразующая технология, которую мы видели со времен интернета, и она позволяет компаниям внедрять инновации гораздо быстрее, чем когда-либо прежде (как в существующих сегментах рынка, так и в совершенно новых)», — говорилось в сообщении.

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
сокращение персонала искуственный интеллект нейросети IT
