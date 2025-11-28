Старейшая типография избавилась почти от всех крупных активов в Москве

Первая образцовая типография избавилась почти от всех активов в столичном регионе. Комплекс на Пятницкой улице перешел структуре экс-главы ВДНХ, а на Сущевском Валу — фирме, связанной с «Клиникой Фомина»

Первая образцовая типография перестала быть собственником большей части земельных участков и зданий, которые принадлежали ей в Москве и Московской области. Это следует из выписок Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которые изучил РБК. С января 2024-го по ноябрь 2025 года она передала права собственности как минимум на четыре крупные площадки. Теперь, по данным Росреестра, у нее остается лишь полиграфический комплекс в Чехове.

Две площадки Первой образцовой типографии в Москве перешли новым владельцам осенью 2025 года, следует из документов ЕГРН. В октябре типография продала здание (5,8 тыс. кв. м) и участок под ним (0,5 га) на Сущевском Валу рядом со станцией метро «Марьина роща» компании «Дофомин девелопмент», сказано там. По данным системы СПАРК, бенефициаром данной структуры выступает Марианна Борисычева, которая также является и акционером медицинской сети «Клиника Фомина».

В ноябре Первая образцовая типография также передала права собственности на имущественный комплекс на Пятницкой улице, рядом со станцией метро «Добрынинская». Новым владельцем здания общей площадью свыше 38 тыс. кв. м стала фирма «Фаворит», контролируемая бывшим генеральным директором ВДНХ Владимиром Погребенко.

Кроме того, в самом конце прошлого года компания реализовала земельный участок в Одинцово на Железнодорожной улице (4,5 га). Его собственником стал НПО «Завод химических реагентов». А в январе 2024-го она передала 1,3 га в Дмитрове на Московской улице фирме «Кооператив». Сейчас у нее остается комплекс в Чехове и участок в Дмитровском районе в деревне Горки (9,7 га).

Представитель Первой образцовой типографии от комментариев отказался. РБК направил запрос в «Клинику Фомина», связаться с представителем фирмы «Фаворит» не удалось.

Чем известна типография

Полиграфическое предприятие, правопреемником которого выступает Первая образцовая типография, было образовано в 1876 году. В 1919-м, после объединения с рядом других печатных предприятий, его национализировали и переименовали в Первую образцовую.

Сегодня Первая образцовая типография — крупнейшая независимая типография, не входящая в издательские холдинги, рассуждает директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь. Объем ее производства, по его оценке, составляет не менее 20% от всей отрасли и «при любых сбоях в производстве отрасль получит кризис».

Тем не менее непосредственно производство Первой образцовой расположено не в Москве, а в Чехове, Ульяновске и Вятке, продолжает Лунь. «Мощностей в Москве уже давно нет, здания передаются под офисы и так далее, — отмечает он. — Я думаю, что напрямую передача московской недвижимости другим владельцам не повлияет на книгоиздание».

Эту информацию подтвердил и источник РБК на рынке типографий: производственные филиалы Первой образцовой — «Ульяновский Дом печати», «Чеховский печатный двор» и Дом печати «Вятка» — работают стабильно, и именно они выполняют производственные планы компании по выпуску книжной продукции.

В пресс-службе «Эксмо-АСТ» рассказали, что продолжают работать с Первой образцовой типографией. Заказы издательской группы исполняются, реализация недвижимости никак на это не влияет, добавил представитель компании.

По данным Российской книжной палаты, ключевые филиалы Первой образцовой остаются в топ-20 крупнейших российских типографий по итогам первых трех кварталов 2025 года. «Ульяновский Дом печати», издавший 4,7 тыс. наименований книг общим тиражом 18,2 млн экземпляров, занимает в нем шестое место, «Чеховский печатный двор», издавший 2,3 тыс. наименований изданий общим тиражом 8,5 млн экземпляров, — 12-е место, Дом печати «Вятка», издавший 1,1 тыс. наименований тиражом 3,8 млн экземпляров, — 17-е место. Для сравнения: крупнейший в стране полиграфический комплекс «Парето-Принт» за тот же период издал 4,4 тыс. наименований книг общим тиражом 34,7 млн экземпляров.

Выручка АО «Первая образцовая типография» за 2024 год по РСБУ составила 5,5 млрд руб., рост год к году достиг 8,4%. Чистая прибыль предприятия за отчетный период составила 3,9 млрд руб., что в три раза больше, чем в 2023 году.

В 2016 году типографию, принадлежавшую тогда государству, за 2 млрд руб. приватизировало ООО «Юнитекс», связанное с девелоперской компанией Vesper. Новый собственник планировал построить на месте московского офиса элитный жилой комплекс. Но через год типографию вернули в госсобственность по иску ООО «Авеню», которое настаивало на том, что лот должен был стоить дороже.

С июля 2023 года 100% акций АО «Первая образцовая типография» были проданы в ходе аукциона за 4,9 млрд руб. Денису Избрехту. По данным СПАРК, он является, в частности, гендиректором и владельцем 75% ООО «Аркада Холдинг» (основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами), половиной которого до 2024 года владел миллиардер Дмитрий Мазепин. «Ведомости» также называли Избрехта партнером инвестиционной компании А1 (входит в консорциум «Альфа-Групп»): по данным источника издания на октябрь 2022 года, им принадлежат доли в «Центре фанерной торговли» (ЦФТ).

По условиям договора, заключенного по итогам аукциона, в течение пяти лет после приватизации новый собственник Первой образцовой типографии не может перепрофилировать актив. Не менее 75% выручки от реализации продукции, работ и услуг компании должны быть обеспечены полиграфической деятельностью. Кроме того, новый владелец обязан обеспечить финансирование производства полиграфической продукции типографии в размере 1,5 млрд руб., приобретение полиграфического оборудования, а также капитальный ремонт производственных и складских помещений.

РБК направил запрос в Росимущество.

