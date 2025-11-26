Бывший менеджер «Аэрофлота» получил девять лет за растрату 3,8 млрд руб.
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу департамента планирования развития парка воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Минаева к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 3,8 млрд руб., сообщила Генпрокуратура. Решение принял Пресненский районный суд Москвы.
Средства были выделены «Аэрофлотом» на оплату договоров лизинга воздушных судов и взаимосвязанных с ними договоров. Как установил суд, Минаев с февраля 2016 по апрель 2018 года похитил деньги под видом оплаты консультационных услуг и услуг по организации финансирования, оказанных подконтрольной Минаеву компанией «Диккис инвестментс лимитед».
Его признали виновным по статье ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Предельное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.
Материал дополняется
