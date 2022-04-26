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Структура USM утилизирует белорусскую металлургическую пыль

Производство на Белорусском металлургическом заводе
Производство на Белорусском металлургическом заводе (Фото: Виктор Толочки / ТАСС)

Дочерняя структурахолдинга USM ООО «Цинкум» (входит в подразделение — Urban Mining) утилизирует в Курской области 500 тыс тонн пыли газоочисток электросталеплавильного производства с Белорусского металлургического завода (ОАО «БМЗ»). О подписании соответствующего соглашения стороны объявили в рамках форума «Иннопром», передает корреспондент РБК.

«Цинкум» один из проектов нового в USM направления — Urban Mining. На строящемся заводе в Курской области (город Железногорск, планируется что завод войдет в ОЭЗ «Третий Полюс») со второго полугодия 2024 года ежегодно будет перерабатываться свыше 100 тыс. тонн пыли газоочисток электросталеплавильных производств из России и других стран Евразийского экономического союза. Еще одно направление в Urban Mining — «Территория утилизации» — утилизация электроники и бытовой техники.

Материал дополняется

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Теги
Ирина Парфентьева, Узбекистан
Узбекистан USM Курская область
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