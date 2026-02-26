«Магнитка» побила антирекорд за 10 лет по выплавке стали

ММК в 2025 году получил чистый убыток в ₽14,8 млрд при падении выплавки стали до минимума за десять лет. В компании надеются на оживление спроса со стартом строительного сезона

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в 2025 году зафиксировало худший результат по выплавке стали как минимум за десять лет. Производство снизилось на 9,2% относительно 2024 года, до 10,2 млн т, следует из операционных результатов компании. Чистый убыток ММК по МСФО за прошлый год составил 14,9 млрд руб. против прибыли 79,7 млрд руб. годом ранее. Также на 20,6% до 609,9 млрд рублей упала годовая выручка группы, EBITDA снизился на 47,2% до 80,76 млрд руб.

Ранее о производственных итогах отчитывался другой крупный игрок металлургического рынка — «Северсталь», показатели выплавки стали которого (10,83 млн т) выросли на 4%. Но гендиректор компании Александр Шевелев предупреждал о дальнейшем снижении спроса на рынке в 2026 году.

Что происходит с отраслью По оценкам Минпромторга, выплавка стали сократилась за 2025 год на 4,5% — с 71,1 млн до 67,5 млн т. Основным фактором стало снижение внутреннего спроса. На этом фоне цена на металлопрокат на внутреннем рынке достигла 10-летнего минимума, что снизило, в том числе, финансовые показатели деятельности металлургов. В министерстве отмечали, что ряд компаний продолжают работать в условиях отрицательной рентабельности. Охлаждение реального сектора экономики привело к падению спроса во всех ключевых отраслях-потребителях, включая строительство, где потребление металлопродукции снизилось на 10%, автомобилестроение (-36,5%), машиностроение (-30%) и энергетику (-19%). На этом фоне в отрасли просили поддержать сектор: в середине февраля 2026 года на совещании у вице-премьера Александра Новака Минпромторг предложил дать металлургам отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, что могло бы сохранить отрасли порядка 15 млрд руб. Но Минфин и Минэкономразвития выступили против, призвав компании обращаться за адресной поддержкой. Отрасль уже несколько лет добивается пересмотра параметров самого акциза на жидкую сталь — налога на сверхдоходы, который был введен в 2021 году как временная мера, но фактически стал постоянным. Металлурги настаивают на индексации цены отсечения (при превышении которой возникает налог), чтобы она соответствовала росту себестоимости и инфляции. Минфин, по данным источников РБК, не видит «критичного» ухудшения ситуации, и обращает внимание, что за 2023-2025 годы металлургические компании выплатили более 2 трлн рублей дивидендов.

В ММК падение собственных показателей объясняют замедлением деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок, а также неблагоприятной конъюнктурой в Турции (там располагается завод MMK Metalurji мощностью 2,2 млн т горячекатаной стали). Продажи металлопродукции группы сократились в прошлом году на 7,2%, до 9,85 млн т, при этом продажи премиальной продукции рухнули на 15,3%, до 3,99 млн т. Доля премиальной продукции в портфеле продаж за 2025 год составила 40,5%.

В ММК прогнозируют, что в первом квартале 2026 года спрос продолжит замедляться из-за сезонного спада деловой активности. «Вместе с тем, начало строительного сезона окажет стабилизирующее влияние на рынок и поддержит объемы продаж во втором квартале», — указывается в отчетности.

Поможет ли стройка металлургам

Строительная отрасль является крупным потребителем стали в России, но эксперты расходятся в оценках того, сможет ли она стать стабилизирующим фактором для металлургического сектора.

Управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» и Evraz Steel Григорий Ваулин подтверждает масштаб падения: потребление стали в строительной отрасли в 2025 году просело более чем на 10%. «Подобная ситуация обусловлена сокращением в годовом выражении площади объектов, к строительству которых приступили девелоперы. Например, в сфере строительства многоквартирных домов спад составил 12% (до 41,3 млн кв. м)», — отмечает он. Объем ввода жилья в эксплуатацию в прошлом году даже вырос, но сталь, по словам Ваулина, применяется чаще именно на начальных этапах строительства.

Тем не менее он ожидает стабилизации в 2026 году благодаря поступательному смягчению денежно-кредитной политики Центробанка: «Можно ожидать значительного увеличения стартов новых проектов, что положительно скажется в том числе на устойчивости металлургического сектора». По мнению Ваулина, стройка может стать важным драйвером восстановления стабильности в металлургии, хотя для производителей сохраняются проблемы — снижение экспорта из-за санкций и демпинг со стороны Китая.

Более сдержанный оптимизм демонстрирует управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Он обращает внимание на неоднородность строительной активности по регионам. Если в Москве, Московской и Ленинградской областях, на Дальнем Востоке (Хабаровский и Приморский край) в 2025 году был заметный прирост объема работ (от 10% и выше), то в Санкт-Петербурге, Татарии, Свердловской области объем выполненных работ не изменился за год, а в Башкирии и в Краснодарском крае фиксировался спад. «Поэтому спрос на сырье и материалы для строительства в 2026 году будет не однородным и сильно дифференцированным по регионам», — резюмирует Сырцов.

Позитивным сигналом эксперт называет данные по запуску новых проектов: в январе 2026 года стартовало на 37% больше строек многоквартирных домов, чем годом ранее. «Полагаю, если ЦБ не прекратит снижать ставку, то застройщики будут более активно запускать новые проекты, чем в 2025 году, — говорит Сырцов. — Из-за почти двух лет дорогой ипотеки накопился мощный отложенный спрос, что послужит для застройщиков мощным стимулом выходить на рынок».

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев настроен менее оптимистично — он не прогнозирует увеличения объемов строительства и даже при сохранении этих объемов на текущем уровне не ожидает роста потребления металла на стройке. «Тенденция сокращения как производства, так и потребления металла в интересах строительной отрасли в этом году сохранится, — отметил топ-менеджер. — Стабилизацию потребления металла строительной отраслью можно будет наблюдать через 2-3 года при условии наращивания темпов объема строительства». По его словам, в период высоких ставок проектного финансирования и роста себестоимости увеличивать объемы строительства бизнесу нецелесообразно. «Ситуацию может выровнять большой объем заказов со стороны государства для реализации инфраструктурных проектов», — добавляет Ручьев.

В ГК «РКС Девелопмент» также ожидают снижения объемов строительно-монтажных работ в 2026 году. Управляющий директор компании Петр Власенко обращает внимание на данные Росстата, согласно которым, обеспеченность строительных организаций контрактами составляет менее 90% — это минимальные объемы за последние годы.

Он поясняет, что металлоконструкции в жилом строительстве используются в основном при возведении паркингов, объем которых будет снижаться пропорционально падению ввода жилья. «Для стабилизации объемов для металлургов застройщикам понадобится более активно входить в проекты строительства домов на металлокаркасе, данная тенденция сегодня четко не просматривается», — отмечает Власенко. Ваулин также отметил, что в России до сих пор сохраняются правовые ограничения, сдерживающие реализацию проектов строительства объектов на основе металлокаркаса. Кроме того, на ситуацию негативно влияет инерционность мышления многих игроков рынка.

Старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Сергей Кривохижин полагает, что серьезной поддержки от стройсектора ждать не стоит. «Есть надежда, что начало строительного сезона в марте-апреле придаст хотя бы небольшой импульс спросу на сталь, что может спровоцировать подъем цен на низких запасах стальной продукции по всей цепочки от производителя до потребителя. Однако рост этот вряд ли будет устойчивым, поскольку конечный спрос остается слабым», — рассуждает он. Аналитик добавляет, что от других ключевых потребителей — машиностроения и трубной отрасли — бурного роста в этом году также не ожидается.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников настроен еще более пессимистично. По его словам, ждать перелома негативного тренда в этом году не стоит, поскольку именно сейчас негативные тенденции, заложенные в прошлом году, начинают реализовываться в реальной экономике. Эксперт указывает на проблемы у мелких подрядчиков, которые потеряли персонал и запасы, что может помешать завершению даже текущих проектов. «Если падение спроса в строительстве удастся удержать на уровне 5%, это уже будет большая удача. Спрос в строительстве с учетом строительных труб вряд ли превысит 28-29 млн т в 2026 году», — прогнозирует Шапошников.

Что может поддержать отрасль

Более оптимистичные прогнозы связаны не с началом стройки, а с макроэкономическими факторами. Ведущий инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Александр Працук считает, что спрос на сталь может начать восстанавливаться во втором полугодии 2026 года на фоне снижения ключевой ставки ЦБ (сейчас 15,5%), и оценивает рост спроса на сталь по итогам года на уровне 2%.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин называет ожидания относительно стройсезона, скорее, расчетом на традиционную сезонность, нежели сигналом к устойчивому развороту тренда. По его мнению, во втором квартале ключевая ставка будет ниже, чем год назад (в первой половине 2025 года — 21%), что потенциально способно поддержать спрос. Но говорить о серьезном восстановлении при двузначной ключевой ставке преждевременно.

Помимо сезонности, значимым фактором Скрябин называет геополитику: в случае смягчения санкций возможен рост экспорта. Также поддержку могут оказать рост цен на металлопродукцию. Такой сценарий возможен при формировании определенной «дисциплины предложения» между основными поставщиками во взаимодействии с регулятором.

Шапошников обращает внимание на рост цен в ЕС на фоне введения трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). «Во втором полугодии для борьбы с инфляцией ЕС может приостановить их действие, что даст возможность международным трейдерам нарастить поставки в ЕС, что откроет рынок для наших экспортеров. Но эффект здесь вряд ли превысит 1-2 млн т», — заключает он.