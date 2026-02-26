 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Греф рассказал о полученном «непартнерском» меморандуме от маркетплейса

Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Один из маркетплейсов предлагал «Сберу» меморандум об условиях торговли на площадках, заявил глава Сбербанка Герман Греф на звонке с аналитиками и журналистами, передает корреспондент РБК.

Речь идет о конфликте банков и маркетплейсов о несправедливой конкуренции. Кредитные организации обратили внимание, что некоторые онлайн-площадки предлагают прямые скидки пользователям при оплате товаров картами их собственных банков. В Минэкономразвития предлагали урегулировать этот спор посредством меморандумов между банками и маркетплейсами, писал РБК.

Греф отметил, что банки настаивают на равных условиях конкуренции, а «сегодняшних абсолютно кабальных условий в отношении открытого рынка» быть не должно. «Сбер» готов «решать это через регулирование», в том числе через подписание меморандумов.

«Сказать, что я верю в то, что можно подписать какие-то меморандумы… Ну, нам был предложен некий меморандум от одного из маркетплейсов. Боюсь подыскать подходящее слово, чтобы никого не обидеть. Ну, это, скажем так, не партнерский совсем подход», — сказал Греф.

Греф подчеркнул, что меморандумов на подобных условиях быть не может, однако, «если речь будет о понимании текущей рыночной ситуации и поддержании конкурентного пространства, мы готовы к этому в любом виде».

РБК направил запросы в Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

Конфликт маркетплейсов и банков о несправедливой конкуренции активизировался осенью 2025 года, последние предлагали внести поправки в закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ). Как отмечалось в презентации Минэкономразвития, при схеме с прямыми скидками, которую применяли Ozon, Willdberries и «Яндекс Маркет», покупатель действительно видит «настоящую» цену товара, которая не зависит от средства платежа, только в момент фактических расчетов, и это «скажет ценовой сигнал» для него. Текущие процессы покупки товаров на маркетплейсах ограничивают конкуренцию между способами оплаты, и это можно считать «неурегулированной зоной», следует из материалов Минэка.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Георгий Недогибченко, Полина Мартынова Полина Мартынова, Егор Алимов
При участии
Александр Ситюков
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно Общество, 15:44
Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр Спорт, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
ВЦИОМ узнал, что более половины россиян не знают термин «биоэкономика» Общество, 15:39
Главарю банды киллеров Гагиеву утвердили пожизненный срок Общество, 15:33
Комитет одобрил состоящий «из замечаний» законопроект об охранных землях Политика, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
На экс-заводе GM установили оборудование для производства новых машин Jeland Авто, 15:12
Бывшему директору Владивостокского торгового порта предъявили обвинения Общество, 15:06
Скелетонист Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины Спорт, 15:06
ЦБ: объем средств россиян в банках сократился почти на ₽1 трлн Инвестиции, 15:05
Греф назвал преувеличенными сообщения, что «Самолет» «перестанет летать» Финансы, 15:01
В Подмосковье проверят сирены и работу систем оповещения Общество, 14:58