Греф рассказал о полученном «непартнерском» меморандуме от маркетплейса

Один из маркетплейсов предлагал «Сберу» меморандум об условиях торговли на площадках, заявил глава Сбербанка Герман Греф на звонке с аналитиками и журналистами, передает корреспондент РБК.

Речь идет о конфликте банков и маркетплейсов о несправедливой конкуренции. Кредитные организации обратили внимание, что некоторые онлайн-площадки предлагают прямые скидки пользователям при оплате товаров картами их собственных банков. В Минэкономразвития предлагали урегулировать этот спор посредством меморандумов между банками и маркетплейсами, писал РБК.

Греф отметил, что банки настаивают на равных условиях конкуренции, а «сегодняшних абсолютно кабальных условий в отношении открытого рынка» быть не должно. «Сбер» готов «решать это через регулирование», в том числе через подписание меморандумов.

«Сказать, что я верю в то, что можно подписать какие-то меморандумы… Ну, нам был предложен некий меморандум от одного из маркетплейсов. Боюсь подыскать подходящее слово, чтобы никого не обидеть. Ну, это, скажем так, не партнерский совсем подход», — сказал Греф.

Греф подчеркнул, что меморандумов на подобных условиях быть не может, однако, «если речь будет о понимании текущей рыночной ситуации и поддержании конкурентного пространства, мы готовы к этому в любом виде».

РБК направил запросы в Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

Конфликт маркетплейсов и банков о несправедливой конкуренции активизировался осенью 2025 года, последние предлагали внести поправки в закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ). Как отмечалось в презентации Минэкономразвития, при схеме с прямыми скидками, которую применяли Ozon, Willdberries и «Яндекс Маркет», покупатель действительно видит «настоящую» цену товара, которая не зависит от средства платежа, только в момент фактических расчетов, и это «скажет ценовой сигнал» для него. Текущие процессы покупки товаров на маркетплейсах ограничивают конкуренцию между способами оплаты, и это можно считать «неурегулированной зоной», следует из материалов Минэка.

