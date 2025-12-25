 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Специальный эфир Радио РБК: ищем с бизнесом новогоднее настроение

Сюжет
Радио РБК
Подробности ночной встречи Путина с бизнесом, надежда на новогоднее ралли на рынке, ситуация с ценами и тарифами, перспектива урегулирования на Украине в 2026 году — большой утренний эфир Радио РБК с предпринимателями и экспертами

Президент Владимир Путин провел встречу с бизнесом, на ней обсуждался курс рубля, импортозамещение, ситуация с ключевой ставкой, ростом сборов и другие вопросы. Ведущая Элина Тихонова в программе «Вне конкуренции» на Радио РБК поговорила с предпринимателями и экспертами про ситуацию в экономике и на рынке акций, перспективы украинского урегулирования в 2026 году, а также расспросила о поводах для оптимизма перед Новым годом.

К утреннему эфиру присоединились первый заместитель главного редактора РБК Ирина Парфентьева, которая рассказала о подробностях встречи президента с бизнесом, завкафедры финансовых кредитов экономического факультета МГУ Илья Гуров, основатель и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев, рестораторы Владимир Мухин и Павел Климкин, политолог Михаил Виноградов.

Ближе к концу программы к эфиру Радио РБК подключился глава МХТ имени Чехова, народный артист Константин Хабенский и рассказал, что его фонд, помогающий лечить детей, в этом году сумел собрать свыше 1 млрд руб. пожертвований.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Эксперты
Элина Тихонова
Радио РБК эфир Владимир Путин переговоры Константин Хабенский
Константин Хабенский фото
Константин Хабенский
актер, режиссер
11 января 1972 года
Виноградов Михаил Юрьевич фото
Виноградов Михаил Юрьевич
президент Фонда «Петербургская политика»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Роструд объяснил, кому положена 13-я зарплата в 2025 году Общество, 13:05
Захарова назвала фейком данные о требованиях России к мирному плану США Политика, 13:01
В клубе РПЛ допустили уход лучшего бомбардира в другую команду Спорт, 13:00
«Тяжпромэкспорт» построит новый медицинский центр в Магнитогорске Компании, 13:00
Специальный эфир Радио РБК: ищем с бизнесом новогоднее настроение
РАДИО
 Бизнес, 12:57
ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на газохранилище в Калужской области Общество, 12:53
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В России стартовали продажи новой версии Geely Monjaro Авто, 12:34
«Предпринимательский класс — 2025»: главные инсайты, цифры и тренды года Отрасли, 12:34
Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки Политика, 12:30
Сборная России в июне планирует сыграть два выездных матча с командами ЧМ Спорт, 12:25
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4000 кв. м Общество, 12:25
Военные Китая сообщили, что укрепили взаимодействие и с США, и с Россией Политика, 12:23
Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на словах владельца о дивидендах Инвестиции, 12:22