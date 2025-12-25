Специальный эфир Радио РБК: ищем с бизнесом новогоднее настроение

Подробности ночной встречи Путина с бизнесом, надежда на новогоднее ралли на рынке, ситуация с ценами и тарифами, перспектива урегулирования на Украине в 2026 году — большой утренний эфир Радио РБК с предпринимателями и экспертами

Президент Владимир Путин провел встречу с бизнесом, на ней обсуждался курс рубля, импортозамещение, ситуация с ключевой ставкой, ростом сборов и другие вопросы. Ведущая Элина Тихонова в программе «Вне конкуренции» на Радио РБК поговорила с предпринимателями и экспертами про ситуацию в экономике и на рынке акций, перспективы украинского урегулирования в 2026 году, а также расспросила о поводах для оптимизма перед Новым годом.

К утреннему эфиру присоединились первый заместитель главного редактора РБК Ирина Парфентьева, которая рассказала о подробностях встречи президента с бизнесом, завкафедры финансовых кредитов экономического факультета МГУ Илья Гуров, основатель и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев, рестораторы Владимир Мухин и Павел Климкин, политолог Михаил Виноградов.

Ближе к концу программы к эфиру Радио РБК подключился глава МХТ имени Чехова, народный артист Константин Хабенский и рассказал, что его фонд, помогающий лечить детей, в этом году сумел собрать свыше 1 млрд руб. пожертвований.