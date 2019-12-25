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Греф сообщил о планах изменить бизнес-модель сервиса «Яндекс. Деньги»
Как рассказал глава Сбербанка, после передачи «золотой акции» ИТ-гиганта с «Яндексом» обсуждается судьба совместных проектов
Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сбербанк обсуждает с «Яндексом» судьбу совместных проектов после потери госбанком «золотой акции», но пока сохраняет действие договоров об ограничении конкуренции, сказал глава банка Герман Греф в интервью Reuters. У Сбербанка, развивающего с ИТ-гигантом платформу «Яндекс.Маркет» и платежный сервис «Яндекс.Деньги», на сегодняшний день нет конкретных планов выхода из этих проектов, сказал он.

По его словам, существует возможность переформатирования проектов с сохранением партнерства. «Переформатирование в любых партнерствах возможно. Это не означает, что мы потеряем партнерские отношения с «Яндексом», нет. У нас очень давние и хорошие отношения, построенные на взаимном уважении», — отметил предправления банка.

Он добавил, что Сбербанк в 2020 году будет обсуждать с «Яндексом» тему действующих соглашений о конкуренции, которые ограничивают партнеров в праве развивать отдельно друг от друга проекты в некоторых секторах. Речь, в частности, идет о возможном изменении текущей бизнес-модели проекта «Яндекс.Деньги», развитие которого может потребовать отдельной банковской лицензии.

«Здесь нужна развязка: например, мы убираем все соглашения об ограничении конкуренции, и на ее базе (собственной банковской лицензии. — РБК) «Яндекс» может развивать платежные сервисы», — уточнил Греф. По его словам, «Яндекс.Деньги» «ничего не угрожает», но для следующего качественного скачка обеим компаниям нужно будет «определять судьбу проекта».

Глава Сбербанка также заявил, что не видит нарушений договоров об ограничении конкуренции в отношении «Яндекс.Маркет» из-за того, что банк стал участником AliExpress Россия — совместного предприятия китайской Alibaba и российских инвесторов. Он назвал ничтожной долю Сбербанка в СП, которая появилась у банка после того, как он стал совладельцем Mail.ru Group (одного из партнеров Aliexpress Россия).

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Технологии и медиа

В ноябре совет директоров головной компании «Яндекса» Yandex N.V. (зарегистрирована в Нидерландах) одобрил изменения в схему корпоративного управления холдингом, в том числе включив в ее структуру некоммерческий Фонд общественных интересов. Так «Яндекс» отреагировал на законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина, в котором предлагалось запретить иностранцам владеть долей более 20% значимых интернет-компаний России.

После этого Yandex N.V. обратилась к Сбербанку, который купил «золотую акцию» компании за €1 в 2009 году, c просьбой продать ценную бумагу «Яндекса» обратно. В дальнейшем ее планируют передать Фонду общественных интересов, который станет владельцем акции Yandex N.V. и 0,001% долей основного российского юрлица ИТ-корпорации ООО «Яндекс». Предполагается, что с помощью «золотой акции» фонд сможет блокировать сделки по консолидации в одних руках 10% и более голосующих акций компании.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: «Яндекс.Деньги», Сбербанк, Герман Греф
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Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
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Греф сообщил о согласовании продажи «золотой акции» «Яндекса» за 10 минут
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