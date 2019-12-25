Греф сообщил о планах изменить бизнес-модель сервиса «Яндекс. Деньги»

Как рассказал глава Сбербанка, после передачи «золотой акции» ИТ-гиганта с «Яндексом» обсуждается судьба совместных проектов

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сбербанк обсуждает с «Яндексом» судьбу совместных проектов после потери госбанком «золотой акции», но пока сохраняет действие договоров об ограничении конкуренции, сказал глава банка Герман Греф в интервью Reuters. У Сбербанка, развивающего с ИТ-гигантом платформу «Яндекс.Маркет» и платежный сервис «Яндекс.Деньги», на сегодняшний день нет конкретных планов выхода из этих проектов, сказал он.

По его словам, существует возможность переформатирования проектов с сохранением партнерства. «Переформатирование в любых партнерствах возможно. Это не означает, что мы потеряем партнерские отношения с «Яндексом», нет. У нас очень давние и хорошие отношения, построенные на взаимном уважении», — отметил предправления банка.

Он добавил, что Сбербанк в 2020 году будет обсуждать с «Яндексом» тему действующих соглашений о конкуренции, которые ограничивают партнеров в праве развивать отдельно друг от друга проекты в некоторых секторах. Речь, в частности, идет о возможном изменении текущей бизнес-модели проекта «Яндекс.Деньги», развитие которого может потребовать отдельной банковской лицензии.

«Здесь нужна развязка: например, мы убираем все соглашения об ограничении конкуренции, и на ее базе (собственной банковской лицензии. — РБК) «Яндекс» может развивать платежные сервисы», — уточнил Греф. По его словам, «Яндекс.Деньги» «ничего не угрожает», но для следующего качественного скачка обеим компаниям нужно будет «определять судьбу проекта».

Глава Сбербанка также заявил, что не видит нарушений договоров об ограничении конкуренции в отношении «Яндекс.Маркет» из-за того, что банк стал участником AliExpress Россия — совместного предприятия китайской Alibaba и российских инвесторов. Он назвал ничтожной долю Сбербанка в СП, которая появилась у банка после того, как он стал совладельцем Mail.ru Group (одного из партнеров Aliexpress Россия).