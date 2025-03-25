Производитель детской одежды Orby объявил о намерении банкротства

Российский бренд Orby появился в Костроме более 20 лет назад. Сейчас, как отмечают «Ъ» и «Ведомости», компания сокращает сеть офлайн-магазинов

Компания-владелец российского бренда детской одежды Orby ООО «ППО Орбита» сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве, соответствующее уведомление было размещено в Федресурсе. На это обратили внимание «Коммерсантъ» и «Ведомости».

«Ведомости» пишут, что среди кредиторов Orby — Сбербанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.

ООО «ППО Орбита» зарегистрировано в Костроме, гендиректор и владелец 100% — Татьяна Копнина. Она основала бренд Orby вместе с супругом Романом. До этого они развивали бизнес в области торговли продуктами, положили начало сети супермаркетов. В 2002-м Копнины решили купить здание швейной фабрики «Орбита» в Костроме, чтобы открыть в нем торговый центр. Но, придя на производство, предприниматели поняли, что «Орбита» шьет верхнюю одежду неплохого качества, и решили вместо торгового центра наладить выпуск одежды. У супругов было двое детей, поэтому они решили заняться детской одеждой.

Сначала фабрика шила только детскую верхнюю одежду, потом расширила ассортимент вплоть до нижнего белья. По России стали открываться собственные магазины бренда. По данным «Яндекс.Карт», в стране, в том числе на Дальнем Востоке, работает свыше 40 офлайн-магазинов. На сайте Orby их списка нет, но говорится, что товары бренда можно приобрести на маркетплейсах.

«Ъ» отмечает, что некоторые магазины сети закрываются. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на консультанта на рынке недвижимости, осенью прошлого года Orby сообщил, что развитие розницы прекращается, а магазины будут закрываться. Источник газеты на рынке онлайн-торговли сказал, что о полной остановке производства Orby и прекращении сотрудничества с маркетплейсами речи пока не идет, производитель старается решать проблемы и доставлять товар.