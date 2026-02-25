 Перейти к основному контенту
0

Шишкарев снова стал владельцем более половины акций ГК «Дело»

Сергей&nbsp;Шишкарев
Сергей Шишкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бизнесмен Сергей Шишкарев 25 февраля вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала ГК «Дело» и теперь владеет 51% акций, сообщил он в телеграм-канале.

«В итоге 51 процент акций опять мой. Уже сегодня документы нотариус передаст для регистрации в ЕГРЮЛ, срок изменения записи участников — пять рабочих дней. До 4 марта 2026 года», — написал Шишкарев.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство об увеличении доли в ГК «Дело» до 51% на прошлой неделе, 20 февраля.

Более года — с декабря 2024 года — владельцем этого процента акций была ООО «Р-Альянс», которую возглавляет генеральный директор управляющей компании (УК) «Дело» Алексей Лебедев. Стороны неоднократно говорили, что 1% принадлежит «Трансмашхолдингу» (ТМХ), а Лебедев — представитель этой компании в управляющих структурах группы.

«Я продавал часть своей доли владельцам «Трансмашхолдинга» с учетом перспектив сделки ТМХ с «Росатомом»: если она не состоится, мне возвращались акции, а я отдавал за них ту же сумму денег, которую получил.
Поскольку сделка между госкорпорацией и ТМХ не случилась, мы вернулись на исходные позиции», — пояснил бизнесмен.

Рулетка раскручена: «Росатом» и Сергей Шишкарев начали выход из СП
Бизнес
Сергей Шишкарев

В начале февраля 2026-го Шишкарев также подал в ФАС ходатайство о выкупе 49-процентной доли в УК «Дело» у «Росатома». По информации источника РБК, госкорпорация предложила бизнесмену продать свою долю (51% в УК) за 77 млрд руб. либо купить долю «Росатома» (49%) за 74 млрд руб. 

Предприниматель может либо выкупить долю «Росатома» в управляющей компании «Дело», либо продать госкорпорации свою долю. По словам бизнесмена, дать деньги на сделку могут его партнеры.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Росатом Сергей Шишкарев
