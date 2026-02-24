FedEx подала иск против властей США из-за отмены судом пошлин Трампа

FedEx подала иск к властям США с требованием вернуть уплаченные пошлины, которые Трамп ввел в прошлом году. Сумма иска не раскрывается. Верховный суд ранее признал тарифы Трампа незаконными и отменил их

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Логистическая компания FedEx подала иск к властям США с требованием вернуть уплаченные торговые пошлины, введенные в рамках тарифной политики президента Дональда Трампа в прошлом году, пишет The Wall Street Journal.

Иск был подан 23 февраля в Суд по международной торговле США. Поводом стало решение Верховного суда, вынесенное на прошлой неделе, о незаконности введения пошлин Трампом на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

В исковом заявлении FedEx просит обязать правительство вернуть пошлины, взысканные со всех поставок компании, попадавших под тарифы, а также проценты, говорится в статье. Компания не предоставила информацию о сумме запрашиваемого возмещения.

Как пишет Reuters, в своем иске компания FedEx назвала ответчиками Таможенную службу США, Пограничную службу США и ее комиссара Родни Скотта, а также само правительство страны. Как считают экономисты, более $175 млрд, собранных в США в виде таможенных пошлин Трампа, могут быть возвращены компаниям после решения Верховного суда. Инстанция не прояснила, что делать с деньгами, которые администрация Трампа уже собрала через тарифы. Этот вопрос потребуется решить нижестоящим судам, говорится в публикации.

С 24 февраля Погранично-таможенная служба США приостановила сбор пошлин Трампа. В Европарламенте готовят экстренное заседание, чтобы приостановить ратификацию прошлогоднего соглашения о 15-процентных пошлинах Трампа.

Сам республиканец назвал решение Верховного суда об отмене его тарифов смешным и «позором». В ответ президент США подписал указ о введении новых пошлин в размере 10% «для всех стран», которые будут действовать 150 дней. Впоследствии он поднял ставку до 15%. Как считает Трамп, Верховный суд «случайно и невольно» своим «глупым» решением о признании незаконными введенные пошлины расширил его полномочия.

Конституция США наделяет конгресс исключительным правом устанавливать импортные тарифы. Однако Трамп неоднократно заявлял, что может вводить пошлины и без согласия законодательной власти, опираясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Этот акт позволяет главе государства после объявления чрезвычайного положения «регулировать» экономические операции, включая импорт иностранной продукции.