Киев назвал причину сокращения транзита российского газа через Украину

В январе «Газпром» сократил транзит газа в страны Европы через Украину. В Киеве причиной этого назвали в том числе сокращение потребления российского газа в Европе

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Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский заявил, что с 1 по 22 января «Газпром» сократил транзит газа через Украину в страны Европы на 24,6%, до 180 млн куб. м в сутки (обычно газ прежде поставлялся через Украину в страны Европы в объеме 260 млн куб. м в сутки). Об этом он сообщил в комментарии украинскому изданию УНИАН.

Подобные изменения Белявский связал со снижением уровня потребления российского газа в Европе, а также с использованием «Газпромом» обходного маршрута — газопровода OPAL, который проходит по территории Германии и служит продолжением проложенного по дну Балтийского моря трубопровода «Северный поток-1».

«Если сравнивать 1 и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС сократился с 238,7 млн до 180 млн куб. м в сутки», — рассказал советник главы ведомства. «На сегодня в Европе наблюдается относительно высокая температура по сравнению с ожидаемыми значениями — в среднем до минус двух градусов ночью вместо минус пяти», — также добавил Белявский, отметив, что еще одной причиной снижения объемов транзита, по его данным, служит «отбор «Газпромом» того газа, который он накопил в летнее время в европейских газовых хранилищах».

В дальнейшем эта ситуация, как заметил Белявский, может измениться: возможны снижение температуры воздуха и рост потребления российского газа в Европе, пояснил он.

Ранее, 22 января, о сокращении транзита газа через Украину в Европу в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сообщили в «Газпроме» и «Укртрансгазе». Согласно данным российской компании с 1 по 20 января «Газпром» поставил через Украину в Европу 4,3 млрд куб. м газа. За аналогичный период прошлого года, по информации «Газпрома», было доставлено 5,9 млрд куб. м газа.

При этом поставки в Европу по другим экспортным направлениям — газопроводам «Северный поток» и «Ямал — Европа» согласно информации российской компании остаются «на стабильно высоком уровне» (с 1 по 20 января по ним, как рассказали в «Газпроме», было поставлено 5,8 млрд куб. м газа). Однако в целом экспорт газа в Европу (без учета поставок в Турцию по «Голубому потоку») с 1 по 20 января, как уточнили в «Газпроме», снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14%, до 10,1 млрд куб. м.

В качестве причин подобных изменений заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач ранее называл теплую по сравнению с прошлой зимой погоду в Европе.​