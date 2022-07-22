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Глава Volkswagen уйдет в отставку

Герберт Дисс возглавлял компанию с 2018 года. С 1 сентября его место займет глава подразделения Porsche Оливер Блуме
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Глава правления немецкого автопроизводителя Volkswagen Герберт Дисс c 1 сентября уходит со своего поста, его место займет глава подразделения Porsche Оливер Блуме. Об этом говорится в заявлении на сайте концерна.

«На сегодняшнем заседании наблюдательный совет Volkswagen AG назначил Оливера Блуме новым председателем правления концерна. Он вступит в должность с 1 сентября 2022 года, совмещая ее с должностью председателя правления Dr. Ing. hc F. Porsche AG и продолжит работу в последнем качестве даже после возможного IPO. Герберт Дисс одновременно покинет пост председателя правления по обоюдному согласию», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что будучи руководителем компании Дисс предложил ряд инновационных продуктовых идей, переработал портфолио продуктов и установил четкую направленность на электромобильность. Совет директоров Volkswagen поблагодарил Дисса за его «ключевую роль» в продвижении трансформации компании.

Дисс возглавляет концерн с 2018 года. В 2020 году он ушел с поста главы марки Volkswagen, но остался руководителем концерна.

В ЕС оштрафовали BMW и Volkswagen на €875 млн за картельный сговор
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Фото:Michaela Handrek-Rehle / Bloomberg

Назначение Дисса гендиректором Volkswagen в 2018 году совпало с начатым против компании антимонапольным расследованием в ЕС. Тогда BMW, Volkswagen и Daimler заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза и сговоре с целью избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей для легковых автомобилей. В 2021 году группу Volkswagen оштрафовали на €502 млн, BMW — на €373 млн.

В апреле 2019 года ЕК уточнила, что речь идет о выборочном каталитическом восстановлении и системе OPF, которые снижают количество вредных выбросов оксидов азота. В Еврокомиссии отметили, что участники сговора лишали потребителей возможности покупать автомобили с этими системами, несмотря на доступность технологий для производителей.

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До этого, в июне 2018 года, суд в США признал Volkswagen виновным в махинациях с программным обеспечением в 2007–2015 годах и оштрафовал компанию на €1 млрд. Позже компания согласилась заплатить регулирующим органам США в общей сложности $4,3 млрд, чтобы закрыть историю «дизельгейта».

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