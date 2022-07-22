Глава Volkswagen уйдет в отставку
Глава правления немецкого автопроизводителя Volkswagen Герберт Дисс c 1 сентября уходит со своего поста, его место займет глава подразделения Porsche Оливер Блуме. Об этом говорится в заявлении на сайте концерна.
«На сегодняшнем заседании наблюдательный совет Volkswagen AG назначил Оливера Блуме новым председателем правления концерна. Он вступит в должность с 1 сентября 2022 года, совмещая ее с должностью председателя правления Dr. Ing. hc F. Porsche AG и продолжит работу в последнем качестве даже после возможного IPO. Герберт Дисс одновременно покинет пост председателя правления по обоюдному согласию», — сказано в сообщении.
В компании подчеркнули, что будучи руководителем компании Дисс предложил ряд инновационных продуктовых идей, переработал портфолио продуктов и установил четкую направленность на электромобильность. Совет директоров Volkswagen поблагодарил Дисса за его «ключевую роль» в продвижении трансформации компании.
Дисс возглавляет концерн с 2018 года. В 2020 году он ушел с поста главы марки Volkswagen, но остался руководителем концерна.
Назначение Дисса гендиректором Volkswagen в 2018 году совпало с начатым против компании антимонапольным расследованием в ЕС. Тогда BMW, Volkswagen и Daimler заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза и сговоре с целью избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей для легковых автомобилей. В 2021 году группу Volkswagen оштрафовали на €502 млн, BMW — на €373 млн.
В апреле 2019 года ЕК уточнила, что речь идет о выборочном каталитическом восстановлении и системе OPF, которые снижают количество вредных выбросов оксидов азота. В Еврокомиссии отметили, что участники сговора лишали потребителей возможности покупать автомобили с этими системами, несмотря на доступность технологий для производителей.
До этого, в июне 2018 года, суд в США признал Volkswagen виновным в махинациях с программным обеспечением в 2007–2015 годах и оштрафовал компанию на €1 млрд. Позже компания согласилась заплатить регулирующим органам США в общей сложности $4,3 млрд, чтобы закрыть историю «дизельгейта».