«Ведомости» узнали о разработке процедуры изъятия иностранного имущества

Законопроект уточняет порядок установления компенсации ущерба, причиненного России или ее Центробанку другими государствами во исполнение майского указа Путина. Москва грозила симметричными мерами на конфискацию активов на Западе

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский Минюст подготовил законопроект, в котором изложен порядок установления компенсации ущерба, причиненного стране или Центробанку другими государствами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Документ 20 января включили в повестку правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказали изданию два источника. По данным газеты, пока он не одобрен.

Принять меры по установлению порядка компенсации, который применяется в случае «необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество», в мае 2024 года поручил президент России Владимир Путин, подписав соответствующий указ. В нем изложен порядок оценки ущерба, проверки обоснованности заявления, а также подачи запроса в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями на представление перечня имущества США и связанных с ними иностранных лиц, которое может быть использовано для компенсации ущерба.

Речь идет о движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, принадлежащих им ценных бумагах, долях и других имущественных правах на территории России. Согласно указу, в случае конфискации российского имущества в США его правообладатели в лице государства или Центробанка смогут обратиться в суд, а тот, в свою очередь, запросить у правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями список американского имущества в России. Она также определит компенсацию ущерба «с учетом принципа соразмерности».

Тем же указом Путин поручил обеспечить внесение в законодательство поправок, необходимых для его реализации. В законопроекте, который подготовил Минюст, уточняется, что для компенсации ущерба иск должен быть подан в Арбитражный суд Московской области. Истцами могут выступать Российская Федерация, Центробанк, федеральный орган исполнительной власти, определенный правительством, или Генпрокуратура, а ответчиком — иностранное государство. Кроме того, если в перечень имущества для компенсации ущерба попадет собственность физического или юридического лица, то оно будет проходить по иску в качестве соответчика. Решение суда, если тот удовлетворит иск, будет подлежать немедленному исполнению.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Дискуссия о конфискации замороженных на Западе российских активов продолжается не первый год. В апреле 2024 года экс-президент США Джо Байден подписал закон, который позволяет полностью или частично конфисковать суверенные активы России, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов.

В Москве любые действия с ее заблокированными активами сравнивали с воровством. В Кремле предупреждали, что Россия готова защищать свои интересы в судебном порядке.

Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что объем активов, взаимно заблокированных Россией и иностранными государствами, сопоставим. «Поэтому, если западные страны будут принимать решения о рестрикциях, об изъятиях, мы точно так же симметрично ответим», — говорил он.