В Минпромторге заявили о «монетизации доверия» на платформах

Платформенная экономика строится на монетизации доверия, а лояльность пользователей конкретным сервисам формирует социальную стратификацию, сравнимую с разделением на лыжников и сноубордистов, считает Василий Шпак

Василий Шпак (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

В современных реалиях игроки из любого сектора экономики перетекают в платформенную экономику, а в рамках нее происходит монетизация доверия. Об этом в эфире программы «Технологии и тренды» на Радио РБК заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. По его мнению, доверие — один из главных ресурсов в экономике будущего.

Каждая платформа «воспитывает» лояльность пользователей, предлагая им новые услуги, товары и сервисы, поэтому поиск доверия со стороны потребителя — важная задача для платформенной экономики, добавил Шпак. Выстроить доверие, по его словам, можно только в том случае, если у платформы с пользователем похожий набор ценностей и единое культурное и языковое пространство.

«И это доверие не только со стороны потребителей, но это и доверие со стороны продавцов, со стороны производителей, потому что это совсем упрощенная картина, что есть покупатели, есть продавцы», — отметил он.

Шпак обратил внимание, что лояльность конкретной платформе похожа на разделение людей на лыжников и сноубордистов: есть люди, которые катаются только на лыжах, и те, кто катается только на сноуборде. Это, по сути, является социальной стратификацией, что важно учитывать при проектировании и продвижении платформ, отметил замминистра.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Сбера», за пять лет объем рынка онлайн-продаж вырос с 2 трлн руб. в 2019 году до 9 трлн руб. по итогам 2024-го. По оценке аналитического агентства Data Insight — с 1,6 трлн до 11,2 трлн руб. Маркетплейсы стали главным драйвером этого роста: их доля в e-commerce за этот период увеличилась с 23 до 64%. При этом на двух крупнейших игроков — Wildberries и Ozon — сейчас приходится 80% рынка.

РВБ, объединенная компания Wildberries и Russ, заняла 24-ю строчку рейтинга крупнейших компаний страны «РБК 500». По сравнению с предыдущим годом компания увеличила свою выручку на 84%, до 962,4 млрд руб., а чистую прибыль — почти в четыре раза, до 110,3 млрд руб. Ozon занял 41-ю строчку. Выручка этой компании росла медленнее — на 45%, до 615,7 млрд руб., и по итогам года компания показала убыток 59,4 млрд руб.

Несмотря на то что уже более 20% всех розничных продаж в стране совершаются в интернете, участники традиционной продовольственной розницы все еще сильно впереди маркетплейсов. Так, X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и др.) занимает шестую строчку рейтинга с выручкой 3,9 трлн руб., а «Магнит» — девятую с 3 трлн руб.