Прокуратура проверит хромовый карьер бывшего пресс-секретаря Куйвашева

Прокуратура и природоохранные органы пришли с проверками на предприятия по добыче хрома, принадлежащие бывшему пресс-секретарю экс-губернатора Свердловской области

Мария Картуз (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Павел Рябов при содействии специалистов Ростехнадзора, Минприроды и Роспотребнадзора провел в пятницу проверку карьера по добыче хромовой руды в поселке Асбестовский Алапаевского муниципального округа Свердловской области, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах региона. Также, по словам собеседников РБК, силовики пришли в офис добывающей хром компании в поселке Асбестовский Алапаевского муниципального округа Свердловской области.

Добычу на карьере ведет компания «Хром-ресурс», руководит которой Всеволод Сердитов, а бенефициаром является Мария Картуз, указано в информационной системе СПАРК. Картуз возглавляла департамент информации и печати Свердловской области и была пресс-секретарем губернатора Евгения Куйвашева (он возглавлял область с мая 2012-го до марта 2025 года). В 2017 году она возглавила Уральский региональный информационный центр ТАСС.

Video

На видео, снятом в ходе проверки карьера (есть в распоряжении РБК), Рябов сообщает, что проверка проводилась по обращению от общественной организации о нарушении законодательства о недропользовании. По словам прокурора, проверялся, в частности, вопрос размещения отходов, которые образуются в результате деятельности карьера, так называемые хвостохранилища. При проверке он обратил внимание на грунтовые воды, которые по закону должны быть очищены, но на месте не было обнаружено оборудование, которое бы позволяло это сделать.

В прокуратуру по поводу возможных нарушений на карьере обратился фонд «Зеленый Урал», жалобу которому направили жители поселка. Специалисты фонда провели мониторинг, после чего обратились в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

По данным СПАРК, Картуз принадлежит 90% «Хром-ресурса» и 100% в ООО «Уральская горнодобывающая компания» (УГК). В «Хром-ресурсе» работают 94 человека, выручка за 2024 год составила 304 млн руб.

РБК направил запросы в компанию «Хром-ресурс» и Марии Картуз.

Хром используется в промышленности как легирующий элемент при производстве специальных сталей и сплавов, применяемых в оборонной промышленности: он повышает твердость, износостойкость, коррозионную стойкость и жаропрочность металла.

В апреле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что Евгений Куйвашев стал фигурантом дела «коррупционной направленности», не уточняя его процессуальный статус. Бывший губернатор заявил, что ему об уголовном деле ничего не известно.