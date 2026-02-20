 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Прокуратура проверит хромовый карьер бывшего пресс-секретаря Куйвашева

Прокуратура и природоохранные органы пришли с проверками на предприятия по добыче хрома, принадлежащие бывшему пресс-секретарю экс-губернатора Свердловской области
Мария Картуз
Мария Картуз (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Павел Рябов при содействии специалистов Ростехнадзора, Минприроды и Роспотребнадзора провел в пятницу проверку карьера по добыче хромовой руды в поселке Асбестовский Алапаевского муниципального округа Свердловской области, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах региона. Также, по словам собеседников РБК, силовики пришли в офис добывающей хром компании в поселке Асбестовский Алапаевского муниципального округа Свердловской области.

Добычу на карьере ведет компания «Хром-ресурс», руководит которой Всеволод Сердитов, а бенефициаром является Мария Картуз, указано в информационной системе СПАРК. Картуз возглавляла департамент информации и печати Свердловской области и была пресс-секретарем губернатора Евгения Куйвашева (он возглавлял область с мая 2012-го до марта 2025 года). В 2017 году она возглавила Уральский региональный информационный центр ТАСС.

Прокуратура проверит хромовый карьер бывшего пресс-секретаря Куйвашева
Video

На видео, снятом в ходе проверки карьера (есть в распоряжении РБК), Рябов сообщает, что проверка проводилась по обращению от общественной организации о нарушении законодательства о недропользовании. По словам прокурора, проверялся, в частности, вопрос размещения отходов, которые образуются в результате деятельности карьера, так называемые хвостохранилища. При проверке он обратил внимание на грунтовые воды, которые по закону должны быть очищены, но на месте не было обнаружено оборудование, которое бы позволяло это сделать.

В прокуратуру по поводу возможных нарушений на карьере обратился фонд «Зеленый Урал», жалобу которому направили жители поселка. Специалисты фонда провели мониторинг, после чего обратились в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

По данным СПАРК, Картуз принадлежит 90% «Хром-ресурса» и 100% в ООО «Уральская горнодобывающая компания» (УГК). В «Хром-ресурсе» работают 94 человека, выручка за 2024 год составила 304 млн руб.

РБК направил запросы в компанию «Хром-ресурс» и Марии Картуз.

Хром используется в промышленности как легирующий элемент при производстве специальных сталей и сплавов, применяемых в оборонной промышленности: он повышает твердость, износостойкость, коррозионную стойкость и жаропрочность металла.

В апреле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что Евгений Куйвашев стал фигурантом дела «коррупционной направленности», не уточняя его процессуальный статус. Бывший губернатор заявил, что ему об уголовном деле ничего не известно.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова
природоохранная прокуратура полезные ископаемые нарушения хвостохранилище Евгений Куйвашев Ростехнадзор Минприроды Роспотребнадзор
Материалы по теме
У экс-главы Южно-Сибирского Росприроднадзора изъяли имущество на ₽10 млрд
Общество
Росприроднадзор решил проверить проживание крокодила в офисе «Обнинск ТВ»
Общество
Куйвашев ответил на сообщения об уголовном деле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Die Welt узнала о готовности Украины к уступкам ради вступления в ЕС Политика, 15:21
Подражатель спартанцам предстанет перед судом в Саратове Общество, 15:20
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
США сократили объемы финансовой и военной помощи Украине в 40 раз Политика, 15:17
Полиция провела обыски в резиденции бывшего принца Эндрю по делу Эпштейна Политика, 15:15
Карта управленца: как мотивировать сотрудников на разных этапах карьеры Образование, 15:10
В СНБО анонсировали экспорт военной продукции на миллиарды долларов Политика, 15:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Работодатели перестали гнаться за талантами. Что изменилось Образование, 15:02
Bloomberg узнал, кто начал активно скупать российскую нефть вместо Индии Политика, 15:02
МВД предложило закрепить право на временную регистрацию в апартаментах Общество, 14:56
Бывший дом Мэрилин Монро в Калифорнии выставили на продажу за $3,3 млн Недвижимость, 14:54
Мособлдума поддержала идею губернатора создать вытрезвители в Подмосковье Общество, 14:53
В ФНС сообщили о легализации в России более 5,5 тыс. майнеров Крипто, 14:51
На Байкале, где затонул автобус, найдены тела семерых человек Общество, 14:48