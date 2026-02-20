 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Продажа Домодедово⁠,
0

Верховный суд истребовал для проверки дело по жалобе Дмитрия Каменщика

Сюжет
Продажа Домодедово
Верховный суд решил истребовать и проверить доводы кассационной жалобы экс-владельца Домодедово Дмитрия Каменщика на решение о передаче Домодедово в собственность государства.
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Верховный суд истребовал дело по кассационной жалобе экс-владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, сообщили РБК в пресс-службе ВС.

Просьба направить для проверки доводов кассационной жалобы Дмитрия Каменщика на решение Арбитража Московской области от 30 июня 2025 года, постановление 10-го арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2025 года и постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 ноября 2025 года, содержится в письме судьи Верховного суда Владимира Попова.

Каменщик обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение о передаче аэропорта в собственность государства 23 января, однако 29 января суд вернул жалобу. После устранения недостатков Каменщик 6 февраля повторно подал кассационную жалобу, а также ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока.

Решение о передаче аэропорта Домодедово в собственность государства в июне прошлого года принял Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство подчеркивало, что контроль над стратегическими активами осуществляли резиденты иностранных государств — Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль), которые «следуют агрессивной политике западных государств». Апелляция на это решение была отклонена. 27 ноября Арбитражный суд Московской области подтвердил решения о передаче аэропорта в госсобственность.

Переход прав на аэропорт Домодедово зарегистрировали в ЕГРЮЛ
Финансы
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

По итогам торгов 29 января новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива» — дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево» (МАШ). Сумма сделки составила более 66,1 млрд руб. Минтранс после покупки Домодедово назвал аэропорт «сложным активом», который требует значительных инвестиций.

Гендиректор МАШ Михаил Василенко после заключения сделки рассказал, что новый владелец также должен будет погасить долги Домодедово на 75 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Петр Канаев Петр Канаев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Домодедово Верховный суд Дмитрий Каменщик кассационная жалоба
Дмитрий Каменщик фото
Дмитрий Каменщик
бизнесмен
26 апреля 1968 года
Материалы по теме
Ядров сообщил, что планов переноса рейсов «Аэрофлота» в Домодедово нет
Общество
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово
Общество
Бывший владелец Домодедово подал новую жалобу в Верховный суд
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем Памяти Общество, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
ФСБ задержала главу департамента по делам казачества в Краснодарском крае Общество, 12:02
«Сил думать нет»: как усталость руководителя ломает годовые планы Образование, 12:00
Верховный суд истребовал для проверки дело по жалобе Дмитрия Каменщика Бизнес, 11:59
В Российском книжном союзе рассказали, как устроен механизм проверки книг
РАДИО
 Общество, 11:50
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
FT рассказала о сбоях в серверах Amazon из-за «решившего все удалить» ИИ Технологии и медиа, 11:46
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции Общество, 11:45
Раненный в школе Пермского края подросток пришел в сознание Общество, 11:42
Названы пять иномарок до 160 л.с., которые чаще всего покупают россияне Авто, 11:40
ФАС проверит, почему УК навязывают гражданам определенные счетчики Общество, 11:37
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин Общество, 11:27
Эво Моралес появился в Боливии через 7 недель после заражения чикунгуньей Политика, 11:21