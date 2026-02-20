Верховный суд истребовал для проверки дело по жалобе Дмитрия Каменщика

Верховный суд решил истребовать и проверить доводы кассационной жалобы экс-владельца Домодедово Дмитрия Каменщика на решение о передаче Домодедово в собственность государства.

Фото: Никита Попов / РБК

Верховный суд истребовал дело по кассационной жалобе экс-владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, сообщили РБК в пресс-службе ВС.

Просьба направить для проверки доводов кассационной жалобы Дмитрия Каменщика на решение Арбитража Московской области от 30 июня 2025 года, постановление 10-го арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2025 года и постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 ноября 2025 года, содержится в письме судьи Верховного суда Владимира Попова.

Каменщик обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение о передаче аэропорта в собственность государства 23 января, однако 29 января суд вернул жалобу. После устранения недостатков Каменщик 6 февраля повторно подал кассационную жалобу, а также ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока.

Решение о передаче аэропорта Домодедово в собственность государства в июне прошлого года принял Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство подчеркивало, что контроль над стратегическими активами осуществляли резиденты иностранных государств — Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль), которые «следуют агрессивной политике западных государств». Апелляция на это решение была отклонена. 27 ноября Арбитражный суд Московской области подтвердил решения о передаче аэропорта в госсобственность.

По итогам торгов 29 января новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива» — дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево» (МАШ). Сумма сделки составила более 66,1 млрд руб. Минтранс после покупки Домодедово назвал аэропорт «сложным активом», который требует значительных инвестиций.

Гендиректор МАШ Михаил Василенко после заключения сделки рассказал, что новый владелец также должен будет погасить долги Домодедово на 75 млрд руб.