«Дочка» «Яндекса» вложит $150 млн в расширение бизнеса в Африке Bloomberg: «Дочка» «Яндекса» вложит $150 млн в расширение на еще 10 стран Африки

Yango вложит $150 млн в расширение на Африканском континенте, чтобы выйти на рынки еще десяти стран, пишет Bloomberg. В приоритете находятся страны Западной и Центральной Африки

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Международный бренд «Яндекс Такси» Yango вложит $150 млн в расширение в Африке, планируя выйти на рынки еще более чем десяти африканских стран, пишет Bloomberg.

В отличие от конкурентов, компания нацелилась на города меньшего размера на континенте. «Когда люди едут в Африку, обычно они едут в четыре крупнейшие страны: Нигерию, Египет, ЮАР и Кению. Это приводит к тому, что большой капитал преследует одну и ту же цель на всех этих рынках и начинается гонка на выживание», — объяснил агентству логику перевозчика гендиректор африканского подразделения Yango Аденийи Адебайо.

Страны Западной и Центральной Африки остаются в центре стратегии расширения компании, при этом основными ограничениями роста в настоящее время являются волатильность валют и нормативно-правовая база, в том числе ограничения на количество транспортных средств и стоимость лицензирования, уточняет Bloomberg.

Еще одним негативным фактором является высокая стоимость топлива, которая может составлять до 25% от общей цены поездки, и война на Ближнем Востоке усугубляет эту проблему. С другой стороны, отмечает агентство, это побуждает операторов такси ускорить переход на электромобили. По словам Адебайо, Yango поставит около 1 тыс. электрокаров только в Абиджан, крупнейший мегаполис Кот-д'Ивуара.

«Если вы посмотрите на 50 крупнейших городов Западной Африки и на то, сколько из них мы уже охватили, то увидите, что мы только начали. Мы также рассматриваем возможность выхода на более мелкие рынки на юге континента, включая Намибию, Ботсвану и Мозамбик», — рассказал гендиректор африканского филиала Yango.

8 мая газета Yle сообщала, что компанию MLU B.V., входящую в группу компаний «Яндекс», оштрафовали в Финляндии на €100 млн за передачу персональных данных пользователей Yango в Россию, сообщили в пресс-службе офиса омбудсмена по защите данных.

Bloomberg сообщал 12 октября 2023 года, что власти Нидерландов начали расследование в отношении Yango из-за опасений по поводу сбора данных клиентов в Европе.