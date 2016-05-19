Совладелец крупнейшего российского импортера вин сообщил об обысках

Совладелец крупнейшего в России импортера вин «Мистраль алко» Беслан Агрба сообщил об обысках в столичном офисе компании. По его словам, следственные действия могут быть связаны с оборотом акцизных марок

Автомобиль следственного комитета, 2015 год (Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

В офисе ​крупнейшего в России импортера вина «Мистраль алко», расположенном на улице Пудовкина, д.4 в Москве, проходят обыски, рассказал «Ведомостям» совладелец компании Беслан Агрба. По его словам, следственные действия проводят сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. Они не выпускают из офиса сотрудников компании и не пускают внутрь внешнего адвоката.

По предварительным данным, следственные действия проводятся в связи с возможным расследованием, касающимся оборота акцизных марок, добавил Агрба. В СКР и ФСБ «Ведомостям» не удалось получить комментарии. Представитель Росалкогольрегулирования также не смог оперативно прокомментировать ситуацию изданию.

В беседе с РБК совладелец компании Беслан Агрба рассказал, что следственные действия в офисе проводят сотрудники Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ при участии сотрудников ФСБ. «Я был на месте, когда пришли сотрудники органов, — рассказал РБК Агрба. — Следоват​ель по фамилии Морев показал мне постановление о проведении следственных действий. Помимо нашей компании, там фигурировало еще штук 25, связанных с импортом алкоголя, целый список. У меня сложилось ощущение, что деятельность «Мистраль алко» как таковая, не является основной целью следственных мероприятий — проходит большая операция, затрагивающая большое число компаний рынка».

Беслан Агрба говорит, что представители правоохранительных органов не пустили в офис компании адвоката. «Я сразу позвонил моему личному адвокату, хотел, чтобы все следственные действия проходили в его присутствии, но его просто не пустили в офис», — возмущается бизнесмен. Что именно ищут в офисе компании он, по его словам, не знает. «Я лишь видел, что в постановлении указано, что действия связаны с расследованием по обороту акцизных марок», — говорит он.

По итогам 2015 года «Мистраль алко» стал крупнейший импортером вина в России, ввезя в страну, по данным ЦИФРРА, 18,56 млн л (26,5 млн бутылок) вина. Тем самым компания заняла 11,1% российского рынка импортных вин, отмечают «Ведомости». Для импортеров вин (основная специализация «Мистраль алко») действия по уклонению от уплаты акциза или иные махинации с акцизными марками являются крайне редкими. «Ставка акциза на литр вина составляет 9 руб., соответственно в бутылке 0,7 л это — 6,3 руб. (для сравнения: в бутылке водки 0,5 л акцизная составляющая 100 руб. — РБК) , — напоминает директор отраслевого агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз. — Конечно, при объемах «Мистраль алко» если не платить акциз может сложиться крупная сумма, но не думаю, что такие риски того стоят».

Беслан Агрба в начале нынешнего года стал собственником 50% акций Сухумского винного завода. Как ранее рассказывал «Ведомостям» гендиректор «Мистраль алко» Ливиу Сытник, в 2015 году его компания по договору с Сухумским винзаводом ввезла в Россию около 20 млн бутылок под его брендом.

Ранее в четверг стало известно о том, что полиция пришла в центральный офис сети аптек «36,6» в Москве. По информации «Интерфакса», в офис вошли около десяти сотрудников правоохранительных органов, которые пускали внутрь только сотрудников сети.

Позже источник в МВД сообщил РБК, что обыски в сети «36,6» могут быть связаны с уголовным делом о мошенничестве против компании «Фармопт», расследованием которого занимается управление МВД «Люберецкое».

По данным DSM Group за 2015 год, сеть «36,6» является крупнейшим оператором розничного аптечного рынка в России.