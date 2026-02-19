Покупатель Ситибанка рассказал о сделке в недружественной валюте

Процесс покупки Ситибанка «Ренессанс Капиталом» длился больше года, рассказал CEO по России и СНГ Максим Орловский. По его словам, банк продолжит обслуживать инвесторов из недружественных стран, включая кастодиальные банки

Максим Орловский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сделка по покупке «Ренессанс Капиталом» Ситибанка была произведена в недружественной валюте, однако ни приобретение самой валюты, ни другие сопутствующие действия не оказали влияния на курс рубля и инфляцию. Об этом 18 февраля в эфире Радио РБК сообщил CEO по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Максим Орловский.

18 февраля в пресс-службе «Ренессанс Капитала» рассказали, что компания завершила процедуру покупки 100% АО «КБ «Ситибанк» — российской дочерней структуры глобальной финансовой корпорации Citigroup. Банк останется отдельной бизнес-единицей в составе группы «Ренессанс Капитал» и продолжит обслуживать своих традиционных клиентов, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании, Евросоюза и других стран.

Он отметил, что сумма сделки не подлежит раскрытию со стороны покупателя, однако, поскольку продавец Ситибанка является публичной компанией, его отчетность, которая выйдет в ближайшее время, позволит узнать точные цифры.

Орловский рассказал, что процесс занял более года из-за необходимости получения многочисленных разрешений. По его словам, сделка состоялась в том числе благодаря тому, что кандидатура «Ренессанс Капитала» устроила как сам банк, так и его крупнейших клиентов.

«Вы видели указ, подписанный президентом, который разрешал с нашей стороны делать эту сделку, и, соответственно, такие же разрешения были получены и в Соединенных Штатах, и в Европе. Это все было проверено досконально всеми регуляторами — как, откуда, что идет, но никаких займов, этого не было. Сделка — это clean exit, здесь нет никаких возможностей вернуться у Citigroup, никаких опционов нет, она закрылась», — подчеркнул он.

Орловский также обратил внимание, что Ситибанк является крупным кастодиальным банком и продолжает обслуживать инвесторов из недружественных стран, включая кастодиальные банки из США. В «Ренессанс Капитале» намерены продолжить эту практику. «Кастодиальный сервис — он работает и будет работать дальше. Да, у нас есть много ограничений, но это не значит, что мы должны все бросить», — пояснил он.

По словам Орловского, Citi на протяжении примерно четырех лет проводил политику сворачивания розничного банковского бизнеса, что характерно для многих финансовых групп из недружественных стран. Что касается кастодиального бизнеса, то большинство активов Ситибанка находится на счетах типа С. Они пополняются за счет дивидендов, которые также зачисляются на эти счета, и сейчас это основной доступный вид деятельности.

Весной 2021 года американская Citigroup заявила о планах свернуть бизнес в России в рамках стратегии сокращения присутствия в 13 странах. В 2022 году, после начала военной операции на Украине, группа объявила о практически полной остановке работы российской «дочки»: речь шла о прекращении обслуживания физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешило структуре «Ренессанс Капитала» — ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» — приобрести полный пакет акций Ситибанка.