Суд Амстердама отказал оператору «Турецкого потока» в разморозке активов

«Крымэнерго» летом добилась заморозки активов «дочки» «Газпрома» — South Stream Transport BV — в Нидерландах в счет долга России по арбитражному решению. Компания пыталась оспорить это решение, но суд оставил его без изменений

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Суд в Амстердаме отказал газопроводному оператору South Stream Transport BV (нидерландская дочерняя компания «Газпрома», оператор «Турецкого потока») в снятии временной заморозки ее активов. Соответствующая информация опубликована в базе данных с решениями нидерландских судов. Об этом также пишет Global Arbitration Review (GAR).

Решение было вынесено 1 октября, а опубликовано 14 ноября.

Спор восходит к решению арбитражного трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге от 1 ноября 2023 года по иску украинской «ДТЭК Крымэнерго» к России по поводу активов в Крыму. Арбитраж тогда постановил, что Россия должна выплатить $207,8 млн плюс проценты и $10,8 млн в качестве административных и судебных издержек.

В начале февраля 2024 года Россия инициировала процесс в Окружном суде Гааги по отмене арбитражного решения, а в октябре — в Высоком суде Лондона.

Позднее, 21 июля 2025 года по запросу «Крымэнерго» были заморожены активы SST, поскольку SST «может быть отождествлена с Россией».

Затем, в августе того же года, компания South Stream Transport BV ходатайствовала о снятии обеспечительных мер, утверждая, что является независимым юридическим лицом. Речь идет об активах, замороженных банком ABN Amro.

В результате Амстердамский суд 1 октября постановил сохранить арест активов компании South Stream Transport, отказавшись рассматривать в упрощенном порядке ключевой вопрос о правовой идентичности SST и России.

Суд указал, что данный спор подлежит разрешению в основном судебном процессе, где будет установлена возможность обращения взыскания на активы дочерней компании «Газпрома». «Крымэнерго» взяла на себя обязательство не реализовывать арестованные активы до вынесения окончательного решения по существу спора. Суд также взыскал с SST судебные издержки в размере €1999.

В начале мая Высокий суд Лондона вынес решение по ходатайству России и согласился приостановить исполнение в Великобритании решения Гаагского арбитража по иску украинского АО «ДТЭК Крымэнерго»