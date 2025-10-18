«Газпром» подал иск к филиалу Linde

Суть претензий не указана. В прошлом году иск к Linde подал оператор строительства Амурского НПЗ, компания поставляла для него оборудование. Linde в 2022 году объявила о приостановке деятельности в России

Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press

«Газпром» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к российскому филиалу транснациональной химической компании Linde, следует из картотеки.

Исковое заявление к «Линде ГМБХ» было зарегистрировано 17 октября. Ответчиками также проходят юридическая фирма Pinsent Masons и немецкая компания Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH. Других деталей не приводится.

Pinsent Masons представляет интересы Linde в споре с «Русхимальянсом», оператором строительства комплекса по переработке газа в Усть-Луге в Ленобласти.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома» и в пресс-службу Linde.

В октябре 2024 года иск к компаниям группы Linde на сумму 85,7 млрд руб. подал оператор строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода «Газпром переработка Благовещенск». Он был связан с нарушениями в проектировании и технической документации оборудования, которое поставляла Linde, что привело к пожарам на заводе в октябре 2021 года и в январе 2022 года.

В марте 2022 года Linde Group объявила, что прекращает работать над новыми проектами в России из-за санкций, введенных после начала боев на Украине.