«Газпром» подал иск к филиалу Linde
«Газпром» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к российскому филиалу транснациональной химической компании Linde, следует из картотеки.
Исковое заявление к «Линде ГМБХ» было зарегистрировано 17 октября. Ответчиками также проходят юридическая фирма Pinsent Masons и немецкая компания Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH. Других деталей не приводится.
Pinsent Masons представляет интересы Linde в споре с «Русхимальянсом», оператором строительства комплекса по переработке газа в Усть-Луге в Ленобласти.
РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома» и в пресс-службу Linde.
В октябре 2024 года иск к компаниям группы Linde на сумму 85,7 млрд руб. подал оператор строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода «Газпром переработка Благовещенск». Он был связан с нарушениями в проектировании и технической документации оборудования, которое поставляла Linde, что привело к пожарам на заводе в октябре 2021 года и в январе 2022 года.
В марте 2022 года Linde Group объявила, что прекращает работать над новыми проектами в России из-за санкций, введенных после начала боев на Украине.
