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Бизнес ,  
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«Мостотрест» выиграл тендер на стройку обхода вокруг монастыря в Крыму

Тендер на стройку железнодорожного обхода вокруг пещерного мужского Инкерманского монастыря выиграл «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Для его создания будет построена металлическая эстакада на 900 м, стоимость проекта — ₽16 млрд
Вид на Инкерманский монастырь
Вид на Инкерманский монастырь (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга выиграл тендер на строительство железнодорожного обхода инкерманского Свято-Климентского монастыря за 15,9 млрд руб., следует из карточки тендера Дирекции государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры (Ространсмодернизация), опубликованной 17 июня.

Железная дорога на Севастополь проходит по территории старейшего в Крыму монастыря, который был вырублен в скалах в VIII—IX веках. Монастырь достраивали в XVIII—XX веках, после присоединения Крыма к Российской империи, вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Сегодня обитель относится к памятникам культуры федерального значения.

Новый участок нужен для сохранения обители. В начале 2021 года стоимость обхода оценивалась в 4 млрд руб., планировалось построить железную дорогу длиной 1,6 км через Загайтанскую скалу и инкерманские каменоломни, для нее пришлось бы прорубить два тоннеля.

Впоследствии трассировку изменили, так как скала относится к инкерманскому пещерному комплексу. Новый проект предусматривает переустройство существующего участка железнодорожного пути Симферополь Грузовой — Инкерман-2 с выносом его на новую трассу. Этот вариант предполагает строительство дороги длиной почти 2 км вдоль русла реки Черной, из которых около 900 м придется на металлическую эстакаду на железобетонных опорах. Объект должен быть построен за 21,5 месяца. Он включен в госпрограмму социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«Мостотрест» стал единственным участником тендера. Но заказчик — Ространсмодернизация — имеет право заключить договор с единственным претендентом, говорится в протоколе закупки.

Проект будет выполнен в рамках первого этапа технического перевооружения Крымской железной дороги. Подрядчик должен будет выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на участке, в том числе обследовать и подготовить земельный участок к работам, подвести коммуникации, построить железную дорогу, сопутствующие сооружения и объекты, сказано в приложении к контракту. Подрядчик должен также получить положительное заключение по итогам технологического и ценового аудита на откорректированную проектную документацию, разработку рабочей документации, закупку и поставку оборудования и материалов. Работы должны быть завершены 2 марта 2026 года, следует из документации.

В финансовом отчете «Мостотреста» за 2023 год говорится, что компания — один из крупнейших игроков на рынке инфраструктурного строительства России. В частности, она реконструирует пассажирские причалы в Севастополе, железную дорогу на линии Владиславовка — Семь Колодезей на востоке Крыма, сносит самовольные постройки на набережной Севастополя. В 2023 году ПАО получило чистую прибыль в размере 1,1 млрд руб. при выручке 3,88 млрд руб., говорится в консолидированной финансовой отчетности компании. В 2022 году выручка составляла 4,9 млрд руб., но прибыль компании в том году была меньше — 826,88 млн руб.

РБК направил запрос в ПАО «Мостотрест».

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Теги
Герман Костринский, Дарья Молоткова
Крым Аркадий Ротенберг железная дорога Инкерман инфраструктура монастырь Севастополь Крымская железная дорога

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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