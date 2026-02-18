 Перейти к основному контенту
Владелец А1 рассказал о знакомстве и начале работы с Михаилом Фридманом

Владелец и гендиректор А1 Александр Файн описал в интервью РБК сделку по покупке инвесткомпании у Михаила Фридмана как личную договоренность, основанную на принципах, о которых они условились еще 40 лет назад
Александр Файн
Александр Файн (Фото: А1)

Александр Файн, занявший пост гендиректора компании А1 (ранее «Альфа-Эко») в 1992 году, а почти четыре года назад ставший ее единоличным владельцем, рассказал в интервью РБК, как познакомился с основателем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и почему состоялась сделка по продаже инвестподразделения группы в 2022 году.

Владелец A1 Александр Файн — РБК: «Никаких обратных билетов»
Александр Файн

О том, что Файн купил А1 у Фридмана и его партнеров, стало известно весной 2024 года из показаний совладельца обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Он назвал и сумму покупки — 100 тыс. руб. Сам Файн сделку подтверждал, но заявлял, что цена была рыночной. В то же время английский суд ставил под сомнение, что Фридман утратил контроль над А1.

«Давайте я вам расскажу, как все было, чтобы глупости всякие не говорили», — предложил бизнесмен в интервью РБК.

«Почти 40 лет назад я познакомился с Мишей Фридманом. Он только что закончил институт, а я уже был главным конструктором, уже был остепененный, профессор. И он предложил мне с ним сотрудничать. Я ему сказал: «Миша, ты понимаешь, у нас 30 лет разницы. Трудно будет найти общий язык». Хотя он произвел на меня очень сильное впечатление сразу. Но я уже был советский руководитель, член партии, а он молодой человек», — описал Файн историю начала совместной работы с Фридманом.

При этом Файн сомневался, что у них «получится комфортно работать» вместе. Однако в итоге согласился, но поставил условие: «Я буду директором, но я должен быть независимым всегда».

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
Экономика
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, Фридман вместе с другими крупными российскими бизнесменами попал под санкции Евросоюза. «Когда произошла история с санкциями, я понял, что дальнейшая работа в одной организационной связке невозможна, — рассказал Файн. — Появятся ограничения, бизнес развивать станет сложнее. Вот я и увидел возможность и поэтому предложил полностью забрать А1 под себя, в том числе чтобы стать по-настоящему независимым».

Как подчеркнул нынешний владелец А1, это была «личная договоренность»: «Мы заключили сделку, сохранили добрые отношения. А детали сделки — наше личное дело».

А1 выступает «самостоятельным, независимым и результативным игроком», заявил Файн: «Раньше у компании было несколько акционеров, теперь один — я. Все остальное — жалкая попытка инсинуаций». По его словам, никаких опционов на обратный выкуп нет.

«А1 пустилась в независимое плавание. Какие могут быть опционы? Ударили по рукам, и все. Никаких обратных билетов, только вперед», — сказал он.

Авторы
Теги
Анна Пономаренко, Анна Пустякова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
А1 Михаил Фридман
