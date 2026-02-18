Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

«Росатом» и основатель транспортной группы «Дело» Сергей Шишкарев решили запустить «русскую рулетку». Предложение будет содержать цену, предлагаемую к продаже или встречной покупке доли в бизнесе

Сергей Шишкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Акционеры крупнейшего транспортно-логистического оператора запустят так называемую процедуру русской рулетки для смены состава владельцев. Стратегический совет «Росатома» во вторник, 17 февраля, принял решение о прекращении партнерства с Сергеем Шишкаревым в ГК «Дело», сообщил РБК представитель госкорпорации. «К сожалению, наше видение развития этого бизнеса расходится с точкой зрения совладельца группы «Дело», в которой нам принадлежит доля в размере 49%. Действующим соглашением о партнерстве предусмотрен механизм его прекращения путем справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Вне зависимости от итогов реализации данного механизма «Росатом» продолжит реализовывать стратегическую линию — развивать национального логистического оператора, последовательно отстаивая государственные интересы».

В ответ на запрос РБК представитель Сергея Шишкарева сообщил, что в рамках механизма о взаимном выкупе, закрепленного в действующем корпоративном договоре между сторонами, он намерен оперативно отреагировать при получении официального уведомления от партнеров. Уведомление по запуску данного механизма («русской рулетки») должно содержать указание цены, предлагаемой к продаже или покупке доли в управляющей компании «Дело».

Что такое «Дело»

Группа компаний «Дело» создана в 1993 году, изначально основной ее бизнес был сконцентрирован в Новороссийске, родном городе ее основателя Сергея Шишкарева (125-е место в рейтинге Forbes с оценкой состояния в $1 млрд в 2024 году).

В конце 2017 года группа купила 30,75% портового холдинга Global Ports у Transportation Investments Holding Ltd (холдинга «Н-Транс», ключевые доли в котором принадлежали Никите Мишину, Андрею Филатову и Константину Николаеву). Сумма сделки не раскрывалась, но, по данным Лондонской биржи, где торговалась Global Ports, этот пакет стоил $238 млн. На тот момент еще 30,75% портового холдинга принадлежали датскому конгломерату A.P. Moeller — Maersk A/S, по 9% контролировали Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited, в свободном обращении находились 20,5% акций. После начала специальной военной операции на Украине, введения санкций странами Запада и продажи Maersk российской части бизнеса «Дело» консолидировало 100% акций Global Ports.

Значительным расширением бизнеса «Дела» стала покупка 50% плюс двух акций «Трансконтейнера» у РЖД в конце 2019 года. Группа обошла других претендентов на актив: Первую грузовую компанию (тогда принадлежала Владимиру Лисину) и «Енисей Капитал», которым частично владели Роман Абрамович и Александр Абрамов. На момент проведения аукциона 24,74% акций «Трансконтейнера» принадлежали «Енисей Капиталу», еще 24,84% — ВТБ. При этом «Енисей Капитал» и ВТБ перед аукционом заключили форвардный контракт, по которому банк должен был продать структуре Абрамовича и Абрамова свою долю после торгов, тогда компания консолидировала бы более 99% акций. Оставшиеся 0,42% торговались на Московской бирже.

«Дело» выиграло торги, заплатив за долю «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб. Из собственных средств группы было уплачено 25–30% стоимости актива, под оставшуюся часть кредит предоставил Сбербанк, рассказывал Шишкарев.

Вскоре после покупки «Трансконтейнера» 30% управляющей компании «Дело» через «Атомэнергопром» выкупила госкорпорация «Росатом». Цель сделки, как объясняли тогда стороны, — развитие нового логистического направления и создание платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса: «Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь (СМП; госкорпорация стала инфраструктурным оператором проекта в 2018 году)». Впоследствии доля «Росатома» в управляющей компании выросла до 49%.

В 2023 году выручка УК «Дело», по данным СПАРК, составила 41,4 млрд руб., чистая прибыль — 37,6 млрд руб.

Разногласия между Шишкаревым и госкорпорацией, по словам источников РБК, начались в первой половине 2024 года. В конце 2024 года стороны договорились привлечь «Трансмашхолдинг», который и должен был помочь урегулировать разногласия сторон. Для этого ТМХ должен был забрать 49-процентную долю «Росатома» в «Деле», в обмен ТМХ передал бы госкорпорации свой пакет акций. Таким образом, госкорпорация продолжала бы контролировать долю в «Деле» через ТМХ. В конце 2025 года Шишкарев объявил, что сделка между ТМХ и «Росатомом» не состоится, так как стороны не договорились между собой в части цены пакетов акций, подлежавших обмену.

В начале февраля 2026-го Шишкарев подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство на выкуп 49-процентной доли в УК «Дело» у «Росатома». Госкорпорация, в свою очередь, заявила, что продавать свою долю бизнесмену не будет.