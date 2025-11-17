Минтранс сообщил о возможности закрыть порты для судов старше 40 лет

Пакет документов, предусматривающий запрет допуска в российские порты судов старше 40 лет, проходит межведомственное согласование, сообщили в Минтрансе. Рыбопромышленники считают, что мера может оставить рыбаков без работы

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Суда старше 40 лет могут перестать допускать в российские порты. Пакет документов, предусматривающий ограничения, сейчас проходит межведомственное согласование, заявил замминистра транспорта Александр Пошивай.

«Правительством поручено до 30 декабря текущего года представить согласованное предложение о поэтапном запрете допуска в порты Российской Федерации российских и иностранных судов старше 40 лет, с конечным сроком 1 января 2030 года», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

Пошивай пояснил, что часть судовладельцев в отсутствие ограничений продолжают финансировать поддержание устаревших судов, а это повышает риски аварий и потенциальный экологический ущерб.

По его словам, обсуждаемая инициатива предусматривает усиление контроля за техническим состоянием судов и другие меры. Среди них дифференцированные портовые сборы по возрасту кораблей — базовый уровень для молодого флота и повышающие коэффициенты для более старых судов.

О разработке предложений по ограничению использования «ветхого» флота в апреле сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В компании отмечали, что средний возраст гражданских судов в стране составляет 38 лет, а более половины в сегменте крупно- и среднетоннажных находятся в красной зоне. Анализ катастроф на морском и речном транспорте за последние 15 лет показал, что возраст аварийных судов превышал 40 лет, указывали в ОСК.

Обсуждение проблемы стареющего российского морского флота возобновилось после крушения танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года, которое привело к утечке в Черное море около 4 тыс. т нефтепродуктов. Президент Владимир Путин после этого распорядился провести проверку состояния российского танкерного флота.

В Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма (АРСК) на фоне этих дискуссий выразили опасения, что ограничение срока эксплуатации флота в России оставит без работы рыбаков Черного, Азовского и Каспийского морей, писал РБК.

Инициативу запретить с 2030 года доступ в морские порты судам возрастом старше 40 лет в АРСК сочли непроработанной. Там уточнили, что, согласно Стратегии развития судостроительной промышленности, численность российского морского флота промысловых судов составляет 820–830 единиц. По состоянию на 2025 год возраст 65% из них превышает 30 лет, а 13% — 40 лет.

«К 2030 году основная часть действующего рыболовецкого флота, несмотря на капитальную модернизацию, не сможет вести промысел. Чтобы добыча рыбы не остановилась, рыбопромышленным компаниям за пять лет нужно построить 533 новых рыбопромысловых судна», — предупреждали в ассоциации.

Рыбаки, работающие в Азово-Черноморском бассейне, сейчас не могут обновить флот ни по одной программе, а низкие цены на их продукцию в регионе не позволяют купить новые суда, заявляли в АРСК.