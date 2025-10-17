Компания допустила подачу в суд из-за слов Федорищева о неуплате налогов

Слова самарского губернатора учредитель компании «Арк» назвал бездоказательными. Федорищев накануне перечислил ряд бизнесменов, у которых, по его словам, «не все доходы учитываются при формировании налоговой базы»

Вячеслав Федорищев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Компания ООО «Арк» действует в соответствии с законодательством и может прибегнуть к судебной защите своих прав и интересов. Об этом РБК сообщил индивидуальный предприниматель и учредитель организации Юрий Авдеев.

Так он прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о том, что власти намерены провести «существенную прикладную работу по повышению доходов региона». Глава Самарской области, в частности заявил, что некоторые местные предприниматели не уплачивают налоги со своей деятельности или некоторых ее видов.

К «группе лиц, которые системно организуют предпринимательскую деятельность на протяжении последних 15-10 лет на территории региона», и с которой нужно провести работу, он отнес учредителя «Арк» и других предпринимателей: Владимира Аветисяна, Александра Милеева, Юрия Артякова, Олега Азарова. У них, по словам Федорищева, «форма выбрана предпринимательская, вполне себе ООО, но есть информация о том, что не все активности предпринимательские, не все доходы учитываются при формировании налоговой базы». Губернатор также заявил, что ряд предпринимателей фигурирует в докладных записках на его имя, в том числе соучредитель «Средневолжской трубно-механическая компании» Алексей Звягинцев, который, предположительно, «координирует получение госконтрактов в минтрансе, минстрое, минжкх Самарской области».

Авдеев отметил, что выводы Федорищева относительно «Арк», носят декларативный характер. Документальных свидетельств или других подтверждений его слов нет, поэтому оценить их обоснованность компания не может, пояснил он.

Бизнесмен подчеркнул, что «Арк» работает на рынке с 1997 года в строгом соответствии с законом.

«Мы с полной ответственностью заявляем, что на регулярной основе проходим все необходимые проверки контролирующих органов (в т.ч. и налоговых органов), по итогам которых не выявлено никаких нарушений. Любые утверждения об обратном являются бездоказательными», — заявил он.

Слова Федорищева партнеры и клиенты ООО «АРК» могут «голословно»

принять к сведению, хотя они не подкреплены фактами, и компании неприятно осознавать это, продолжил Авдеев. По его словам, для деловой репутации организации возникают реальные риски, и руководство фирмы этим озабочено.

«Мы переводим ситуацию в режим мониторинга, будем смотреть как все это

отразится на работе компании. Возможно, нам придется принять решение прибегнуть к судебной защите наших прав и законных интересов», — заключил Авдеев.

РБК обратился за комментариями к Звягинцеву, Милееву, Аветисяну, Азарову и Селезнееву.

ООО «АРК» зарегистрировано в Самаре в 2002 году, следует из данных СПАРК, Авдеев является его учредителем и руководителем. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля фармацевтической продукцией, дополнительные — производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, ремонт электронного и оптического оборудования, монтаж промышленных машин и оборудования, а также производство медицинских инструментов и оборудования. Согласно данным ЕГРЮЛ, у компании два совладельца — Авдеев с долей в 90% и Татьяна Голудина с долей в 10%.