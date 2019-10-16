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Изъятые у коррупционеров элитные квартиры предложили выставлять на торги
Минэкономразвития предложило по-новому распоряжаться жильем чиновников, осужденных за коррупцию. Сейчас его можно только бесплатно передавать очередникам, но такие элитные квартиры эффективнее продавать на торгах
Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продавать незадекларированные квартиры и дома, изъятые у чиновников и их родственников, и тем самым увеличить доходы бюджета. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Проект представляет собой поправки в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества». Сейчас жилую недвижимость, конфискованную в рамках дел о коррупции, можно только отдавать для социальных и государственных нужд бесплатно. Такое жилье могут получить, например, очередники или госпредприятия и учреждения.

По замыслу Минэкономразвития в законодательстве должно появиться понятие конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой «возможна исключительно на торгах».

Критерии того, какие квартиры по-прежнему будут отдавать бесплатно, а какие можно будет продавать на торгах, определит правительство уже после принятия поправок. Планируется, что новые нормы начнут действовать в декабре 2020 года.

Правительство озаботилось этим вопросом из-за возросшего количества жилой недвижимости, попавшей в казну в рамках судебных решений о конфискации, по уголовным и гражданским делам, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Речь, в частности, идет о делах, возбужденных по закону о контроле за доходами госслужащих, когда у чиновников, их жен, мужей и несовершеннолетних детей находят имущество, несоответствующее доходам.

Авторы законопроекта приводят статистику Росимущества, согласно которой ‎с 2015 года по середину 2019 года по делам о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, было конфисковано 49 квартир и домов общей кадастровой стоимостью более 1,1 млрд руб. С учетом обширной практики изъятия жилья по коррупционным делам количество таких жилых объектов недвижимости в казне будет расти, предупреждает Минэкономразвития.

«Зачастую такие объекты жилого фонда представляют собой элитное жилье большой площади и повышенной комфортности, которое нецелесообразно передавать в целях социального использования для обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виду значительных средств, необходимых для содержания подобных жилых помещений», — указано в пояснительной записке. Они также признают, что нынешняя практика экономически не эффективна для государства.

В финансово-экономическом обосновании указано, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, а, наоборот, повлечет увеличение доходов федерального бюджета за счет сумм, вырученных ‎от приватизации конфискованного и иного изъятого недвижимого имущества.

Самый крупный пример, когда государство изъяло имущество по закону о контроле за доходами госслужащих, связан с делом полковника Дмитрия Захарченко, работавшего в управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Генпрокуратура отсудила имущество на 9 млрд руб. — это 11 квартир, 16 машино-мест и четыре автомобиля. После этого Росимущество продало две машины Захарченко, Mercedes-Benz и Porsсhe Cayenne, за 6 млн руб. О том, как распорядились недвижимостью полковника, ничего не сообщалось.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, коррупция
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