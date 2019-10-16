Изъятые у коррупционеров элитные квартиры предложили выставлять на торги

Минэкономразвития предложило по-новому распоряжаться жильем чиновников, осужденных за коррупцию. Сейчас его можно только бесплатно передавать очередникам, но такие элитные квартиры эффективнее продавать на торгах

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продавать незадекларированные квартиры и дома, изъятые у чиновников и их родственников, и тем самым увеличить доходы бюджета. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Проект представляет собой поправки в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества». Сейчас жилую недвижимость, конфискованную в рамках дел о коррупции, можно только отдавать для социальных и государственных нужд бесплатно. Такое жилье могут получить, например, очередники или госпредприятия и учреждения.

По замыслу Минэкономразвития в законодательстве должно появиться понятие конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой «возможна исключительно на торгах».

Критерии того, какие квартиры по-прежнему будут отдавать бесплатно, а какие можно будет продавать на торгах, определит правительство уже после принятия поправок. Планируется, что новые нормы начнут действовать в декабре 2020 года.

Правительство озаботилось этим вопросом из-за возросшего количества жилой недвижимости, попавшей в казну в рамках судебных решений о конфискации, по уголовным и гражданским делам, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Речь, в частности, идет о делах, возбужденных по закону о контроле за доходами госслужащих, когда у чиновников, их жен, мужей и несовершеннолетних детей находят имущество, несоответствующее доходам.