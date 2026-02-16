 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

«Росатом» подтвердил расторжение контракта с Siemens по стройке «Пакш-2»

Согласно заявлению российской госкомпании, контракт с Siemens расторгли в конце прошлого года. «Росатом» назвал роль немецкой компании в проекте АЭС незначительной. Világgazdaság пишет, что Siemens не получила разрешение в ФРГ
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

«Росатом» расторг контракт с немецкой компанией Siemens на поставки в рамках строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии в конце 2025 года «в связи с невозможностью исполнения ею контрактных обязательств». Об этом РБК сообщила пресс-служба российской госкомпании.

«Потенциальное участие Siemens ограничивалось отдельными элементами автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) — в общем объеме оборудования на проекте это менее 4%, что не является критичным. Данное оборудование может быть заменено как российскими, так и европейскими аналогами», — говорится в сообщении. Компания добавила, что уже рассматривает альтернативных поставщиков.

АЭС «Пакш-2» строится по графику, заверил «Росатом».

В Венгрии началось строительство АЭС «Пакш-2» с участием России
Общество
Фото:ase-ec.ru

Ранее венгерское издание Világgazdaság со ссылкой на источник сообщило, что Siemens не смогла выполнить свои договорные обязательства в связи со строительством «Пакш-2», что и послужило причиной расторжения контракта. По данным издания, немецкая компания не принимала решения о расторжении контракта самостоятельно — она не получила экспортного разрешения на производство контрольно-измерительной техники в Германии.

На прошлой неделе на новой АЭС «Пакш-2» состоялась первая заливка фундамента, что официально ознаменовало начало строительства. На церемонии присутствовали глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и бывший министр, отвечавший за расширение АЭС «Пакш», Янош Шюли.

Инвестиции в строительство «Пакш-2» реализуются в рамках венгерско-российского межправительственного соглашения, заключенного в 2014 году. В ноябре 2025-го США вывели из-под санкций проект АЭС. По словам госсекретаря Марко Рубио, это необходимо для того, чтобы Венгрия стала энергетически независимой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Компании
Егор Алимов, Герман Костринский Герман Костринский
Росатом АЭС Венгрия Siemens Германия
РОСАТОМ
Материалы по теме
В Венгрии началось строительство АЭС «Пакш-2» с участием России
Общество
В порту Александрии произошла «нештатная ситуация» с грузом для АЭС
Бизнес
Шойгу назвал нюанс в планах США по строительству АЭС в Армении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:04
Пять россиянок сыграют во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае Спорт, 19:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Власти предложили методы борьбы с дисбалансом на цифровых платформах Технологии и медиа, 18:55
Иран начал военно-морские учения на фоне угроз Трампа Политика, 18:51
Собянин рассказал о начале строительства станции метро «Луганская» Город, 18:47
Незарегистрированная группа туристов в ХМАО отказалась от помощи Общество, 18:46
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Дерипаска прокомментировал статью о «долгом одиночном плавании» России Экономика, 18:45
Рубио упрекнул мир в критике усилий Трампа вместо аплодисментов Политика, 18:39
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на вторичное жилье Недвижимость, 18:27
Почему в китайский Новый год не работают и влияет ли это на экономику Социальная экономика, 18:26
«Росатом» подтвердил расторжение контракта с Siemens по стройке «Пакш-2» Бизнес, 18:12
Эксперты рассказали, чего ждать от переговоров по Украине в Женеве
РАДИО
 Политика, 18:12
Oninvest сообщил, что Revolut провел проверки старых переводов россиян Политика, 18:07