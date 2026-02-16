«Росатом» подтвердил расторжение контракта с Siemens по стройке «Пакш-2»

Согласно заявлению российской госкомпании, контракт с Siemens расторгли в конце прошлого года. «Росатом» назвал роль немецкой компании в проекте АЭС незначительной. Világgazdaság пишет, что Siemens не получила разрешение в ФРГ

Фото: Janos Kummer / Getty Images

«Росатом» расторг контракт с немецкой компанией Siemens на поставки в рамках строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии в конце 2025 года «в связи с невозможностью исполнения ею контрактных обязательств». Об этом РБК сообщила пресс-служба российской госкомпании.

«Потенциальное участие Siemens ограничивалось отдельными элементами автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) — в общем объеме оборудования на проекте это менее 4%, что не является критичным. Данное оборудование может быть заменено как российскими, так и европейскими аналогами», — говорится в сообщении. Компания добавила, что уже рассматривает альтернативных поставщиков.

АЭС «Пакш-2» строится по графику, заверил «Росатом».

Ранее венгерское издание Világgazdaság со ссылкой на источник сообщило, что Siemens не смогла выполнить свои договорные обязательства в связи со строительством «Пакш-2», что и послужило причиной расторжения контракта. По данным издания, немецкая компания не принимала решения о расторжении контракта самостоятельно — она не получила экспортного разрешения на производство контрольно-измерительной техники в Германии.

На прошлой неделе на новой АЭС «Пакш-2» состоялась первая заливка фундамента, что официально ознаменовало начало строительства. На церемонии присутствовали глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и бывший министр, отвечавший за расширение АЭС «Пакш», Янош Шюли.

Инвестиции в строительство «Пакш-2» реализуются в рамках венгерско-российского межправительственного соглашения, заключенного в 2014 году. В ноябре 2025-го США вывели из-под санкций проект АЭС. По словам госсекретаря Марко Рубио, это необходимо для того, чтобы Венгрия стала энергетически независимой.