NYT узнала о возможном возобновлении переговоров Warner Bros. и Paramount

Соглашение на сделку с Netflix позволяет Warner Bros рассматривать более выгодные предложения, несмотря на договоренность со стриминговым сервисом. Paramount ранее выразила готовность выплатить Netflix неустойку

Warner Bros. Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров с Paramount, которая на прошлой неделе представила новое, улучшенное предложение, сообщили The New York Times (NYT) два источника, знакомых с ситуацией.

Совета директоров Warner Bros. Discovery сейчас обсуждает, может ли предложение Paramount привести к более выгодной сделке.

На прошлой неделе, 10 февраля, Paramount внесла в предложение новое условие — «плату за ожидание» в размере 25 центов за акцию, которая будет выплачиваться акционерам Warner Bros. каждый квартал начиная с января 2027 года, если сделка с Netflix к тому времени не будет закрыта. Paramount возьмет на себя выплату $2,8 млрд, которую Warner Bros. Dicsovery должна будет выплатить Netflix в качестве компенсации в случае срыва их сделки на сумму $82,7 млрд. Paramount сохранила общую цену своего предложения по покупке всей компании Warner Bros. Discovery на уровне $30 за акцию, или $108,4 млрд.

В январе 2025 года Warner Bros. Discovery согласилась на предложение Netflix, согласно которому стриминговый сервис сократит на $260 млн сумму долга Warner перед Discovery Global — компанией, которая будет размещать кабельные каналы, включая CNN, TNT и Food Network, а также выкупит акции за $82,7 млрд: акционеры Warner Bros. получат $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд обыкновенными акциями стримингового сервиса с некоторыми корректировками, если бумаги упадут в цене ниже $97,91.

Информация о покупке Warner Bros. вызвала неоднозначную реакцию в Голливуде — там предупредили о рисках для индустрии и потребовали от регуляторов заблокировать соглашение. Советники президента США Дональда Трампа считают, что Netflix и так контролирует существенную долю рынка, которая после поглощения значительно вырастет.

Представители отрасли в беседе с FT выразили беспокойство, что сделка приведет к сокращению числа покупателей телесериалов и фильмов и, как следствие, сокращению объема работы в отрасли в целом. Генеральный содиректор Netflix Грег Питерс подчеркивал, что Netflix позволит Warner Bros. расширить кинопроизводство в США и продолжить инвестировать в оригинальный контент.