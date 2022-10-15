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Hyundai начнет в США строительство завода за $5,5 млрд

Фото: Andrew Wong / Reuters
Фото: Andrew Wong / Reuters

В США в конце октября начнется строительство «метаплощадки», автомобильного завода Hyundai Motor по производству электромобилей и аккумуляторов, коммерческое производство планируется начать в первой половине 2025 года, говорится в пресс-релизе южнокорейской компании, пишет Reuters.

Стоимость строительства составит $5,5 млрд, производство сможет выпускать ежегодно 300 тыс. единиц продукции, рассчитывают в Hyundai Motor. Завод будет построен в Саванне, штат Джорджия. Это будет сделано в рамках «обязательства Hyundai Group в размере 10 миллиардов долларов к 2025 году для содействия будущей мобильности в США, включая производство электромобилей».

Отсутствие производства ранее стало причиной лишения Hyundai Motor (вместе с дочерней KIA Group) права на налоговые льготы в США, согласно подписанному в августе президентом Джо Байденом законе о мерах против инфляции. Преференции вправе получать только те производители электромобилей, которые собирают их на американской территории, говорилось в документе.

Материал дополняется.

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Hyundai США автомобильный завод Автомобили
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