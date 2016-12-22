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«Роснефть» пересмотрела модель крупнейшего проекта на Дальнем Востоке
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«Роснефть» пересмотрела модель крупнейшего проекта на Дальнем Востоке
Бизнес, 14:02
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«Роснефть» пересмотрела модель крупнейшего проекта на Дальнем Востоке
«Роснефть» планирует выпускать на Дальнем Востоке около 8 млн т нефтепродуктов на ВНХК, хотя еще в феврале собиралась переориентировать его на нефтехимию. Это может снизить цены на топливо в регионе, считает эксперт
Фото: Владислав Шатило / РБК

Больше дизеля

«Роснефть» пересмотрела конфигурацию завода на Дальнем Востоке — Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), который еще в феврале 2018 года планировала сфокусировать на производстве нефтехимической продукции (из 5 млн т нафты). Это следует из финансовой модели, которую «Роснефть» направила в профильные ведомства — Минэнерго, Минэкономразвития и Минвостокразвития, рассказали РБК два федеральных чиновника и подтвердил источник в администрации президента.

В февральском варианте предполагалось, что ВНХК будет выпускать автомобильное топливо в объеме от 1 млн т в год из-за «снижения инвестиционной привлекательности нефтепереработки». Теперь речь идет о ежегодном производстве 8,1 млн т нефтепродуктов — 1,8 млн т бензина и 6,3 млн т дизельного топлива из 12 млн т нефти, говорят два собеседника РБК. ​Причины увеличения выпуска нефтепродуктов они не называют.

«Для обоснования рентабельности и бюджетной эффективности ВНХК «Роснефть» направила актуализированную финансово-экономическую модель проекта в профильные министерства и ведомства», — сказал РБК представитель «Роснефти». По его словам, проект по-прежнему планируется реализовывать в два этапа с ​первоочередным строительством нефтехимического комплекса к 2026 году и НПЗ — во второй очереди, которая будет сдана в 2029 году. Представитель «Роснефти» не раскрыл планируемый объем выпуска нефтепродуктов, отметив, что завод будет перерабатывать 12 млн т нефти в год. «Реализация нефтепродуктов планируется как на российском рынке, так и на экспорт», — добавил он.

Дизельное топливо ВНХК будет экспортировать в страны Азии, а вот мощности по выпуску бензина соответствуют будущим потребностям региона, считает руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин.

По данным Минэнерго, в 2017 году на территорию Дальневосточного федерального округа было отгружено 1,5 млн т бензина и 2,7 млн т дизельного топлива. Основные поставщики — Хабаровский НПЗ, принадлежащий экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, и два завода «Роснефти» — Комсомольский и Ангарская нефтехимическая компания. К 2030 году спрос на бензин в регионе увеличится до 1,6-1,7 млн т, а на дизтопливо — до 3,3-3,4 млн т, сообщил РБК представитель Минэнерго.

«По мере завершения модернизации НПЗ выработка светлых нефтепродуктов на дальневосточных НПЗ будет расти. С учетом стагнирующего внутреннего спроса, вряд ли на рынке Дальнего Востока возникнет потребность в дополнительных объемах моторных топлив», — замечает гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. Однако помимо Хабаровского и Комсомольского НПЗ Дальний Восток обеспечивают нефтепродуктами заводы Восточной Сибири — Ачинский НПЗ и Ангарская НХК «Роснефти», а также Омский НПЗ «Газпром нефти», что делает стоимость топливо значительно выше из-за дорогой транспортировки, напоминает он. По мере увеличения производства нефтепродуктов на Дальнем Востоке цены на них, которые сейчас самые высокие в России, снизятся как минимум до уровня Сибирского округа, прогнозирует он.

По подсчетам аналитика компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктора Костюкова, средневзвешенная цена на АИ-92 в Сибирском округе с 1 января по 6 августа 2018 года составила 38,54 руб. за литр, в Дальневосточном округе — 41,96 руб. В 2017 году разница была больше — 35,82 руб. и 40,39 руб. за литр соответственно.

Но производство бензина и дизеля для нужд внутреннего рынка при текущих экономических параметрах нуждается в субсидировании бюджета, предупреждает федеральный чиновник.

Дефицит сырья

В последней редакции финансовой модели ВНХК говорится, что комплекс будет выпускать 4,5 млн т нефтехимической продукции ежегодно. Речь идет о полиэтиленах, полипропиленах, бутадиене, бензоле, этилене и т. д., говорит сотрудник профильного министерства и подтверждает чиновник из другого ведомства, участвующего в согласовании планов по реализации проекта.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Представитель «Роснефти» не стал уточнять, какие нефтехимические продукты будет производить комплекс. Он уточнил, что ежегодно ВНХК будет перерабатывать для этих целей 5 млн т нафты, которая «в базовом варианте» будет поставляться с НПЗ нефтяной компании. «Растущие рынки АТР являются основными целевыми рынками сбыта высоко-маржинальной нефтехимической продукции», — заключил собеседник РБК.

Хабаровский НПЗ Худайнатова и Комсмольский НПЗ «Роснефти», самые близкие к ВНХК заводы, смогут дать максимум 1,3-1,5 млн т нафты, отмечает Андрей Костин из Rupec. Еще около 1 млн т нафты способны поставить Ангарский и Ачинский заводы «Роснефти», добавляет он. Остальное сырье (минимум 2,5 млн т) придется завозить с более отдаленных НПЗ, что ухудшит конкурентоспособность проекта из-за транспортного плеча, предупреждает он. Представитель «Роснефти» не стал это комментировать.

Кроме того, при поставке нефтехимической продукции на китайский рынок комплексу придется конкурировать с «Запсибнефтехимом», строительство которого «Сибур» планирует завершить уже в следующем году, добавляет он.

Проект на 630 млрд руб.

Капзатраты на строительство ВНХК сократились на 4,5%, следует из данных источников РБК: «Роснефть» рассчитывает потратить 630 млрд руб. вместо 658,7 млрд руб, которые закладывались в финансовой модели в марте 2017 года. На внешнюю инфраструктуру, включающую обустройство инженерной площадки для завода, строительство железнодорожной эстакады, ЛЭП, газопроводы и порт, планируется потратить 124 млрд руб. вместо 129,3 млрд руб (на 4,1% ниже прежних цифр). Представители «Роснефти» и Минэнерго эти цифры не комментируют.

По словам чиновника одного из профильных ведомств, «Роснефть» просит профинансировать из бюджета инженерное обустройство площадки, строительство порта и жилья для рабочих. Эстакаду и станцию железной дороги РЖД может построить за свой счет при условии, что грузопоток для нужд ВНХК окупит ее эксплуатацию за счет тарифов на перевозку нефтеналивных грузов и нефтепродуктов, добавляет он. Представитель РЖД на запрос РБК не ответил.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: «Роснефть» , нефтехимический завод , бензин , дизель , финансовая модель
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