«Коммерсантъ» узнал о банкротстве польского бизнеса «Спортмастера»

«Спортмастер» купил Go Sport в 2019 году. 27 апреля польские власти внесли Go Sport в санкционный список наряду с 35 компаниями из России и Белоруссии. По данным газеты, «Спортмастеру» не удалось быстро продать польский бизнес

Фото: Екатерина Кузьми / ТАСС

«Спортмастер» может закрыть принадлежащую ей в Польше сеть по продаже спортивных товаров Go Sport, за которую группа три года назад заплатила оценочно около €40 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке ритейла.

«Спортмастер» купил Go Sport в 2019 году, по оценкам экспертов, за €40 млн, чтобы выйти на рынки стран ЕС. Однако 27 апреля польские власти внесли Go Sport в санкционный список наряду с 35 компаниями из России и Белоруссии. Все счета ритейлера в стране были заблокированы, 25 точек продаж и интернет-магазин ритейлера закрылись.

В марте, после начала военной операции России на Украине, головная структура «Спортмастера» — зарегистрированная в Сингапуре Sportmaster Operations Ltd.— объявила о намерениях продать Go Sport. По данным издания Wprost.pl, в начале мая управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) Польши даже одобрило передачу контроля над сетью структуре британской Sports Direct. Однако сделка так и не состоялась, уточнил источник «Коммерсанта».

По данным польского издания Puls Biznesu, сеть уже подала заявление о банкротстве.

Группа «Спортмастер» основана в 1992 году братьями Николаем и Владимиром Фартушняками и Дмитрием Дойхеном, которые считаются владельцами бизнеса. Сейчас группа, по ее собственным данным, входит в топ-3 ведущих спортивных компаний Европы и в топ-10 ведущих розничных спортивных компаний мира.



Торговая сеть «Спортмастер» насчитывает свыше 450 магазинов в 220 городах. Помимо основного бренда компания развивает мультибрендовые магазины спортивной обуви Urban Vibes, управляет в России по франшизе сетями Columbia и Skechers, с осени 2018 года развивает собственную монобрендовую сеть Demix.



Компания входит в рейтинг РБК 500 крупнейших по выручке компаний страны, занимая по итогам 2020 года 143-е место. В позапрошлом году ее выручка снизилась на 9%, до 102 млрд руб. (по данным компании, 20% обеспечили онлайн-продажи), чистая прибыль увеличилась на 22%, до 10 млрд руб. Данные за 2021 год не раскрывались.

За несколько дней до начала российской спецоперации «Спортмастер» также попал под санкции Украины. 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 18 юридических лиц, среди которых оказалась Sportmaster Operation Pte. Ltd. Она владеет 99% ООО «Спортмастер Украина» (оставшийся 1% принадлежит компании Sport & Fashion Management Pte. Ltd, также зарегистрированной в Сингапуре). Компании на три года запретили проводить торговые операции, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по территории Украины и выводить капитал за пределы страны.

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Ретейлер назвал решение украинских властей безосновательным и ошибочным. В компании считают, что санкции вызывают много вопросов, «ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины». Представители «Спортмастер Украина» заявили, что поводов для ограничения деятельности компании нет, так как она «работала и будет продолжать работать исключительно в правовом поле» и соблюдает украинское и международное законодательство.